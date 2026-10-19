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Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport
Falko Blöding

Attacke auf Joshua Kimmich: "Wenn wir morgen ein EM-Finale spielen, beginnen Pavlovic und Nmecha in der Mitte"

UEFA Nations League A
Bayern München
Bundesliga
Deutschland
J. Kimmich
Jürgen Klopp
T. Bischof
A. Pavlovic
F. Nmecha
H. Flick
T. Tuchel
J. Nagelsmann

Die Diskussion, wo und ob Joshua Kimmich in der deutschen Nationalmannschaft spielen soll, ist weiter voll im Gange.

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann rechnet nicht damit, dass Kapitän Joshua Kimmich noch eine lange Zukunft in der DFB-Elf hat.

Eine Debatte um Kimmich und dessen Rolle ist während der vergangenen XXL-Länderspielpause entbrannt. Der Bayern-Star absolvierte die ersten Nations-League-Partien unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp, musste den 44-Mann-Kader des DFB aber dann gemäß Absprache verlassen, obwohl er gerne geblieben wäre. Während dann andere Spieler auf seiner Position im zentralen Mittelfeld glänzten, bemühte sich Klopp, die aufkommende Diskussion im Keim zu ersticken.

Gelungen ist dem Coach das zumindest bei Hamann nicht. Dieser hält Kimmich schlicht für nicht gut genug, um auf Dauer das Zentrum in der Nationalmannschaft zu bekleiden.

Er stellte bei Sky 90 fest: "Nichtsdestotrotz haben der jetzige Barcelona-Trainer (Hansi Flick, d.Red.), der jetzige englische Nationaltrainer (Thomas Tuchel, d. Red.) und der letzte Bundestrainer Julian Nagelsmann, ihn alle auf Rechtsverteidiger gestellt." Hamann bezweifelte, ob Kimmich wirklich "Weltklasse" verkörpere, denn: "Die wichtigste Position im Fußball das zentrale Mittelfeld. Das ist der Maschinenraum, da werden Spiele gewonnen und verloren. Drei Trainer mit herausragenden Fähigkeiten haben ihn alle rechts hinten hingestellt. Und jetzt will mir einer sagen, dass er Weltklasse in der Mitte ist?"

Dass ihm FCB-Mitspieler Tom Bischof zügig den Rang abläuft, glaubt Hamann indes nicht. Er sieht zwei andere Akteure stärker als Kimmich: "Bischof ist ein toller Fußballer, keine Frage. Aber ich wäre da vorsichtig, ob er ein Spieler ist, der in der Mitte spielen kann. Nur für mich steht außer Frage, wenn wir morgen ein EM-Finale spielen, dass Pavlovic und Nmecha in der Mitte beginnen."

Hamanns Fazit zum 31 Jahre alten Kimmich: "Ich glaube, dass sich die Kapitänsfrage dann irgendwann von selbst erledigt, weil andere spielen werden."

Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images

Lothar Matthäus verteidigt Joshua Kimmich

Einer, der das offensichtlich anders sieht, ist Hamanns ehemaliger Bayern-Mitspieler Lothar Matthäus. Der deutsche Rekordnationalspieler nutzte die Nachberichterstattung des bayerischen 6:1-Kantersiegs gegen RB Leipzig in der Bundesliga am Samstag bei Sky, um ein Loblied auf Kimmich zu singen. Dieser sei ein "absoluter Leader. Nicht nur heute, sondern schon über Jahre hinweg. Wer bei Bayern Leader ist, kann es auch in der Nationalmannschaft. Und er ist so wichtig".

Es sei eben auch ein großer Fehler Nagelsmanns gewesen, seinen "Leader" bei der WM nicht auf der richtigen Position aufzustellen. Matthäus stellte klar: "Er macht entscheidende Dinge. Mit seiner Energie, mit seiner Persönlichkeit, seiner Ausstrahlung. Mit seiner sportlichen und fußballerischen Qualität ist er aus keiner Mannschaft wegzudenken."

Er hoffe nun, "dass diese Diskussion langsam aufhört. Er bringt alles mit, um diese Rolle nicht nur bei Bayern, sondern auch in der Nationalmannschaft, zu spielen".

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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