Atletico MG gegen Corinthians mit einem VPN sehen

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besuchen Sie die Website des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Atletico MG empfängt Corinthians zu einem Spiel der Serie A. Dabei trifft ein Team mit Ambitionen nach europäischem Vorbild auf eines, das weiterhin nach unten schauen muss.

Die Mannschaft von Eduardo Dominguez steckt in einer schwachen Phase. Ihr jüngster Auftritt in der Serie A endete mit einem torlosen Unentschieden bei Mirassol, davor verlor sie bei Botafogo RJ mit 0:1.

Den größeren Rückschlag gab es im jüngsten Spiel, als Atletico MG das Finale der Copa Sudamericana gegen Boca Juniors mit 0:2 verlor. Dominguez muss nun eine Mannschaft aufrichten, die seit fünf Spielen nicht gewonnen hat.

Corinthians reist mit deutlich mehr Schwung an. Die Mannschaft von Clarence Seedorf schlug Botafogo RJ im letzten Ligaspiel mit 4:0. Das Ergebnis nahm einem Team, das in Richtung Tabellenkeller abgerutscht war, etwas Druck.

Nach einer Serie, zu der auch eine 2:3-Niederlage gegen Vasco da Gama gehörte, war dieser Sieg dringend nötig. Corinthians blieb zudem in drei der letzten fünf Spiele ohne Gegentor, eine hilfreiche Grundlage für das Auswärtsspiel.

Atletico MG steht in der Tabelle weiterhin deutlich über Corinthians, doch die jüngsten Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Abstand kleiner ist, als die Tabelle vermuten lässt.

Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, um das Spiel zu verfolgen, darunter Informationen zur Anstoßzeit, zu den Teams und die wichtigsten Zahlen zur Partie.

Informationen zur offiziellen TV-Übertragung und zum Livestream von Atletico MG gegen Corinthians sind derzeit nicht verfügbar. Diese Seite wird aktualisiert, sobald die Übertragungsdetails bestätigt sind.

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