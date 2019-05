Atletico Madrid wohl scharf auf Florian Thauvin von Olympique Marseille

Florian Thauvin ist heiß begehrt auf dem Transfermarkt. Nun zeigt wohl auch Atletico Madrid Interesse am OM-Star und will bis zu 50 Mio. Euro zahlen.

buhlt wohl um Offensivspieler Florian Thauvin von und ist angeblich bereit, bis zu 50 Millionen Euro für den Franzosen auf den Tisch zu legen. Dies berichtet die spanische AS.

Thauvin, der seit geraumer Zeit mit einem Abschied aus Marseille und auch immer wieder mal mit dem in Verbindung gebracht wird, steht bei OM noch bis 2021 unter Vertrag. Nachdem der Klub sogar die verpassen könnte, dürfte ein Abschied konkreter werden.

Unterstützt Thauvin Correa und Lemar bei Atletico Madrid?

Bei Atletico herrscht auf den offensiven Außenbahnen durchaus Bedarf, nachdem Angel Correa und Thomas Lemar nicht auf konstant hohem Niveau überzeugen konnten und Gelson Martins möglicherweise dauerhaft bei der bleiben könnte.

Der 26-jährige Thauvin erzielte in der aktuellen Saison in wettbewerbsübergreifend 34 Spielen 15 Tore und steuerte zehn weitere Vorlagen bei. OM liegt bei noch drei ausstehenden Spielen aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz in der .