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Atletico Madrid vs. Bayern München: Anstoßzeit

Champions League - Spielwoche 4 3. Nov. 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Das Spiel zwischen Atletico Madrid und Bayern München beginnt am 03.11.2026, 21:00.

Atletico Madrid vs. Bayern München heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Champions-League-Spiel zwischen Atletico Madrid und Bayern München ist live auf DAZN zu sehen.

Themen der Woche: Was war bei Atletico Madrid und Bayern München los?

Atletico Madrid kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen nach Madrid. Die Mannschaft von Diego Simeone hat dabei zehn Tore erzielt und nur zwei kassiert. Zuletzt gab es ein 1:1 bei VfB Stuttgart in der Champions League, davor ein 1:0 gegen Espanyol in LaLiga. Besonders beeindruckend: ein 2:0-Sieg gegen Manchester United in der Königsklasse.

Bayern München weist ebenfalls drei Siege, ein Unentschieden und eine weitere Punkteteilung auf. Die Münchner haben dabei 14 Tore geschossen und sieben kassiert. Das jüngste Spiel endete 2:2 gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga. Zuvor gab es ein 6:1 gegen Magdeburg im DFB-Pokal sowie ein 6:1 gegen RB Leipzig in der Bundesliga.

Atletico Madrid vs. Bayern München: Aufstellungen

Atletico Madrid vs. Bayern München: Form

Atletico Madrid vs. Bayern München: Bilanz direkte Duelle

Atletico Madrid vs. Bayern München: Die Tabellen