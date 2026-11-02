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Champions League
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Atletico Madrid vs. Bayern München heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Atletico Madrid - Bayern München
Atletico Madrid
Bayern München
Champions League

In der Champions League spielt Atletico Madrid gegen Bayern München. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Atletico Madrid vs. Bayern München: Anstoßzeit

crest
Champions League - Spielwoche 4
Riyadh Air Metropolitano

Das Spiel zwischen Atletico Madrid und Bayern München beginnt am 03.11.2026, 21:00.

Atletico Madrid vs. Bayern München heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Champions-League-Spiel zwischen Atletico Madrid und Bayern München ist live auf DAZN zu sehen.

Themen der Woche: Was war bei Atletico Madrid und Bayern München los?

Atletico Madrid kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen nach Madrid. Die Mannschaft von Diego Simeone hat dabei zehn Tore erzielt und nur zwei kassiert. Zuletzt gab es ein 1:1 bei VfB Stuttgart in der Champions League, davor ein 1:0 gegen Espanyol in LaLiga. Besonders beeindruckend: ein 2:0-Sieg gegen Manchester United in der Königsklasse.

Bayern München weist ebenfalls drei Siege, ein Unentschieden und eine weitere Punkteteilung auf. Die Münchner haben dabei 14 Tore geschossen und sieben kassiert. Das jüngste Spiel endete 2:2 gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga. Zuvor gab es ein 6:1 gegen Magdeburg im DFB-Pokal sowie ein 6:1 gegen RB Leipzig in der Bundesliga.

ATM

ATM - Form

MUN
S2-0
ESP
S0-1
VFB
U1-1
COR
S1-0
LEV
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
7/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
FCB

FCB - Form

RBL
S6-1
ARS
U2-2
SCF
S1-3
FCM
S6-1
BVB
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
19/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Atletico Madrid vs. Bayern München: Aufstellungen

Atletico Madrid vs Bayern München Voraussichtliche Aufstellungen

4-4-2
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Aufstellung
Bayern München crest
Bayern München
FCB
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakA. GrimaldoA. GrimaldoD. HanckoD. HanckoC. RomeroC. RomeroM. PubillM. PubillM. LlorenteM. LlorenteP. BarriosP. BarriosÁlex BaenaÁlex BaenaG. SimeoneG. SimeoneA. LookmanA. LookmanJulián ÁlvarezJulián ÁlvarezS. UlreichS. UlreichN. BrownN. BrownD. UpamecanoD. UpamecanoK. LaimerK. LaimerJ. TahJ. TahJ. KimmichJ. KimmichT. BischofT. BischofA. PavlovicA. PavlovicA. DaviesA. DaviesL. KarlL. KarlH. KaneH. Kane
Bayern München crest
Bayern München
FCB
4-4-2
Atletico Madrid

Startelf

Bayern München

Trainer

  • D. Simeone
  • V. Kompany

Atletico Madrid vs. Bayern München: Form

ATM

ATM - Form

MUN
S2-0
ESP
S0-1
VFB
U1-1
COR
S1-0
LEV
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
7/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
FCB

FCB - Form

RBL
S6-1
ARS
U2-2
SCF
S1-3
FCM
S6-1
BVB
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
19/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Atletico Madrid vs. Bayern München: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Atletico MadridUnentschiedenBayern München
1
1
3
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Bayern München badge
Bayern München
FCB
1
END
Champions League
Bayern München badge
Bayern München
FCB
4
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
END
Champions League
Bayern München badge
Bayern München
FCB
1
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
END
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Bayern München badge
Bayern München
FCB
0
END
Champions League
Bayern München badge
Bayern München
FCB
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
END
3Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Atletico Madrid vs. Bayern München: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
S
S
S
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
S
S
S
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
S
S
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
U
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
321062+47
U
S
S
8
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
9
ComoComoCOM
3201105+56
S
N
S
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
11
Club BrüggeClub BrüggeCLB
320196+36
S
S
N
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
N
S
S
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
14
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
3120105+55
U
U
S
15
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
311143+14
N
S
U
18
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
20
Inter MailandInter MailandINT
310256-13
S
N
N
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
N
N
S
22
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
S
N
N
24
LASKLASKLAS
310269-33
S
N
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
310248-43
N
S
N
27
LensLensRCL
310237-43
N
N
S
28
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
29
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
N
S
N
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
32
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
33
VikingVikingVIK
301259-41
N
U
N
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
35
LilleLilleLIL
3003410-60
N
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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