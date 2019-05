Transfergerücht: Atletico Madrid will Yeray Alvarez verpflichten

In der Abwehr der Simeone-Truppe wird sich im Sommer eine Menge tun. Neuester Kandidat für die Defensivzentrale: Yeray Alvarez aus Bilbao.

Der spanische Vizemeister will sich offenbar mit Abwehrspieler Yeray Alvarez vom -Rivalen Athletic Club verstärken. Dies berichtet El Mundo und schreibt, Atletico plane, den 24-Jährigen in diesem Sommer für die festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro zu verpflichten.

Alvarez, der zweimal den Hodenkrebs besiegt hat, war in Bilbao in der vergangenen Saison Stammkraft und absolvierte in der Innenverteidigung der Basken 32 Pflichtspiele. Sein Vertrag bei Athletic läuft noch bis 2022, darin ist allerdings die genannte Ausstiegsklausel verankert.

Atletico Madrid: Wer ersetzte Diego Godin und Lucas Hernandez?

Atletico sieht in Alvarez eine erschwingliche Alternative für die Defensive. Dort findet in diesem Sommer ein großer Umbau statt: Diego Godin zieht es zu Inter Mailand, Lucas Hernandez heuert beim FC Bayern an. Auch bei den Routiniers Filipe Luis und Juanfran stehen die Zeichen auf Trennung, Santiago Arias könnte Madrid ebenfalls verlassen.

Bislang hat Atleti noch keine neuen Verteidiger verpflichtet, allerdings soll der Transfer von Portos Innenverteidiger Felipe für 25 Millionen Euro Ablöse kurz bevorstehen.

Die Kriegskasse der Rojiblancos ist prall gefüllt. Angeblich stehen 176 Millionen Euro für Einkäufe zur kommenden Saison zur Verfügung. Sollte der umworbene Mittelfeldspieler Rodri für seine fixe Ablöse von 70 Millionen Euro wechseln, könnte die Summe gar auf knapp 250 Millionen Euro ansteigen.

Neben Alvarez und Felipe werden bei Atlei als Neuzugänge Bayer Leverkusens Jonathan Tah, Nicolas Otamendi von Manchester City und Mario Fernandes ( ) gehandelt.