Atletico Madrid gegen RB Salzburg: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen - alles zur Übertragung der Champions League

Zweiter Spieltag in der Champions League, Atletico Madrid gastiert bei RB Salzburg. Goal verrät, wie Ihr das Duell im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Am zweiten Spieltag der ist bei RB Salzburg gefordert und möchte nach dem 0:4 gegen den FC Bayern vergangene Woche die ersten drei Punkte einfahren. Anstoß ist um 21 Uhr im Estadio Wanda Metropolitano in Madrid - und Ihr könnt im TV und LIVE-STREAM dabei sein.

Beide Vereine konnten ihre jeweiligen Ligaspiele am Wochenende gewinnen: Atletico setzte sich mit 2:0 gegen durch, Salzburg siegte bei mit 2:0. Nach dem ersten Spieltag stehen sie jedoch ein wenig unter Zugzwang: Auch der österreichische Serienmeister kam gegen Lok Moskau nicht über ein 2:2 hinaus.

Ihr möchtet wissen, wo Atletico Madrid gegen RB Salzburg heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Champions League. Zudem verraten wir Euch die Aufstellungen, sobald diese offiziell sind.

Atletico Madrid gegen RB Salzburg live sehen: Die Gruppenphase der Champions League

Begegnung Atletico Madrid - RB Salzburg Datum Dienstag, 27. Oktober 2020 | 21 Uhr Ort Estadio Wanda Metropolitano, Madrid

Atletico Madrid gegen RB Salzburg heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen - geht das?

Mit dem Pay-TV-Anbieter Sky und dem Streamingdienst DAZN haben sich in dieser Saison gleich zwei Sender die Übertragungsrechte an der Champions League gesichert. Viele Zuschauer haben dadurch aber schon längst den Überblick verloren, welche Spiele bei welchem Anbieter übertragen werden.

DAZN zeigt / überträgt die Champions League im LIVE-STREAM

Wer sich für das Aufeinandertreffen zwischen Atletico Madrid und RB Salzburg interessiert, ist am Dienstag bei DAZN an der richtigen Adresse. Der Streamingdienst zeigt fast alle Spiele der Champions League in voller Länge im LIVE-STREAM.

Schon um 20.45 Uhr begrüßt Euch Moderator Tobi Wahnschaffe zu den Vorberichten. Um nichts von der Übertragung zu verpassen, solltet Ihr deshalb bereits einige Minuten früher einschalten. Anschließend übernehmen Kommentator Christian Brugger und Experte Helge Payer am Mikrofon.

Atletico gegen Salzburg kostenlos sehen - mit dem Gratismonat von DAZN

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst Ihr ein Abonnement des Streamingdienstes abschließen. Mit dem kostenlosen Probemonat, den jeder Neukunde bei seiner ersten Anmeldung erhält, könnt Ihr das DAZN-Programm jedoch zunächst vier Wochen testen.

Wenn Ihr Euch noch heute bei DAZN registriert, könnt Ihr somit alle Spiele des zweiten Spieltags kostenlos im LIVE-STREAM erleben. Möchtet Ihr Euer Abo nach dem Gratismonat verlängern, zahlt Ihr anschließend 11,99 Euro monatlich. Ihr könnt aber Geld sparen, indem Ihr gleich ein Jahresabo abschließt - dann kostet DAZN nur knapp zehn Euro im Monat.

Atletico gegen Salzburg im LIVE-STREAM auf DAZN:

Beginn der Übertragung: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Kommentator: Christian Brugger

Christian Brugger Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Experte: Helge Payer

DAZN könnt Ihr sowohl über Euren Fernseher als auch jedes andere mobile Geräte schauen. Dafür geht Ihr entweder auf die DAZN-Webseite oder installiert die kostenlose DAZN-App, die Euch für alle gängigen Smart-TVs, Tablets und Smartphones zur Verfügung steht:

Zudem lässt sich DAZN auch über Google Chromecast, Apple TV oder den Amazon-Fire-TV-Stick nutzen. Wenn Ihr weitere Fragen rund um den Streamingdienst habt, solltet Ihr bei den Kollegen von DAZN News vorbeischauen: Dort findet Ihr Antworten zu allen möglichen Themen.

Atletico Madrid gegen RB Salzburg: Die Champions League im LIVE-TICKER erleben

Neben der Übertragung auf DAZN könnt Ihr Atletico Madrid gegen RB Salzburg auch im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Bereits eine halbe Stunde vor Anstoß beginnen wir, Euch mit allen wichtigen Informationen zum Aufeinandertreffen zu versorgen.

Sobald die beiden Mannschaften den Rasen des Wanda Metropolitano betreten, halten wir Euch mit schnellen Aktualisierungen und detaillierten Beschreibungen auf dem Laufenden, sodass Ihr auch garantiert keine entscheidende Szene verpasst.

Auf den LIVE-TICKER könnt Ihr sowohl über unsere Webseite als auch die kostenlose Goal-App zugreifen, die für Android-Geräte im Google Play-Store und für Apple-Geräte im iTunes-Store zur Verfügung steht. Über diesem Link kommt Ihr direkt zur Partie.

Die Highlights von Atletico Madrid gegen RB Salzburg auf DAZN sehen

Bei DAZN habt Ihr übrigens nicht nur die Möglichkeit, fast alle Spiele der Champions League im LIVE-STREAM zu erleben. Zusätzlich könnt Ihr Euch beim Streamingdienst auch die Highlights sämtlicher Begegnungen anschauen.

Wenn Ihr Euch die kompletten 90 Minuten lieber nochmals in der Wiederholung ansehen möchtet, ist auch dies bei DAZN mit der Re-Live-Funktion möglich. Doch auch hierfür müsst Ihr Euch zunächst beim Streamingdienst registrieren.

Atletico Madrid gegen RB Salzburg: Die Aufstellungen in der Champions League

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein. Klickt Euch daher später nochmals rein!

Atletico Madrid gegen RB Salzburg live sehen: Die Übertragung im Überblick