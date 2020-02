Atletico Madrid vs. FC Liverpool: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - alle Infos zur Übertragung der Champions League

Liverpool hat auf dem Weg zur Titelverteidigung der Champions League das schwere Los Atletico gezogen. Wo das Achtelfinale läuft, lest Ihr hier.

Die Königsklasse kehrt aus der Winterpause mit einem Kracher zurück, wenn sich heute Abend und der im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegenüberstehen. Anpfiff ist im Wanda Metropolitano zu Madrid um 21 Uhr.

Atletico musste im Vorfeld des Hinspiels um die Dienste von Alvaro Morata bangen, der in letzter Zeit mit Wadenproblemen zu kämpfen hatte. Nun aber die Entwarnung: Der Spanier ist einsatzbereit!

Alle Informationen zur Übertragung von Atletico gegen Liverpool im TV und LIVE-STREAM findet Ihr in diesem Artikel! Zudem präsentieren wir Euch kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen.

Atletico Madrid vs. FC Liverpool: Die Daten zum Hinspiel der

Duell Atletico Madrid vs. FC Liverpool Datum Di., 18. Februar 2020 | 21 Uhr Ort Wanda Metropolitano, Madrid Zuschauer 68.456 Plätze

Atletico Madrid vs. FC Liverpool: Wo läuft die Champions League live im TV?

Sky war in den vergangenen Jahren die erste Anlaufstelle, wenn es um Live-Spiele der Champions League ging. In dieser Saison muss sich der Bezahlsender jedoch mit DAZN die Übertragungsrechte teilen. Wo läuft heute also Atletico gegen Liverpool?

Die Antwort lautet: Sky! Die kompletten 90 Minuten aus Madrid werden live und exklusiv beim Pay-TV-Sender übertragen. Um 19.30 Uhr könnt Ihr auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD die Vorberichte anschalten, ehe ab 20.50 Uhr Kai Dittmann das Geschehen aus Madrid kommentiert.

Wer die heutige Begegnung lieber in der Konferenz mit dem Parallelspiel Borussia Dortmund gegen PSG schauen mag, kann ebenfalls Sky einschalten. Dort läuft die Konferenzschaltung auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD.

Atletico Madrid vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM schauen

Nachdem sich Sky die Rechte für das Spiel zwischen Atletico und Liverpool sichern konnte, darf der Sender sein Programm nicht nur im Fernsehen zeigen, sondern auch im Netz. Dort läuft das Achtelfinal-Hinspiel heute im LIVE-STREAM auf Sky Go und Sky Ticket.

Sky Go steht dabei allen Sky-Abonnenten zur Verfügung, die heute Abend nicht vor dem Fernseher sitzen können, sondern das Spiel unterwegs streamen. Einen Zugang zu Sky Go bekommen alle Sky-Kunden bei Vertragsabschluss.

Wer keinen Kontrakt mit dem Pay-TV-Sender besitzt, kann sich auch kurzfristig ein Abo bei Sky Ticket zulegen. Hier bekommt Ihr zwar keine Freischaltung für die TV-Kanäle, könnt das Programm jedoch via LIVE-STREAM abrufen. Zu welchen Konditionen Sky Ticket derzeit buchbar ist, lest Ihr auf der offiziellen Webseite.

Atletico Madrid vs. FC Liverpool: Die Highlights heute auf DAZN sehen

Ihr habt keinen Zugang zum Angebot von Sky? Dann schaut Euch die Highlights zwischen Atletico und Liverpool in der Zusammenfassung auf DAZN an! Hier werden die besten Szenen des Spiels zusammengeschnitten und ab 23.30 Uhr auf der Streaming-Plattform hochgeladen.

Um auf den Clip zugreifen zu können, benötigt Ihr jedoch ein Abonnement bei DAZN. Das gibt es für alle Neukunden einen Monat kostenlos zum Testen, anschließend werden 11,99 Euro monatlich fällig. Zudem gibt es die Option, gleich ein Jahresabo für einmalig 119,99 Euro abzuschließen.

Mit dem Abo könnt Ihr dann nicht nur auf die Highlights aller Champions-League-Spiele zugreifen, auch Live-Partien sind dort zu sehen. Heute Abend überträgt DAZN beispielsweise Borussia Dortmund gegen PSG live und exklusiv in voller Länge!

Alle Informationen dazu, wie Ihr Euch auf DAZN registriert, lest Ihr in unserer Anleitung unter diesem Link.

Atletico Madrid vs. FC Liverpool: Verfolgt die Partie im LIVE-TICKER von Goal

Ihr wollt kein Geld ausgeben, aber trotzdem genauestens über das Geschehen aus Madrid informiert werden? Dann seid Ihr bei Goal genau richtig! Hier findet Ihr einen LIVE-TICKER zum Spiel, mit dem Ihr ständig auf Ballhöhe seid.

Alle wichtigen Szenen von Morata, Mohamed Salah und Co. werden dort ausführlich geschildert und mit spannenden Analysen und Statistiken untermalt. Klickt Euch über diesen Link direkt zum TICKER!

Atletico Madrid vs. FC Liverpool: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Schaut dafür kurz vor Anpfiff noch mal rein!

Back from the holiday I didn’t go on 😄 pic.twitter.com/SCkX7rcoq2 — Mohamed Salah (@MoSalah) February 6, 2020

