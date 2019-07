Atletico-Talent Joao Felix wünscht sich Abendessen mit Neymar, LeBron James und Ben Simmons

Welche drei Menschen seiner Wahl lädt Joao Felix zu einem Dinner ein? In der namhaften Auswahl des Portugiesen finden sich zwei NBA-Stars wieder.

Joao Felix, Neuzugang von , hat verraten, mit welchen drei Leuten er gerne zu Abend essen würde. In einem 'Ask Me Anything' des US-amerikanischen Sportmagazins Bleacher Report antwortete der 19-Jährige auf die entsprechende Frage: "Neymar, LeBron James und Ben Simmons."

Während Neymar aktuell noch bei unter Vertrag steht, zuletzt aber immer wieder mit einer Rückkehr zum FC Barcelona in Verbindung gebracht wurde, spielen die Basketball-Superstars LeBron James und Ben Simmons in der NBA für die Los Angeles Lakers und die Philadelphia 76ers.

Joao Felix freut sich auf Real Madrids Eden Hazard

Zudem beantwortete Felix im Interview 38 weitere Fragen von unterschiedlichen Usern und ließ dabei nicht nur durchblicken, dass die brasilianische Legende Kaka ihn in seiner Karriere geprägt hat, sondern auch, dass er sich in LaLiga am meisten auf die Duelle mit Eden Hazard von Real Madrid freut.

Erst vor wenigen Wochen war der Angreifer für 126 Millionen Euro von Lissabon zu Atletico Madrid gewechselt und hat dort einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. In der Nacht von Freitag auf Samstag testen die Rojiblancos beim ICC 2019 gegen .