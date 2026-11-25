So seht Ihr Atletico Madrid gegen Viking mit einem VPN

Ihr möchtet Euren gewohnten Streamingdienst mit mehr Sicherheit nutzen oder aus einem anderen Teil der Welt darauf zugreifen, wo Geoblocking greifen könnte? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbindet Euch mit dem Server . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Anbieter auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

Meldet Euch an und sucht den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Anbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

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Spielvorschau

Champions League - Spielwoche 5 25. Nov. 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid empfängt Viking am Mittwoch im Riyadh Air Metropolitano in Madrid zur Ligaphase der Champions League.

Die Mannschaft von Diego Simeone ist in der Liga in starker Form. Das 3:0 am Sonntag bei Getafe war Atleticos achter Sieg in den vergangenen neun LaLiga-Spielen. Damit steht das Team bei 31 Punkten, zwei hinter Real Madrid und fünf hinter Spitzenreiter Barcelona.

Für den Trainer folgt die Partie zudem auf einen Meilenstein. Mit seinem 345. Sieg wurde Simeone zum Trainer mit den meisten Erfolgen in der Geschichte von LaLiga. Kapitän Koke sagte, die Mannschaft habe ihm vor der gesamten Gruppe gratuliert.

In Europa muss Atletico eine Reaktion zeigen. Das Team verlor sein vorheriges Champions-League-Spiel mit 0:2 gegen Bayern München und steht auf Tabellenplatz 26.

Viking unter Trainer Morten Jensen reist als Tabellen-25. nach Madrid und steht damit einen Platz vor Atletico. Das Team gewann sein letztes Europapokalspiel mit 4:1 gegen Sabah, verlor am Wochenende in der Eliteserien aber mit 2:3 gegen Tromso.

Atletico muss auf Ademola Lookman verzichten, der sich von einer im Nationalmannschaftseinsatz erlittenen Knieverstauchung erholt. Julian Alvarez und Alex Baena überzeugten gegen Getafe und stehen beide in der voraussichtlichen Startelf.

Hier erfahrt Ihr alles Wichtige zur Anstoßzeit, zur Personalsituation und dazu, wie Ihr das Spiel verfolgen könnt.

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