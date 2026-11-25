So seht Ihr Atletico Madrid gegen Viking mit einem VPN
Möchtet Ihr Euren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder aus einem anderen Teil der Welt darauf zugreifen, wo Geoblocking auftreten kann? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.
NordVPN
- Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
- Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
- 10 Geräte gleichzeitig abgesichert
- 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
- Dedizierte IP-Adresse
- Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.
- Ein zuverlässiges VPN besorgen. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstleister und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).
- Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.
- Mit dem Server verbinden. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.
- Offiziellen Anbieter aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte besitzt.
- Anmelden & Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Anbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!
Spielvorschau
Atletico Madrid empfängt Viking am Mittwoch im Riyadh Air Metropolitano in Madrid zur Ligaphase der Champions League.
Die Mannschaft von Diego Simeone ist in der heimischen Liga in starker Form. Der 3:0-Sieg bei Getafe am Sonntag war Atleticos achter Erfolg in neun LaLiga-Spielen. Damit steht das Team bei 31 Punkten, zwei hinter Real Madrid und fünf hinter Tabellenführer Barcelona.
Für den Trainer folgt das Spiel zudem auf einen Meilenstein: Mit seinem 345. Sieg wurde Simeone zum Trainer mit den meisten Erfolgen in der Geschichte von LaLiga. Kapitän Koke sagte, die Mannschaft habe ihm vor der gesamten Gruppe gratuliert.
In Europa muss Atletico eine Reaktion zeigen. Die Mannschaft verlor ihr voriges Champions-League-Spiel mit 0:2 gegen Bayern München und steht in der Tabelle auf Platz 26.
Das von Morten Jensen trainierte Viking reist als Tabellen-25. nach Madrid und liegt damit einen Platz vor Atletico. Im letzten Europapokalspiel gewann die Mannschaft mit 4:1 gegen Sabah, verlor am Wochenende in der Eliteserien jedoch mit 2:3 gegen Tromso.
Atletico muss auf Ademola Lookman verzichten, der sich von einer Knieverstauchung erholt, die er sich im Nationalmannschaftseinsatz zugezogen hat. Julian Alvarez und Alex Baena überzeugten gegen Getafe und stehen beide in der voraussichtlichen Startelf.
Atletico Madrid vs Viking Aufstellungen
Startelf
Ersatzspieler
Trainer
- D. Simeone
- M. Jensen