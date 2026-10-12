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Atlético Madrid gegen Manchester United: Die Champions-League-Vorschau mit allem Wissenswerten

Champions League
Atletico Madrid - Manchester United
Atletico Madrid
Manchester United

Das formstarke Atletico Madrid trifft am 2. Spieltag der Ligaphase der Champions League im Wanda Metropolitano auf das kriselnde Manchester United. Wir blicken auf die Partie und sprechen über Taktik, Personallage und mehr.

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Champions League - Spielwoche 2
Riyadh Air Metropolitano

Atlético Madrid gegen Manchester United wird am 13. Oktober 2026 um 15:00 Uhr EST und 19:00 Uhr GMT angepfiffen.

Atlético ist in Topform, wenn Manchester United in die Hauptstadt kommt

Atlético Madrid könnte vor dem Besuch von Michael Carricks Manchester United kaum besser in Form sein.

Diego Simeones Mannschaft ist kaum zu stoppen

Atlético holte zuletzt in LaLiga dank Cristian Romero einen späten Sieg bei Deportivo Alaves und baute seine Siegesserie in der Liga auf vier Spiele aus. Diese Form will die Mannschaft nun auch in Europa zeigen, nachdem sie am 1. Spieltag der Champions League an der Anfield Road gegen Liverpool verloren hatte. Simeones Team war zuletzt treffsicher und erzielte in den vergangenen fünf Pflichtspielen zwölf Tore.

FBL-ESP-LIGA-ALAVES-ATLETICO MADRIDGetty Images

Von Michael Carricks Manchester United lässt sich das nicht behaupten

United hat den schlechtesten Start in eine Premier-League-Saison seit 40 Jahren hingelegt und nur eines der ersten sechs Ligaspiele gewonnen. Zuletzt kam die Mannschaft zu Hause gegen ein angeschlagenes Tottenham Hotspur, das nur noch zu zehnt spielte, nicht über ein 1:1 hinaus. Zum Auftakt der Champions League feierte United zwar einen 4:0-Kantersieg gegen den Außenseiter Sabah, doch nun wartet eine deutlich schwierigere Aufgabe auf die Mannschaft, die unter Ergebnisdruck steht.

Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

Wichtige Statistiken und Verletzungen

  • In jedem der letzten acht Spiele von Atlético fielen insgesamt mehr als 2,5 Tore.
  • Atlético hat neun seiner letzten elf Champions-League-Spiele in der Ligaphase im Wanda Metropolitano gewonnen.
  • Alejandro Grimaldo hat in drei der letzten vier Spiele von Atlético getroffen.
  • United-Stürmer Benjamin Sesko droht wegen einer erneut aufgetretenen Schienbeinverletzung ein weiterer längerer Ausfall.

Personal und Kader

Atletico Madrid vs Manchester United Voraussichtliche Aufstellungen

4-4-2
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Aufstellung
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakM. PubillM. PubillD. HanckoD. HanckoA. GrimaldoA. GrimaldoC. RomeroC. RomeroÁlex BaenaÁlex BaenaP. BarriosP. BarriosG. SimeoneG. SimeoneKokeKokeJulián ÁlvarezJulián ÁlvarezK. LeeK. LeeS. LammensS. LammensD. DalotD. DalotH. MaguireH. MaguireL. YoroL. YoroL. MartinezL. MartinezB. MbeumoB. MbeumoB. FernandesB. FernandesM. RashfordM. RashfordA. SantosA. SantosY. TielemansY. TielemansM. CunhaM. Cunha
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-4-2
Atletico Madrid

Startelf

Manchester United

Trainer

  • D. Simeone
  • M. Carrick

Diego Simeone hat vor dieser Partie noch keine voraussichtliche Startelf für Atlético Madrid bestätigt. Auch zu Verletzungen oder Sperren beim Gastgeber liegen keine Informationen vor. Nähere Angaben werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Bei United bereitet Michael Carrick die wachsende Verletzungsproblematik Sorgen. Eine voraussichtliche Aufstellung ist derzeit noch nicht bestätigt. Carlos Baleba, der seit seiner Ankunft im Sommer wegen eines Knöchelproblems gefehlt hat, kam kürzlich in einem Trainingsspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit zum Einsatz und könnte auf eine Berücksichtigung hoffen. Weitere Informationen zum Personal werden vor dem Spiel ergänzt.

Form

ATM

ATM - Form

LIV
N2-1
RSO
S0-3
OSA
S4-0
RMA
S2-1
ALA
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
12/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
MUN

MUN - Form

SAB
S4-0
MCI
N0-1
BHA
N2-3
FUL
U1-1
TOT
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Atlético Madrid hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, allerdings weist die Bilanz auch Niederlagen auf. Zuletzt gab es in LaLiga einen 2:1-Sieg gegen Real Madrid, zudem gewann Atlético gegen Osasuna mit 4:0. Simeones Mannschaft verlor jedoch in der Champions League mit 1:2 gegen Liverpool und unterlag Athletic Bilbao mit 0:3. Wettbewerbsübergreifend ergibt sich damit ein gemischtes Bild.

Die jüngste Bilanz von Manchester United fällt ernüchternd aus. Carricks Mannschaft gewann nur eines ihrer letzten fünf Spiele: In der Champions League schlug sie Sabah FK mit 4:0, in der Premier League spielte sie gegen Fulham und Everton jeweils unentschieden und verlor sowohl im Carabao Cup gegen Brighton als auch in der Liga gegen Manchester City. In diesen fünf Partien erzielte United acht Tore, kassierte aber sieben Gegentreffer. Diese Defensivbilanz dürfte dem Trainerteam vor der Reise zu einer der am besten organisierten Defensivreihen Europas Sorgen bereiten.

Direkter Vergleich

Head to Head

Atletico MadridUnentschiedenManchester United
2
1
1
Klub Freundschaftsspiele
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
END
Klub Freundschaftsspiele
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
END
Champions League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
END
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
END
4Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/4

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs endete im August 2026 in einem Testspiel vor der Saison mit einem 2:1-Sieg für Manchester United. In Pflichtspielen hatte allerdings Atlético häufiger die Nase vorn. Bei ihren letzten Begegnungen in der Champions League im Jahr 2022 setzte sich Atlético knapp durch: Auf ein 1:1 im Metropolitano folgte ein 1:0-Sieg im Old Trafford. In den vier jüngsten erfassten Duellen dominierte keine der beiden Mannschaften deutlich, die Ergebnisse waren stets knapp.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
5
ComoComoCOM
110041+33
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
LensLensRCL
110032+13
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
15
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
16
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
22
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
22
Sl. PragSl. PragSLP
100123-10
N
22
LilleLilleLIL
100123-10
N
25
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
27
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
29
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

In der aktuellen Champions-League-Tabelle steht Manchester United auf Platz vier, Atlético Madrid auf Platz 25. Dieser Abstand verschafft United in dieser Phase des Wettbewerbs einen nennenswerten Vorteil. Atlético will mit einem Heimsieg jedoch Boden gutmachen.

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