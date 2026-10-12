Champions League - Spielwoche 2 13. Okt. 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Atlético Madrid gegen Manchester United wird am 13. Oktober 2026 um 15:00 Uhr EST und 19:00 Uhr GMT angepfiffen.

Atlético ist in Topform, wenn Manchester United in die Hauptstadt kommt

Atlético Madrid könnte vor dem Besuch von Michael Carricks Manchester United kaum besser in Form sein.

Diego Simeones Mannschaft ist kaum zu stoppen

Atlético holte zuletzt in LaLiga dank Cristian Romero einen späten Sieg bei Deportivo Alaves und baute seine Siegesserie in der Liga auf vier Spiele aus. Diese Form will die Mannschaft nun auch in Europa zeigen, nachdem sie am 1. Spieltag der Champions League an der Anfield Road gegen Liverpool verloren hatte. Simeones Team war zuletzt treffsicher und erzielte in den vergangenen fünf Pflichtspielen zwölf Tore.

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Von Michael Carricks Manchester United lässt sich das nicht behaupten

United hat den schlechtesten Start in eine Premier-League-Saison seit 40 Jahren hingelegt und nur eines der ersten sechs Ligaspiele gewonnen. Zuletzt kam die Mannschaft zu Hause gegen ein angeschlagenes Tottenham Hotspur, das nur noch zu zehnt spielte, nicht über ein 1:1 hinaus. Zum Auftakt der Champions League feierte United zwar einen 4:0-Kantersieg gegen den Außenseiter Sabah, doch nun wartet eine deutlich schwierigere Aufgabe auf die Mannschaft, die unter Ergebnisdruck steht.

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Wichtige Statistiken und Verletzungen

In jedem der letzten acht Spiele von Atlético fielen insgesamt mehr als 2,5 Tore.

Atlético hat neun seiner letzten elf Champions-League-Spiele in der Ligaphase im Wanda Metropolitano gewonnen.

Alejandro Grimaldo hat in drei der letzten vier Spiele von Atlético getroffen.

United-Stürmer Benjamin Sesko droht wegen einer erneut aufgetretenen Schienbeinverletzung ein weiterer längerer Ausfall.

Personal und Kader

Diego Simeone hat vor dieser Partie noch keine voraussichtliche Startelf für Atlético Madrid bestätigt. Auch zu Verletzungen oder Sperren beim Gastgeber liegen keine Informationen vor. Nähere Angaben werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Bei United bereitet Michael Carrick die wachsende Verletzungsproblematik Sorgen. Eine voraussichtliche Aufstellung ist derzeit noch nicht bestätigt. Carlos Baleba, der seit seiner Ankunft im Sommer wegen eines Knöchelproblems gefehlt hat, kam kürzlich in einem Trainingsspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit zum Einsatz und könnte auf eine Berücksichtigung hoffen. Weitere Informationen zum Personal werden vor dem Spiel ergänzt.

Form

Atlético Madrid hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, allerdings weist die Bilanz auch Niederlagen auf. Zuletzt gab es in LaLiga einen 2:1-Sieg gegen Real Madrid, zudem gewann Atlético gegen Osasuna mit 4:0. Simeones Mannschaft verlor jedoch in der Champions League mit 1:2 gegen Liverpool und unterlag Athletic Bilbao mit 0:3. Wettbewerbsübergreifend ergibt sich damit ein gemischtes Bild.

Die jüngste Bilanz von Manchester United fällt ernüchternd aus. Carricks Mannschaft gewann nur eines ihrer letzten fünf Spiele: In der Champions League schlug sie Sabah FK mit 4:0, in der Premier League spielte sie gegen Fulham und Everton jeweils unentschieden und verlor sowohl im Carabao Cup gegen Brighton als auch in der Liga gegen Manchester City. In diesen fünf Partien erzielte United acht Tore, kassierte aber sieben Gegentreffer. Diese Defensivbilanz dürfte dem Trainerteam vor der Reise zu einer der am besten organisierten Defensivreihen Europas Sorgen bereiten.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs endete im August 2026 in einem Testspiel vor der Saison mit einem 2:1-Sieg für Manchester United. In Pflichtspielen hatte allerdings Atlético häufiger die Nase vorn. Bei ihren letzten Begegnungen in der Champions League im Jahr 2022 setzte sich Atlético knapp durch: Auf ein 1:1 im Metropolitano folgte ein 1:0-Sieg im Old Trafford. In den vier jüngsten erfassten Duellen dominierte keine der beiden Mannschaften deutlich, die Ergebnisse waren stets knapp.

Tabelle

In der aktuellen Champions-League-Tabelle steht Manchester United auf Platz vier, Atlético Madrid auf Platz 25. Dieser Abstand verschafft United in dieser Phase des Wettbewerbs einen nennenswerten Vorteil. Atlético will mit einem Heimsieg jedoch Boden gutmachen.