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Atlético Madrid gegen Bayern München: Alles Wissenswerte zum Champions-League-Duell

Atletico Madrid - Bayern München
Atletico Madrid
Bayern München
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A. Grimaldo
D. Simeone
G. Simeone
H. Kane

Ausführliche Vorschau auf Atlético Madrid gegen Bayern München in der Champions League. Wir sprechen über Taktik, die personelle Situation, die Form und mehr.

Champions-League-Vorschau: Atlético Madrid gegen Bayern München

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Champions League - Spielwoche 4
Riyadh Air Metropolitano

Atlético Madrid empfängt Bayern München am Dienstag, dem 3. November, im Riyadh Air Metropolitano zur UEFA Champions League. Anstoß ist um 15:00 Uhr EST und 19:00 Uhr GMT.

Atlético ist in Spanien in Topform, in Europa läuft es wechselhaft

Die Mannschaft von Diego Simeone blieb bei ihren letzten vier Siegen in allen Wettbewerben jeweils ohne Gegentor. Dank der Treffer von Alejandro Grimaldo und Giuliano Simeone beim 2:0 gegen Levante liegt Atlético weiterhin nur zwei Punkte hinter Barcelona in LaLiga. Für Atlético war es der siebte LaLiga-Sieg in Folge. In den letzten drei Ligaspielen kassierte das Team nur ein Gegentor. In der Champions League muss Atlético nach einer 1:2-Niederlage gegen Liverpool, einem 2:0-Sieg über das angeschlagene Manchester United und einem 1:1 gegen Stuttgart allerdings noch in Fahrt kommen.

VfB Stuttgart v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Bayern hält hinten nicht mehr die Null

Bayern reist nach einem 2:2 gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga in die spanische Hauptstadt. Die Münchner kamen auf einen xG-Wert von 4,18 und 23 Schüsse, ließen aber viele ihrer Chancen ungenutzt. In Europa spielten sie zuletzt zweimal remis: 3:3 bei Viking und 2:2 zu Hause gegen Arsenal. Beim Unentschieden gegen Dortmund verschoss der frisch gekürte Ballon-d’Or-Gewinner Harry Kane einen Elfmeter, was selten vorkommt. Dennoch stehen für den Engländer in dieser Champions-League-Saison nach drei Einsätzen vier Tore und zwei Vorlagen zu Buche.

FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images

Wichtige Statistiken und Verletzungsnews

  • Serge Gnabry, Ismael Saibari und Michael Olise verletzten sich für Bayern allesamt beim Unentschieden gegen Dortmund. Stammtorhüter Manuel Neuer fällt weiterhin aus, während sich auch sein Vertreter xxx gegen den BVB verletzte.
  • Bayern hat in 24 Champions-League-Spielen in Folge getroffen.
  • In allen letzten neun Champions-League-Auswärtsspielen der Bayern trafen beide Teams.

Teamnews und Kader

Atletico Madrid vs Bayern München Voraussichtliche Aufstellungen

4-4-2
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Aufstellung
Bayern München crest
Bayern München
FCB
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakA. GrimaldoA. GrimaldoD. HanckoD. HanckoM. PubillM. PubillM. LlorenteM. LlorenteM. HjulmandM. HjulmandP. BarriosP. BarriosÁlex BaenaÁlex BaenaG. SimeoneG. SimeoneJulián ÁlvarezJulián ÁlvarezJ. DavidJ. DavidS. UlreichS. UlreichJ. StanisicJ. StanisicM. KimM. KimK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoT. BischofT. BischofI. SaibariI. SaibariA. PavlovicA. PavlovicA. DaviesA. DaviesS. GnabryS. GnabryH. KaneH. Kane
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Bayern München
FCB
4-4-2
Atletico Madrid

Startelf

Bayern München

Trainer

  • D. Simeone
  • V. Kompany

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