Champions-League-Vorschau: Atlético Madrid gegen Bayern München

Champions League - Spielwoche 4 3. Nov. 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Atlético Madrid empfängt Bayern München am Dienstag, dem 3. November, im Riyadh Air Metropolitano zur UEFA Champions League. Anstoß ist um 15:00 Uhr EST und 19:00 Uhr GMT.

Atlético ist in Spanien in Topform, in Europa läuft es wechselhaft

Die Mannschaft von Diego Simeone blieb bei ihren letzten vier Siegen in allen Wettbewerben jeweils ohne Gegentor. Dank der Treffer von Alejandro Grimaldo und Giuliano Simeone beim 2:0 gegen Levante liegt Atlético weiterhin nur zwei Punkte hinter Barcelona in LaLiga. Für Atlético war es der siebte LaLiga-Sieg in Folge. In den letzten drei Ligaspielen kassierte das Team nur ein Gegentor. In der Champions League muss Atlético nach einer 1:2-Niederlage gegen Liverpool, einem 2:0-Sieg über das angeschlagene Manchester United und einem 1:1 gegen Stuttgart allerdings noch in Fahrt kommen.

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Bayern hält hinten nicht mehr die Null

Bayern reist nach einem 2:2 gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga in die spanische Hauptstadt. Die Münchner kamen auf einen xG-Wert von 4,18 und 23 Schüsse, ließen aber viele ihrer Chancen ungenutzt. In Europa spielten sie zuletzt zweimal remis: 3:3 bei Viking und 2:2 zu Hause gegen Arsenal. Beim Unentschieden gegen Dortmund verschoss der frisch gekürte Ballon-d’Or-Gewinner Harry Kane einen Elfmeter, was selten vorkommt. Dennoch stehen für den Engländer in dieser Champions-League-Saison nach drei Einsätzen vier Tore und zwei Vorlagen zu Buche.

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Wichtige Statistiken und Verletzungsnews

Serge Gnabry, Ismael Saibari und Michael Olise verletzten sich für Bayern allesamt beim Unentschieden gegen Dortmund. Stammtorhüter Manuel Neuer fällt weiterhin aus, während sich auch sein Vertreter xxx gegen den BVB verletzte.

Bayern hat in 24 Champions-League-Spielen in Folge getroffen.

In allen letzten neun Champions-League-Auswärtsspielen der Bayern trafen beide Teams.

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