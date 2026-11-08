Atletico Madrid gegen Barcelona mit einem VPN sehen: So geht’s

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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 12 8. Nov. 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid empfängt Barcelona im Riyadh Air Metropolitano zu einem LaLiga-Spiel mit großer Bedeutung an der Tabellenspitze. Barcelona reist als Tabellenführer an, Atletico liegt auf Platz zwei. Drei Punkte für eine der beiden Mannschaften wären ein deutliches Signal im Titelrennen.

Die Mannschaft von Diego Simeone geht nach einer 0:2-Niederlage gegen Bayern München in der Champions League in die Partie am Sonntag. In der Liga präsentierte sich Atletico allerdings stabil und gewann drei seiner letzten vier Spiele. Das Metropolitano bleibt eine Festung. Simeone wird auf die defensive Organisation seiner Mannschaft setzen, um Barcelonas derzeit starke Offensive auszubremsen.

Hansi Flicks Barcelona erzielte am vergangenen Wochenende sechs Tore gegen Deportivo Alaves und ließ unter der Woche einen 3:0-Sieg gegen Aston Villa in der Champions League folgen. Barcelona spielt selbstbewusst und ist auf dem gesamten Platz gefährlich. Lamine Yamal und Raphinha bereiten jeder Abwehr, auf die sie treffen, Probleme.

Abseits des Platzes hat sich das Verhältnis der Klubs nach einem von der Transfersaga um Julian Alvarez geprägten, konfliktreichen Sommer deutlich entspannt. Barcelonas Präsident Joan Laporta führt am Sonntag eine Delegation nach Madrid. Die Vereinsführungen beider Klubs treffen sich vor dem Spiel zum Mittagessen, um die wiederhergestellten Beziehungen öffentlich zu demonstrieren.

Barcelonas Verletztenliste sorgt für zusätzliche Spannung. Jules Kounde, Dani Olmo und Rodri fallen allesamt aus, sodass Flick seine Optionen neu ordnen muss. Atletico muss in der Abwehr auf Cristian Romero verzichten.

Dieses Spiel könnte das Titelrennen spürbar verändern. Real Madrids Trainer Jose Mourinho hat bereits eingeräumt, dass er sich Punktverluste für beide Mannschaften wünscht. Das zeigt, wie viel auf dem Spiel steht.

Weitere Informationen dazu, wie du Atletico Madrid gegen Barcelona live sehen kannst, findest du weiter unten bei den Angaben zum TV-Sender und Livestream.

Die Livestream-Optionen für Atletico Madrid gegen Barcelona sind unten aufgeführt. Wenn du dich außerhalb deiner Heimatregion befindest und auf deinen bevorzugten Streamingdienst zugreifen musst, kannst du das Spiel über ExpressVPN sehen.

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