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Spielvorschau

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La Liga - Spielwoche 12
Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid vs FC Barcelona Aufstellungen

4-4-2
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Aufstellung
FC Barcelona crest
FC Barcelona
BAR
4-1-2-3
J. OblakJ. OblakD. HanckoD. HanckoM. LlorenteM. LlorenteA. GrimaldoA. GrimaldoM. PubillM. PubillG. SimeoneG. SimeoneÁlex BaenaÁlex BaenaP. BarriosP. BarriosKokeKokeK. LeeK. LeeJulián ÁlvarezJulián ÁlvarezJ. GarciaJ. GarciaG. MartinG. MartinP. CubarsiP. CubarsiJ. CanceloJ. Canceloteam-logoB. FarinasPedriPedriF. LopezF. LopezM. BernalM. BernalA. GordonA. GordonRaphinhaRaphinhaL. YamalL. Yamal
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FC Barcelona
BAR
4-4-2
Atletico Madrid

Startelf

FC Barcelona

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Simeone
  • H. Flick

Atletico Madrid empfängt Barcelona im Riyadh Air Metropolitano zu einem LaLiga-Spiel von großer Bedeutung für die Tabellenspitze. Barcelona reist als Tabellenführer an, Atletico liegt auf Platz zwei. Drei Punkte für eine der beiden Mannschaften wären ein klares Signal im Titelrennen.

Die Mannschaft von Diego Simeone geht nach einer 0:2-Niederlage gegen Bayern München in der Champions League in die Partie am Sonntag. In der Liga präsentierte sie sich allerdings stabil und gewann drei ihrer letzten vier Spiele. Das Metropolitano bleibt eine Festung, und Simeone wird auf die defensive Ordnung seiner Mannschaft setzen, um Barcelonas formstarken Angriff auszubremsen.

Hansi Flicks Barcelona erzielte am vergangenen Wochenende sechs Tore gegen Deportivo Alaves und ließ unter der Woche einen 3:0-Sieg gegen Aston Villa in der Champions League folgen. Barcelona spielt selbstbewusst und strahlt auf dem gesamten Platz echte Gefahr aus. Lamine Yamal und Raphinha bereiten jeder Abwehr, auf die sie treffen, Probleme.

Abseits des Platzes hat sich das Verhältnis der Vereine nach einem von der Transfersaga um Julian Alvarez geprägten, konfliktreichen Sommer deutlich entspannt. Barcelonas Präsident Joan Laporta führt am Sonntag eine Delegation nach Madrid. Vertreter der Führungen beider Vereine treffen sich vor dem Spiel zum Mittagessen, um die wiederhergestellten Beziehungen öffentlich zu demonstrieren.

Barcelonas Verletztenliste sorgt für zusätzliche Spannung. Jules Kounde, Dani Olmo und Rodri fallen allesamt aus, sodass Flick seine Optionen neu ordnen muss. Atletico muss in der Abwehr auf Cristian Romero verzichten.

Diese Partie könnte das Titelrennen entscheidend beeinflussen. Real Madrids Trainer Jose Mourinho hat bereits eingeräumt, dass er sich Punktverluste beider Mannschaften wünscht. Das sagt alles darüber aus, wie viel auf dem Spiel steht.

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