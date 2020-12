Atletico Madrid vs. FC Bayern München live: Die Champions League im LIVE-TICKER

In der Champions League muss der FC Bayern München bei Atletico Madrid ran. Hier gibt es die komplette Partie aus der Königsklasse im LIVE-TICKER.

Bühne frei für die . Am 5. Spieltag der Gruppenphase kommt es zum Duell zwischen und dem . Anpfiff der Partie im Wanda Metropolitano ist am Dienstagabend um 21.00 Uhr. Hier gibt es die ganze Partie im LIVE-TICKER für Euch.

Wer die Partie heute lieber live im TV oder LIVE-STREAM verfolgen will, kann das natürlich tun.

Atletico Madrid vs. FC Bayern München | Anpfiff: 21.00 Uhr Tore - Aufstellung ATM Oblak - Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso - Marcos Llorente, Koke, Saul, Carrasco - Correa, Joao Felix Aufstellung FCB Nübel - Sarr, Süle, Arrey-Mbi, Hernandez - Martinez, Alaba - Sane, Musiala, Costa - Choupo-Moting Gelbe Karten -

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zur Begegnung des 5. Spieltages in der Gruppenphase zwischen Atletico Madrid und dem FC Bayern München.

Atletico Madrid vs. FC Bayern München live: Die Aufstellung im LIVE-TICKER

Das ist die Aufstellung von Atletico Madrid:

Oblak - Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso - Marcos Llorente, Koke, Saul, Carrasco - Correa, Joao Felix

Der FC Bayern München setzt auf folgende Aufstellung:

Nübel - Sarr, Süle, Arrey-Mbi, Hernandez - Martinez, Alaba - Sane, Musiala, Costa - Choupo-Moting

Bank: Schneller, Hoffmann, Pavard, Gnabry, Zirkzee, Boateng, Müller, Coman, Stiller, Richards, Zaiser

Atletico Madrid vs. FC Bayern München live: Die Opta-Fakten im LIVE-TICKER vor der Partie heute

Es ist das 8. Duell zwischen Atlético und Bayern im Landesmeister-Pokal/Champions League, von den 7 bisherigen Partien konnten die Spanier nur 2 gewinnen (U1 N4).

Bayern hat seine letzten beiden Champions-League-Spiele gegen Atlético Madrid gewonnen (2016-17 und 2020-21), das sind so viele Siege wie in ihren ersten 5 Europapokalspielen gegen diesen Gegner (S2 U1 N2).

Atlético hat seine letzten 2 Heimspiele in der Champions League gegen die Bayern gewonnen, beide Spiele endeten 2016 mit 1-0 – das 1. war ein Halbfinal-Hinspiel der Saison 2015-16, das 2. ein Gruppenspiel in der nächsten Spielzeit.

Nach 5 Auswärtsniederlagen in Folge in zwischen 2013-14 und 2016-17, haben die Münchner in ihren letzten beiden spanischen Gastspielen in der Champions League nicht verloren, in der Saison 2017-18 gab es zunächst ein 2-1 in Sevilla, dann ein 2-2 bei .

Atléticos Trainer Diego Simeone hat 3 seiner 5 Champions-League-Duelle mit Bayern verloren – gegen keinen Gegner hat er in diesem Wettbewerb öfter verloren (auch 3 gegen Real Madrid).

Bayern hat die letzten 6 Champions-League-Gastspiele bei einem Torverhältnis von 27-7 gewonnen; mit einem weiteren Sieg könnten sie ihren eigenen Klubrekord im Landesmeister-Pokal/Champions League egalisieren (7 zwischen Februar 2013 und Februar 2014).

Atlético hat nur 1 seiner letzten 24 Champions-League-Heimspiele verloren (S18 U5), im September 2017 mit 1-2 gegen Chelsea. Bisher hat Madrid in der Champions League noch kein Heimspiel gegen einen amtierenden Champion verloren (Sp4 S3 U1).

Bayern musste in seinen letzten beiden Champions-League-Spielen jeweils 10+ Schüsse auf den eigenen Kasten hinnehmen, beide Male hieß der Gegner RB Salzburg (10 auswärts, 11 zu Hause). In den 47 Spielen zuvor in diesem Wettbewerb war das den Münchnern nur 2-mal passiert. Die 28 Schüsse auf den eigenen Kasten in der Gruppenphase 2020-21 sind die meisten seit der Saison 2010-11 (34).

Atléticos Yannick Carrasco zog am 4. Spieltag gegen Moskau 7-mal ab, ohne einen Treffer zu erzielen, nur PSG-Stürmer Kylian Mbappé (11) bringt es in der Saison 2020-21 auf mehr Schüsse ohne Torerfolg als der Belgier (9), der nun schon seit 17 Champions-League-Spielen auf einen Treffer wartet.

Robert Lewandowski hat in seinen 38 Champions-League-Gruppenspielen für Bayern seit 2014-15 38 Tore geschossen – mehr als jeder andere Spieler in diesem Zeitraum. Durch seinen Treffer gegen Salzburg am 4. Spieltag hat der Pole mit Raúl gleichgezogen, der mit 71 Toren auf Platz 3 der ewigen Champions-League-Torschützenliste liegt.

Atletico Madrid vs. FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Atletico vs. FC Bayern heute ... im TV Sky im LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket LIVE-TICKER Goal

In der Champions League steht heute der 5. Spieltag der Gruppenphase an. In einem extra Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Atletico de Madrid und dem FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

Atletico Madrid vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Flick schont seine Top-Stars: Müde Bayern "fahren runter" für Leipzig

Ohne Manuel Neuer, Robert Lewandowski und Leon Goretzka: Titelverteidiger Bayern München schont in Madrid wichtige Kräfte - für den -Kracher gegen .

Manuel Neuer, Robert Lewandowski und Leon Goretzka durften den noblen Champions-League-Anzug im Schrank hängen lassen. Als Titelverteidiger Bayern München die sportlich überflüssige Reise zum Königsklassen-Duell bei Atletico Madrid am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) antrat, fehlten die drei Stars im Münchner Sonderflieger. Auch der angeschlagene Corentin Tolisso blieb zu Hause. Trainer Hansi Flick vermied vor dem Bundesliga-Gipfel am Samstag gegen Verfolger RB Leipzig angesichts der enormen Belastungen jegliches Risiko bei seinen müden Profis.

Dennoch: Dass der Triple-Gewinner, der bereits als Gruppensieger für das Achtelfinale qualifiziert ist, die Partie beim spanischen Topteam verloren geben könnte, wies Flick vor dem Abflug brüsk zurück. "Haben sie das Gefühl, dass wir das Spiel abschenken? Nein!", sagte der 55-Jährige entschieden.

So oder so: Im Estadio Wanda Metropolitano wird der FC Bayern nach zuletzt 15 Königsklassen-Siegen in Serie mit einer Rumpftruppe auflaufen. Zumal auch noch die verletzten Joshua Kimmich und Alphonso Davies sowie der gesperrte Marc Roca und der nicht gemeldete Tanguy Nianzou fehlen. Flick ist es egal. Er habe, betonte er, "Vertrauen in meinen Kader. Wir freuen uns alle auf das Spiel. Es wird eine wahnsinnige Herausforderung."

Kapitän Neuer, der von Alexander Nübel vertreten wird, Torjäger Lewandowski und Führungsspieler Goretzka können dagegen die müden Knochen zu Hause auf der Couch schonen. "Leon und Lewy sind angeschlagen. Wenn jemand nicht bei 100 Prozent ist, bringt es der Mannschaft nicht so viel", sagte Flick. Wichtig sei, ergänzte Torwart Neuer, "dass man auch runterfahren kann, gerade bei dem Mammut-Programm, das für uns anfällt".

Während das Trio gegen Leipzig wieder dabei sein wird, ist ein Einsatz von Weltmeister Tolisso auch gegen RB fraglich. Immerhin stehen gegen Atletico, das im Hinspiel in München 0:4 untergegangen war, Jerome Boateng, Lucas Hernandez und Javi Martinez zur Verfügung. Das Trio war am Samstag in Stuttgart (3:1) mit leichten Blessuren ausgewechselt worden, konnte aber am Montag wieder trainieren.

Aber was heißt trainieren? Der Fokus liegt beim unglaublich engen Zeitplan der Münchner ausschließlich auf Regeneration. Man könne kaum mehr etwas einstudieren, monierte Flick. Aufwärmen, ein bisschen Taktik, Torabschluss fürs Selbstvertrauen - und nach 45 Minuten war die Abschlusseinheit an der Säbener Straße schon wieder beendet.

Dass sein Team wegen der vielen Probleme momentan "keinen Schönheitspreis gewinnt", sieht Flick deshalb gelassen. Wichtig sei, "dass wir erfolgreich spielen. Und das klappt". Aber: "Wir müssen dranbleiben." Und wenn es in Madrid mit einer besseren B-Mannschaft ist.

Für einige Profis wird es eine Bewährungsprobe. Etwa für Neuzugang Nübel. "Er macht einen guten Eindruck und zeigt im Training seine Qualität", sagte Flick. Auch die Nationalspieler Niklas Süle, der zuletzt wegen Trainingsrückstand weitgehend außen vor war, und Edel-Joker Leroy Sane können sich beweisen. "Sie sollen es genießen und alles raushauen, was sie drin haben", sagte Flick über seine B-Elf.

Während die Münchner die Partie gelassen angehen können, geht es für das Team von Diego Simeone um den zweiten Gruppenplatz. Umso wichtiger wäre es, wenn Torjäger Luis Suarez (Corona) wieder dabei sein könnte. Der Uruguayer fehlte nach einem erneuten positiven Test am Montag jedoch zunächst im Spieltagskader Atleticos und verpasste das Abschlusstraining.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen von Bayern München und Atleti:

FC Bayern : Nübel - Pavard, Süle, Hernandez, Sarr - Martinez, Alaba - Sane, Müller, Costa - Choupo-Moting

: Nübel - Pavard, Süle, Hernandez, Sarr - Martinez, Alaba - Sane, Müller, Costa - Choupo-Moting Atletico Madrid: Oblak - Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso - Koke, Saul Niguez - Llorente, Carrasco - Joao Felix, Lemar

