Atletico Madrid vs. FC Bayern München heute im Free-TV sehen - geht das?

Der FC Bayern München tritt heute bei Atletico Madrid an. Wird die Champions League heute im Free-TV übertragen? Goal erklärt alles zur Übertragung.

Der ist in der gefragt: Der amtierende Titelverteidiger muss in das Wanda Metropolitano , Gegner am Dienstagabend ist . Anpfiff der Begegnung des 5. Spieltags in der Gruppenphase ist heute um 21:00 Uhr.

Der FC Bayern ist international in herausragender Form: In den bisherigen vier Spielen konnten die Münchener die volle Punktausbeute von zwölf Punkten generieren, zusätzlich trafen Robert Lewandowski und Co. bereits 15 Mal - im Schnitt bedeutet das knapp vier Treffer pro Partie.

Auch im Hinspiel gegen Atletico Madrid netzte der FC Bayern vierfach - ausgerechnet gegen die so defensivstarken Rojiblancos von Trainer Diego Simeone . Den Gruppensieg kann den Bayern keiner mehr nehmen, trotzdem wird die Mannschaft von Trainer Hansi Flick heute ihr Bestes geben - davon kann man fest ausgehen.

Bleibt die Weste der Bayern weiß oder schafft Atletico die Revanche? Goal klärt in diesem Artikel auf, ob die Champions League heute auch im Free-TV übertragen wird.

FC Bayern München muss zu Atletico Madrid: Die Champions-League-Begegnung im Überblick

Begegnung Atletico Madrid gegen FC Bayern München Spieltag 5. Spieltag Wettbewerb Gruppe A | Champions League | Gruppenphase Datum Dienstag | 1. Dezember 2020 | 21 Uhr Ort Estadio Wanda Metropolitano | Madrid | Schiedsrichter Clement Turpin |

FC Bayern München bei Atletico Madrid heute live im Free-TV sehen - geht das?

De r FC Bayern und Atletico Madrid haben gegeneinander schon einige Fußballschlachten geschlagen - teilweise magische Nächte liegen in der Vergangenheit der beiden Spitzenmannschaften . Es verwundert also nicht, dass viele Fans das Spiel heute Abend LIVE verfolgen wollen - aber ist das überhaupt für alle möglich?

Die Antwort ist ebenso kurz wie erdrückend: Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen . Aber warum ist das so?

Läuft das Spiel des FC Bayern Münchens im Free-TV?

Vor wenigen Jahren noch gehörte das Zweite Deutsche Fernsehen , das ZDF , zu den wichtigsten Anlaufstellen für Fußballfans, die internationale Spiele von Bundesligisten verfolgen wollten: Der öffentlich-rechtliche Sender übertrug mittwochs Begegnungen mit deutscher Beteiligung.

Dem ist heutzutage aber nicht mehr so. Seit 2018 zeigt das ZDF keine Gruppenspiele der Champions League mehr, bei anderen Free-TV-Sendern sucht man ebenfalls vergeblich im Programm: ARD, Pro7, Sat1, WDR, BR ... Keiner dieser Sender überträgt die Begegnung heute in voller Länge.

Atletico Madrid vs. FC Bayern München: Deshalb zeigt das Free-TV heute nicht die Champions League

Der Grund dafür ist einfach zu verstehen: Keiner der zahlreichen Fernsehsender im Free-TV hat sich die Übertragungsrechte der Champions League gesichert! Um ein Spiel öffentlich zu übertragen benötigt man gewisse Lizenzen und Rechte, die sich ein Sender kaufen muss - was keiner der Free-TV-Sender getan hat.

Stattdessen hat sich der kostenpflichtige Fernsehsender Sky die Rechte an der Begegnung gesichert - es gibt also auch gute Nachrichten . Dank Sky bleibt ihr heute nicht auf dem Trockenen und könnt die Champions League trotzdem verfolgen.

Atletico Madrid - FC Bayern München läuft im Fernsehen! Sky überträgt die Champions League

Der Nachteil daran ist natürlich, dass ihr nicht kostenlos auf das Angebot zugreifen könnt - Sky gehört schließlich zum Pay-TV. Eine Übersicht zu den Preisen und Angeboten von Sky findet ihr hier .

Atletico gegen Bayern München ist heute das einzige Einzelspiel , welches Sky überträgt - die restlichen Begegnungen, also auch Borussia Mönchengladbach gegen Inter Mailand , sind nur bei DAZN zu sehen. Wie ihr diese Spiele ganz einfach kostenlos verfolgen könnt, das findet ihr hier.

FC Bayern München in Madrid gegen Atletico: Die Sky-Übertragung im Pay-TV

Sender : Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD

: Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD Anstoß der Begegnungen : 21 Uhr

: 21 Uhr Beginn der Übertragung : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Kommentar : Wolff Fuss

Atletico Madrid - FC Bayern München, - und weiterer Spitzenfußball: Die Sky-Konferenz

Obwohl Sky nur ein Einzelspiel überträgt, ist es trotzdem möglich, alle zeitgleichen Spiele bei Sky zu sehen - zumindest in kurzen Abschnitten. Neben den Rechten für die Übertragung von zwei Einzelspielen pro CL-Spieltag konnte sich Sky auch die Lizenzen für die Übertragung der Konferenz sichern, welche ebenfalls heute ausgestrahlt wird.

Sender : Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD

: Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD Anstoß der Begegnungen : 21 Uhr

: 21 Uhr Beginn der Übertragung : 20.55 Uhr

: 20.55 Uhr Moderation : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Experten : Lothar Matthäus Erik Meijer

: Gezeigte Begegnungen : Atletico Madrid - FC Bayern München (Kommentar: Frank Buschmann), Borussia Mönchengladbach - Inter Mailand (Martin Groß), - (Toni Tomic), - Amsterdam (Oliver Seidler), - Piräus (Holger Pfandt) und - (Jörg Dahlmann)

FC Bayern München bei Atletico Madrid: Wird das Spiel heute im kostenlosen LIVE-STREAM übertragen?

Immer mehr Haushalte kommen ohne Fernseher aus: Da die Unterhaltungs- und Medienindustrie ihr Programm immer mehr ins Internet auslagert sehen viele Fans keine Notwendigkeit mehr, sich einen teuren Fernseher zu kaufen, obwohl viele Angebote darauf gar nicht mehr übertragen werden.

Daran hat Sky natürlich gedacht und bietet deshalb sein Programm im LIVE-STREAM an. So können auch Fans, die keinen Fernseher besitzen , ganz einfach mit ihrem Laptop oder PC das Spiel verfolgen. Dafür gibt es zwei Optionen: Sky Go und das Sky Ticket .

Atletico Madrid gegen FC Bayern München: Die Champions League im LIVE-STREAM

Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid gegen FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League