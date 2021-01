Atletico Madrid: FA veröffentlicht neue Details in Wett-Affäre um Kieran Trippier

Die englische Fußball-Verband FA hat neue Details in der Wett-Affäre um Kieran Trippier von veröffentlicht. Der Verband hatte den 30-Jährigen im Dezember wegen angeblicher Weitergabe von Insider-Informationen mit einer Geldstrafe sowie einer zehnwöchigen Sperre belegt, die vom Weltverband FIFA jedoch vorerst ausgesetzt wurde.

Trippier wird vorgeworfen, im Rahmen seines Wechsels von Tottenham Hotspur zu Atletico Madrid unerlaubt Informationen an Dritte weitergegeben zu haben. Die FA hatte ihn dabei in vier von sieben Anklagepunkten schuldig gesprochen. Nun veröffentlichte Chat-Verläufe werden dabei als Beweise angeführt.

So antwortete der englische Nationalspieler auf die Frage eines Freundes via WhatsApp, ob er auf einen Wechsel zu den Colchoneros wetten solle: "Kannst du machen." Zudem sprach Trippier über die Verhandlungen und teilte kurz vor Abschluss des Transfers mit: "Der Deal ist durch."

“Lump on if you want.”



