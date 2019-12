Atletico Madrid - FC Barcelona: LIVE-STREAM, TV, Aufstellungen, LIVE-TICKER – alles zur Übertragung in LaLiga

Gigantenduell in . Heute trifft der amtierende Meister auf Vizemeister . Und obwohl die Katalanen mit Problemen in die Saison gestartet sind, steht das Team um Superstar Lionel Messi erneut an der Tabellenspitze.

Aber auch Atletico ist wieder in der Spitzengruppe. Nur drei Punkte trennt das Team von Trainer Diego Simeone vom Spitzenreiter aus Barcelona – ein Sieg heute würde diesen Vorsprung aufheben.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr das Spiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Barcelona heute im LIVE-STREAM und TV sehen könnt. Außerdem informieren wir Euch über mögliche LIVE-TICKER der Partie und zeigen die Aufstellungen beider Rivalen.

Freunde des spanischen Spitzenfußballs dürfen sich freuen. Der Kracher zwischen Atletico Madrid und dem FC Barcelona wird heute live bei DAZN übertragen. Als Rechteinhaber der spanischen Top-Liga zeigt der Streamingdienst auch in der Saison alle Spiele aus LaLiga.

Chefkommentator Jan Platte wird live am Mikro über das Spiel aus Madrid berichten. Experte Jonas Hummels steht ihm zur Seite. Moderiert wird das Spiel von Sebastian Benesch. Beginn der Übertragung ist ab 20.45 Uhr – Anpfiff dann um 21.00 Uhr.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst Ihr lediglich Abonnent von DAZN sein. Die Mitgleidschaft kostet Euch 11,99 Euro im Monat – der erste Monat ist dabei aber sogar kostenlos. Zudem ist DAZN jederzeit monatlich kündbar. Ihr könnt den Kracher zwischen Atletico und Barcelona also heute kostenlos live sehen, ohne dafür bezahlen zu müssen, sofern Ihr Euren Probemonat aktiviert.

Wer Geld sparen möchte, kann sich auch für einen DAZN-Jahrespass entscheiden. Die Kosten hierfür liegen bei 119,99 Euro für volle zwölf Monate. Heruntergerechnet macht das also knapp zehn Euro im Jahr.

Und für dieses Geld wird bei DAZN einiges geboten. Denn neben LaLiga hat der Streamingdienst auch zahlreiche Spiele der , die Freitags- und Montagsspiele der , die , und im Programm. Zusätzlich überträgt der Sender auch die NBA, NFL, NHL und zahlreiche Box- und Darts-Events.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Hier bleibt keine Frage unbeantwortet:

Das Wichtigste vorweg: Das LaLiga-Spiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Barcelona wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Die einzige Möglichkeit, das Spiel heute in live zu sehen, ist der Streamingdienst DAZN.

Dort wird nach erfolgreicher Anmeldung ein LIVE-STREAM angeboten, auf den Ihr von diversen Geräten zugreifen könnt – egal, ob Smartphone, Tablet, Desktop-PC, Laptop oder sogar Smart-TV. Wichtig ist nur, dass Ihr die DAZN-App heruntergeladen habt. Diese steht in allen gängigen Stores (zum Beispiel Apple-Store, Google-Play-Store oder Amazon-Store) zum kostenlosen Download bereit.

Habt Ihr die App auf Eurem Smart-TV installiert, könnt Ihr Atletico gegen Barcelona also auch auf Eurem TV schauen. Einmal installiert, könnt Ihr mit der Fernbedienung bequem auf das komplette DAZN-Programm zugreifen – egal, ob Interviews, Feature oder eben Livespiele wie Atletico gegen Barcelona.

Auch Fans ohne DAZN-Zugang können heute wärhend des Topspiels auf dem Laufenden bleiben. Wer auf Bilder verzichten kann und nur in Ticker-Form lesen möchte, was im Wanda Metropolitano vor sich geht, kann auf einen der zahlreichen LIVE-TICKER im Netz zugreifen.

Auch Goal bietet einen solchen LIVE-TICKER kostenlos auf seiner Seite an. Neben blitzschnellen Aktualisierungen bei Toren, Großchancen oder sonstigen Highlights versorgt Euch der zuständige Tickerer dort auch mit spannenden Fakten und Statistiken rund um Barcelona und Atletico.

When you're two days away from returning to your old stomping ground. pic.twitter.com/ojwFWCJAk6