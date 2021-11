Fünfter Spieltag in der Champions League! Im Wanda Metropolitano kommt es heute um 21 Uhr zum Aufeinandertreffen zwischen Atletico Madrid und der AC Mailand.

Wer hätte damit gerechnet? Aktuell steht Porto auf dem zweiten Platz der Gruppe B, während Liverpool schon für das Achtelfinale qualifiziert ist. Atletico ist mit vier Punkten nur einen Zähler hinter den Portugiesen, Milan müsste beide Partien gewinnen, um noch Chancen auf das Weiterkommen zu haben. Bahnt sich eine Überraschung in dieser Gruppe an?

Die Colchoneros haben die letzten beiden Partien gegen die Reds verloren, während Porto gegen Milan vier Punkte holen konnte. Für beide Mannschaften geht es deshalb in dieser Partie um einiges. Sollte Porto in Liverpool nicht punkten, hätte die Elf von Diego Simeone große Chancen, den zweiten Platz für sich zu beanspruchen. Spätestens am 6. Spieltag, wenn die beiden Teams aufeinandertreffen, geht es dann aber um alles.

Im Hinspiel konnte Atletico die Mailänder knapp mit 2:1 bezwingen. Wird die AC Mailand heute den Befreiungsschlag schaffen und sich für die Niederlage revanchieren? GOAL informiert Euch über die Übertragung live im TV und STREAM.

Atletico Madrid vs. AC Mailand: Alle Daten zur Übertragung

Begegnung Atletico Madrid - AC Mailand Datum Mittwoch, 24. November 2021 Wettbewerb Champions League | Gruppe B | 5. Spieltag Anstoß 21 Uhr Ort Wanda Metropolitano | Madrid

Atletico Madrid vs. AC Mailand (Milan) heute live sehen: Wird das Spiel im Fernsehen übertragen?

Seit dieser Saison werden die Spiele der Champions League ausschließlich auf DAZN und Amazon Prime übertragen. Wer also ein Sky-Abonnement hat oder sich auf die Free-TV-Sender verlassen hat, den müssen wir leider enttäuschen.

DAZN 1 und 2: Lineare TV-Sender zeigen die Champions-League-Konferenz

Eine weitere Veränderung gab es auch bei DAZN: Seit dem Sommer dieses Jahres, hat DAZN zwei lineare TV-Sender bekommen, die Ihr als Sky- oder Vodafone-Kunden aufrufen könnt. Die heutige Partie wird auf dem linearen TV-Sender allerdings lediglich in der Konferenz gezeigt. Das bedeutet für Euch, dass Ihr die aufbrausenden Madrilenen in voller Länge ausschließlich im LIVE-STREAM zu Gesicht bekommt.

Good vibes 🥰 pic.twitter.com/ryJTTyiive — Atlético de Madrid (@Atleti) November 18, 2021

Streamingsender überträgt Atletico Madrid vs. AC Mailand heute live und exklusiv: Die Champions League bei DAZN

Warum könnt Ihr die Partie nicht auf Amazon schauen? Ganz einfach, weil hier nur am Dienstagabend eine Begegnung gezeigt wird. Die restlichen Begegnungen sind auf DAZN abrufbar. Im heutigen LIVE-STREAM von DAZN könnt ihr also das Heimspiel der Rojiblancos live und exklusiv verfolgen.

Atletico Madrid vs. AC Mailand: Diese Abos stehen Euch zur Verfügung

Ihr wollt die Spiele der Champions League nicht verpassen? Dann müsst Ihr nur noch ein Abonnement bei DAZN abschließen und schon steht einem abwechslungsreichen Fußballabend nichts mehr im Wege. Als Mitglied von DAZN könnt Ihr nicht nur die CL, sondern auch diverse Partien aus den europäischen Top-Ligen verfolgen, die NBA und NFL sowie Darts-Turniere und die Champions League der Frauen.

Monatsmitgliedschaft: 14,99 Euro pro Monat + monatlich kündbar

Jahresmitgliedschaft: einmalig 149,99 Euro (auf den Monat gerechnet rund 12,50 Euro)

Atletico Madrid vs. AC Mailand: So seht Ihr das Spiel im LIVE-STREAM

Wenn Ihr das Abonnement abgeschlossen habt, bietet Euch die DAZN App die Möglichkeit, das südeuropäische Duell auf jedem Endgerät zu schauen. Egal ob auf dem Tablet, Smartphone, der Konsole oder dem Smart TV: Auf all diesen Geräten könnt Ihr die App kostenlos herunterladen. Andernfalls ist der LIVE-STREAM im Internet natürlich auch eine unkomplizierte Variante.

Die Begegnung wird sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz übertragen, Ihr habt also die freie Wahl.

Champions League heute im LIVE-STREAM verfolgen: Die Übertragung von Atletico Madrid vs. AC Mailand auf DAZN im Überblick

Sender : DAZN

: DAZN Übertragungsbeginn : 21 Uhr

: 21 Uhr Kommentator: Carsten Fuß

Atletico Madrid vs. AC Mailand heute live: Die Aufstellungen beider Mannschaften

Wen Diego Simeone und Stefano Pioli auf den Platz schicken, erfahrt Ihr an dieser Stelle eine Stunde vor dem Anpfiff.

Der LIVE-TICKER von GOAL zur Partie Atletico Madrid gegen AC Mailand

Falls Ihr keine Zeit habt, den Kampf um das Achtelfinale auf DAZN zu sehen, bietet euch GOAL die Option, mit dem LIVE-TICKER quasi in Echtzeit alles zum Spiel zu erfahren. Auch hier verpasst Ihr kein einziges Highlight der Partie.

Atletico Madrid vs. AC Mailand heute live sehen: Die Übertragung der Champions League in der Übersicht