Alvaro Morata wird vom permanent zu wechseln. Wie die Vereine offiziell bekanntgaben, leihen die Rojiblancos den Angreifer bis 2020 aus und verpflichten ihn danach fest.

Laut Informationen von Goal und SPOX beträgt die Ablösesumme für den Spanier knapp 56 Millionen Euro. Morata war seit der Winterpause der vergangenen Saison an Atletico ausgeliehen und schoß in bisher 17 Spielen sechs Tore.

Bei den Blues hatte Morata nach dem 66-Millionen-Euro-Transfer von Real Madrid in eineinhalb enttäuschenden Saisons 24 Tore in 72 Partien erzielt.

