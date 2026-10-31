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So seht Ihr Atlanta United gegen Toronto FC mit einem VPN

Ihr möchtet sicherer auf Euren gewohnten Streamingdienst zugreifen oder ihn aus einem anderen Teil der Welt nutzen, wo möglicherweise Geoblocking greift? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

Besorgt Euch ein zuverlässiges VPN . Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter (z. B. ExpressVPN ) und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter (z. B. ) und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort . Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (seht Euch dazu unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben an).

. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (seht Euch dazu unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben an). Verbindet Euch mit dem Server . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Anbieter. Ruft die Website des Sportsenders auf, der die Übertragungsrechte besitzt, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

Meldet Euch an und findet den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Anbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

USA MLS - Spielwoche 33 1. Nov. 2026 - 16:30 Mercedes-Benz Stadium

Atlanta United empfängt Toronto FC im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta zu einem Spiel der regulären Saison der Major League Soccer. Für beide Teams steht viel auf dem Spiel, denn das Rennen um die Playoff-Plätze in der Eastern Conference geht in die Schlussphase.

Die Mannschaft von Gerardo Martino steckt in einer verzweifelten Lage. Nach vier Niederlagen in den letzten fünf Ligaspielen steht Atlanta auf Platz 14 der Eastern Conference, und der Rückstand auf die Playoff-Plätze wird nicht kleiner. Eine Niederlage kann sich das Team in dieser Partie nicht leisten.

Toronto FC reist in einer deutlich stabileren Lage nach Georgia, darf sich aber keine Nachlässigkeit erlauben. Die Mannschaft von Robin Fraser steht im Osten auf Platz elf und damit auf einem Postseason-Platz. Nach wechselhaften Ergebnissen, darunter eine 2:4-Niederlage gegen Columbus Crew im jüngsten Spiel, ist die Teilnahme an den Playoffs aber noch nicht gesichert.

Die unterschiedlichen Ausgangslagen versprechen eine Partie voller Spannung. Atlanta braucht einen Sieg, um seine geringen Hoffnungen am Leben zu halten. Toronto braucht ein Ergebnis, um den hart erarbeiteten Platz zu verteidigen.

Für beide Klubs wird der Spielraum für Fehler immer kleiner. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um diese MLS-Partie live zu sehen.

Team-News und Kader