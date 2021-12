Athletic Club vs. Real Madrid live: LaLiga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

In Spaniens LaLiga stehen einige Nachholspiele auf dem Programm. Dabei kommt es am Mittwoch um 21.30 Uhr zum Duell Athletic Club vs. Real Madrid. Somit gastiert der Erste beim Neunten, wobei die Basken und die Königlichen 43 und 24 Zähler bislang sammelten.

Es handelt sich um das zweite direkte Aufeinandertreffen von Athletic Club und Real Madrid in LaLiga 2021/22. Das Erste ging am 1. Dezember über die Bühne und endete mit einem 1:0-Heimerfolg der Königlichen. Danach erlebte die Mannschaft von Marcelino Garcia zunächst eine Nullnummer in Getafe und eine Heimniederlage gegen den FC Sevilla. Am 19. Dezember kehrte Athletic Club mit einem 3:2 zuhause gegen Real Betis nach acht sieglosen Meisterschaftsspielen in die Erfolgsspur zurück.

Real Madrid musste sich am selben Tag zuhause gegen Cadiz mit einer Nullnummer begnügen. Damit riss eine Positivserie des Spitzenreiters mit sieben Dreiern am Stück in LaLiga. Das von Carlo Ancelotti trainierte Weiße Ballett schloss den Vormonat mit einem Heimsieg gegen den Zweiten FC Sevilla ab. Nach dem vollen Erfolg gegen Athletic Club gelangen zunächst zwei 2:0-Erfolge, auswärts gegen Real Sociedad sowie daheim gegen den Stadtrivalen Atletico Madrid.

Heute geht in Spaniens LaLiga die Nachholpartie Athletic Club gegen Real Madrid über die Bühne. GOAL versorgt Euch mit allen Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

Spiel: Athletic Club vs. Real Madrid Datum: Mittwoch, 22. Dezember 2021 Uhrzeit: 21.30 Uhr

Athletic Club gegen Real Madrid heute live im TV anschauen: Die Übertragung aus LaLiga

Der Startschuss für DAZN fiel im Jahr 2016 und seitdem hält der Bezahlanbieter die Rechte an LaLiga. Danach kam im Mai die Vertragsverlängerung um weitere fünf Jahre zustande. Sprich: Ihr bekommt alle Partien der höchsten spanischen Spielklasse bis zum Abschluss der Saison 2025/26 ins Haus geliefert.

Das trifft damit auch selbstverständlich auf die Partie Athletic Club vs. Real Madrid zu.

Deren Abschluss erfolgt im Handumdrehen und das gilt ebenso für den anschließenden Schritt. Bei einem Smart-TV-Gerät gilt es ausschließlich, die Gratis-App von DAZN zu installieren. Bei einem herkömmlichen Fernseher ist es hingegen so, dass Ihr diesen mit einem Notebook koppeln könnt. Besorgt Euch dafür einfach ein HDMI-Kabel.

In puncto internationaler Fußball könnt Ihr Euch auf DAZN neben LaLiga auch die italienische Serie A sowie die Ligue 1 ansehen. Daneben umfasst dieses Angebot die Champions League, viele Länderspiele sowie die Women's Champions League. Zudem überträgt der Bezahlanbieter die Freitags- und Sonntagsmatches der Bundesliga.

Als Abonnenten bei DAZN habt Ihr die Möglichkeit, alle Begegnungen aus LaLiga live mitzuverfolgen. Üblicherweise gehen an den Wochenenden vier Matches am Samstag und die gleiche Anzahl am Sonntag über die Bühne. Zudem kommt es am Freitag und am Montag zu jeweils einem weiteren Spiel. In der Weihnachtswoche ist es jedoch so, dass ausschließlich Nachholspiele auf dem Programm stehen. Allerdings kommt Ihr schon um 19 Uhr in den Genuss des Auswärtsspiels von Atletico Madrid gegen Granada.

Athletic Club gegen Real Madrid heute im LIVE-STREAM sehen

Wie bereits beschrieben, könnt Ihr mit einem HDMI-Kabel und einem Notebook ein normales Fernsehgerät in einen billigen Smart-TV verwandeln. Möglich machen das die LIVE-STREAMS, die DAZN für alle Übertragungen bereitstellt. Mit einem geeigneten Internetzugang steht es Euch also frei, von unterwegs aus das Spiel Athletic Club gegen Real Madrid anzuschauen. Dafür bieten sich ebenfalls Smartphones und Tablets an.

Zu Athletic Club vs. Real Madrid via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Es kann vorkommen, dass es am Internet oder an den Zeitressourcen scheitert. Nicht zuletzt deswegen gibt es bei GOAL einen LIVE-TICKER für das Match Athletic Club gegen Real Madrid. Damit bleibt Ihr zu den Toren, Chancen, Karten und Wechseln immer auf dem Laufenden. Das Ganze geschieht übrigens auch mithilfe von Push-Mitteilungen.

Athletic Club gegen Real Madrid im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird LaLiga übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Athletic Club gegen Real Madrid: Die Aufstellungen der Teams

Die Startaufstellungen werden rund eine Stunde vor dem Anstoß bekanntgegeben.