Athletic Bilbao will Javi Martinez vom FC Bayern zurückholen: "Wir sind an ihm interessiert"

Athletic Bilbao ist an einer Rückkehr von Javi Martinez interessiert. Unter Trainer Niko Kovac hatte der Spanier zuletzt häufig zuschauen müssen.

Athletic Bilbao will Javi Martinez vom FC Bayern München zurückholen. "Wir sind an ihm interessiert", bestätigte Sportdirektor Rafael Akorta im Gespräch mit dem spanischen Radiosender Cadena SER, nannte gleichzeitig jedoch in Ibai, Fernando Llorente und Ander Herrera weitere Spieler, die Bilbao im Laufe der Jahre verlassen hatten und nun zum spanischen Erstligisten zurückkehren sollen.

Martinez, der 2012 für die damalige Rekordablöse von 40 Millionen Euro von Bilbao zu den Bayern gewechselt war, stand beim deutschen Rekordmeister in der Bundesliga nur in sieben der 17 bisherigen Bundesligaspielen in der Startelf und saß in sechs Spielen 90 Minuten lang auf der Bank.

Javi Martinez beim FC Bayern zuletzt wieder in der Startelf

Auch in der Champions League erhielten in den letzten beiden Gruppenspielen gegen Benfica Lissabon und Ajax Amsterdam andere Spieler wie Leon Goretzka oder Joshua Kimmich auf der Doppelsechs den Vorzug.

Beim 3:0-Sieg über Eintracht Frankfurt am letzten Spieltag der Hinrunde stand Martinez hingegen wieder in der Startelf. Dennoch halten sich die Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied des Spaniers (Vertrag bis 2021) spätestens im Sommer.