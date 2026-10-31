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So seht ihr Athletic Bilbao gegen Real Sociedad mit einem VPN

Ihr möchtet sicherer auf euren gewohnten Streamingdienst zugreifen oder ihn aus einem anderen Teil der Welt nutzen, wo ihr möglicherweise auf geografische Beschränkungen stoßt? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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. Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (eure IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Sender. Ruft die Website auf oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 11 1. Nov. 2026 - 15:00 San Mames

Athletic Bilbao empfängt Real Sociedad im San Mames in Bilbao zu einem der brisantesten baskischen Lokalderbys in LaLiga.

Athletic geht mit ordentlicher Form in der Liga in diese Partie: Im jüngsten Ligaspiel erzielte das Team vier Tore gegen Getafe und kassierte keines. Nico Williams, der sich kürzlich mit einem Vertrag bis 2035 langfristig an den Klub gebunden hat, steht im Mittelpunkt des Offensivspiels von Edin Terzics Mannschaft.

Real Sociedad geht als Tabellenfünfter der LaLiga in die Partie, drei Plätze und einige Punkte vor dem achtplatzierten Athletic. Die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo hat drei ihrer letzten fünf Spiele wettbewerbsübergreifend gewonnen und reist mit viel Selbstvertrauen an.

Die Gäste müssen neben dem Ligabetrieb auch Verpflichtungen in der Europa League bewältigen, was die Belastungssteuerung des Kaders komplizierter macht. Ihr jüngster 6:0-Sieg gegen Lillestroem zeigt, dass es ihnen nicht an Offensivkraft mangelt, wenn sie gefragt ist.

Für Athletic ist der Heimvorteil im San Mames von großer Bedeutung. Das Stadion gilt seit Langem als Festung. Da Williams dem Klub langfristig erhalten bleibt und der Kader weitgehend unverändert ist, wird Terzic erwarten, dass seine Mannschaft vom Anpfiff an das Spiel bestimmt.

Hier erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst, um dieses LaLiga-Derby live zu sehen.

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