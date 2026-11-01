Athletic Bilbao gegen Real Sociedad: Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 11 1. Nov. 2026 - 15:00 San Mames

Bilbao trifft auf Sociedad: ein rein baskisches Duell

Athletic Bilbao und Real Sociedad haben zuletzt beide einen Aufwärtstrend gezeigt. Ein hochklassiges Derby könnte bevorstehen. Anstoß im San Mamés ist um 16:00 Uhr EST beziehungsweise 20:00 Uhr GMT.

Edin Terzics Bilbao besiegte Prat in der Copa del Rey mit 6:1, nachdem es zuvor einen 4:0-Erfolg gegen Getafe gefeiert hatte. Nach vier Ligaspielen ohne Sieg kamen diese beiden Ergebnisse zur rechten Zeit. Sociedad wiederum gewann in LaLiga vier Spiele in Folge gegen Valencia, Deportivo La Coruna, Malaga und Levante. Auch in der Europa League feierte das Team einen deutlichen 6:0-Sieg gegen Lillestrom und präsentiert sich vor dem Tor in guter Form. Mikel Oyarzabal glänzte in dieser Partie mit drei Vorlagen.

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Wichtige Statistiken und Verletzungsmeldungen

Sociedad ist in den letzten fünf Spielen gegen Bilbao ungeschlagen.

In zehn der letzten zwölf Pflichtspiele von Sociedad fielen mehr als 2,5 Tore.

Sociedad erzielte in den letzten fünf Spielen wettbewerbsübergreifend 17 Tore und ist seit sechs Spielen ungeschlagen.

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