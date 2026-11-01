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Athletic Bilbao gegen Real Sociedad: Alles Wissenswerte zum LaLiga-Spiel

Athletic Bilbao - Real Sociedad
Athletic Bilbao
Real Sociedad
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M. Oyarzabal

Im San Mamés steigt das erste baskische Derby dieser LaLiga-Saison. Eine ausführliche Vorschau auf Athletic Bilbao gegen Real Sociedad mit Informationen zur Personalsituation, taktischer Analyse und mehr.

Athletic Bilbao gegen Real Sociedad: Spielvorschau

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La Liga - Spielwoche 11
San Mames

Bilbao trifft auf Sociedad: ein rein baskisches Duell

Athletic Bilbao und Real Sociedad haben zuletzt beide einen Aufwärtstrend gezeigt. Ein hochklassiges Derby könnte bevorstehen. Anstoß im San Mamés ist um 16:00 Uhr EST beziehungsweise 20:00 Uhr GMT.

Edin Terzics Bilbao besiegte Prat in der Copa del Rey mit 6:1, nachdem es zuvor einen 4:0-Erfolg gegen Getafe gefeiert hatte. Nach vier Ligaspielen ohne Sieg kamen diese beiden Ergebnisse zur rechten Zeit. Sociedad wiederum gewann in LaLiga vier Spiele in Folge gegen Valencia, Deportivo La Coruna, Malaga und Levante. Auch in der Europa League feierte das Team einen deutlichen 6:0-Sieg gegen Lillestrom und präsentiert sich vor dem Tor in guter Form. Mikel Oyarzabal glänzte in dieser Partie mit drei Vorlagen.

Malaga CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Wichtige Statistiken und Verletzungsmeldungen

  • Sociedad ist in den letzten fünf Spielen gegen Bilbao ungeschlagen.
  • In zehn der letzten zwölf Pflichtspiele von Sociedad fielen mehr als 2,5 Tore.
  • Sociedad erzielte in den letzten fünf Spielen wettbewerbsübergreifend 17 Tore und ist seit sechs Spielen ungeschlagen.

Teamnews und Kader

Athletic Bilbao vs Real Sociedad Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Aufstellung
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
U. SimonU. SimonD. VivianD. VivianY. BerchicheY. BerchicheA. LaporteA. Laporteteam-logoH. RinconB. GerenabarrenaB. GerenabarrenaN. WilliamsN. WilliamsI. WilliamsI. WilliamsA. BerenguerA. BerenguerP. CanalesP. CanalesM. SannadiM. SannadiA. RemiroA. RemiroM. SarrM. SarrS. GomezS. GomezJ. MartinJ. MartinJ. AramburuJ. AramburuJ. GorrotxategiJ. GorrotxategiA. BarrenetxeaA. BarrenetxeaL. SucicL. SucicG. GuedesG. GuedesC. SolerC. SolerM. OyarzabalM. Oyarzabal
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
Athletic Bilbao

Startelf

Real Sociedad

Trainer

  • E. Terzic
  • P. Matarazzo

Form

ATH

ATH - Form

RSO
S0-1
VAL
U0-0
LEV
N3-1
GET
S4-0
AEP
S1-6
Tor erzielt (kassiert)
12/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
RSO

RSO - Form

COR
S3-2
GIL
U1-1
MAL
S2-5
LIL
S0-6
LEV
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
17/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Bilanz der direkten Duelle

Head to Head

Athletic BilbaoUnentschiedenReal Sociedad
1
1
3
Klub Freundschaftsspiele
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
END
Spanien Copa del Rey
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
END
Spanien Copa del Rey
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
END
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
END
La Liga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
END
4Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Tabelle

#
PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
1110014612+3430
S
N
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
11911228+1428
S
S
S
S
S
3
Real MadridReal MadridRMA
108022510+1524
S
S
S
N
S
4
Real BetisReal BetisBET
117221815+323
S
U
N
S
U
5
FC SevillaFC SevillaSEV
116231716+120
S
S
N
U
N
6
Real SociedadReal SociedadRSO
106131918+119
S
S
S
S
N
7
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
9333129+312
S
N
U
U
U
8
FC VillarrealFC VillarrealVIL
113351515012
N
S
U
N
S
9
Celta VigoCelta VigoCEL
112631010012
N
U
S
U
S
10
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
113351517-212
N
U
N
N
U
11
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
103341520-512
S
N
U
U
S
12
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
N
U
N
U
N
13
EspanyolEspanyolESP
113261314-111
S
N
N
U
N
14
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
103251020-1011
N
S
N
U
N
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
S
N
U
N
N
16
ElcheElcheELC
102441417-310
S
U
U
S
N
17
LevanteLevanteLEV
112451621-510
N
N
S
U
U
18
GetafeGetafeGET
11236516-119
N
N
U
N
S
19
ValenciaValenciaVAL
10136717-106
N
U
U
N
S
20
MalagaMalagaMAL
11056821-135
N
U
N
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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