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Italien Serie A
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Atalanta gegen Parma Calcio 1913 heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

Atalanta Bergamo - Parma Calcio 1913
Atalanta Bergamo
Parma Calcio 1913
Italien Serie A

So sehen Sie das Serie-A-Spiel zwischen Atalanta und Parma Calcio 1913: Anstoßzeit und Neuigkeiten zu den Mannschaften

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Italien Serie A - Spielwoche 10
New Balance Arena

Atalanta gegen Parma wird exklusiv live auf DAZN übertragen. Um das Spiel zu verfolgen, ist ein Abonnement der Plattform nötig. Der Zugriff ist per Smart-TV, Smartphone, Tablet oder Computer möglich.

Der zehnte Spieltag der Serie A endet in der New Balance Arena in Bergamo. Dort empfängt Atalanta unter Maurizio Sarri Parma mit Trainer Alberto Gilardino zum Montagabendspiel.

Atalanta geht mit elf Punkten aus neun Spielen in diese Begegnung. Eine Ausbeute, die den Saisonzielen nicht gerecht wird. Zwei Unentschieden in Folge, das 4:4 zu Hause gegen Frosinone und das 2:2 in Florenz gegen Fiorentina, haben Atalanta auf dem zwölften Tabellenplatz zurückgelassen. Die Defensive lässt weiterhin zu viel zu.

Sarri muss mit einer immer längeren Verletztenliste zurechtkommen. Zu den Langzeitverletzten sind zuletzt Gianluca Scamacca und Raoul Bellanova hinzugekommen, die auch dieses Spiel verpassen werden. Die Verantwortung im Angriff liegt erneut bei Nikola Krstovic. Der Montenegriner ist in den vergangenen Wochen in der Offensivhierarchie aufgestiegen und zur wichtigsten Anspielstation Atalantas geworden.

Parma reist in einer ebenso schwierigen Lage nach Bergamo. Der Klub steht auf dem 18. Tabellenplatz und hat noch kein Spiel gewonnen, seit Gilardino den entlassenen Cuesta abgelöst hat. Zuletzt gab es ein torloses 0:0 gegen Udinese. Mit diesem Remis endete eine Serie von drei Niederlagen in Folge.

Für beide Mannschaften sind die drei Punkte, um die es heute Abend geht, von enormer Bedeutung. Atalanta will seine Serie wechselhafter Ergebnisse beenden und näher an die Europapokalplätze heranrücken. Parma braucht dagegen einen Sieg, um sich von der Abstiegszone zu entfernen.

Nachfolgend alle Informationen dazu, wie ihr das Spiel live im TV und Stream verfolgen könnt.

Team-News

Atalanta Bergamo vs Parma Calcio 1913 Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Atalanta Bergamo crest
Atalanta Bergamo
ATA
Aufstellung
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
3-5-2
M. CarnesecchiM. Carnesecchiteam-logoR. ObricD. ZappacostaD. ZappacostaL. BernasconiL. BernasconiG. ScalviniG. ScalviniÉdersonÉdersonE. ElmasE. ElmasC. De KetelaereC. De KetelaereJ. RoweJ. RoweM. PasalicM. PasalicN. KrstovicN. KrstovicG. DaffaraG. DaffaraD. CarlosD. CarlosM. TroiloM. TroiloE. Del PratoE. Del PratoH. Nicolussi CavigliaH. Nicolussi CavigliaM. KeitaM. KeitaS. BritschgiS. BritschgiE. ValeriE. ValeriAdrián BernabéAdrián Bernabéteam-logoS. LontaniD. RomeroD. Romero
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
4-2-3-1
Atalanta Bergamo

Startelf

Parma Calcio 1913

Trainer

  • M. Sarri
  • A. Gilardino

Sarri muss auf eine lange Liste nicht verfügbarer Spieler verzichten: Isak Hien, Odilon Kossounou, Thomas Pompei, Sead Kolasinac, Franck Kessie, Giacomo Raspadori, Thomas Kristensen, Gianluca Scamacca, Raoul Bellanova und Gianluca Gaetano fallen aus. In Atalantas voraussichtlicher Startelf steht Carnesecchi im Tor. Zappacosta, Scalvini, Obric und Bernasconi bilden die Abwehr; Ederson und Pasalic spielen im zentralen Mittelfeld. Elmas, De Ketelaere und Zalewski sollen Krstovic im offensiven Mittelfeld unterstützen.

Gilardino muss bei Parma weder Ausfälle noch gesperrte Spieler vermelden. In der voraussichtlichen Startelf steht Daffara im Tor, davor verteidigen Diego Carlos, Troilo und Del Prato. Im Mittelfeld sind Britschgi, Bernabe, Sierro, Keita und Valeri vorgesehen, im Angriff Lontani und Romero.

Aktuelle Form

ATA

ATA - Form

PAF
S3-1
MIL
N3-2
AJX
N2-0
FRC
U4-4
FIO
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
11/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
PAR

PAR - Form

GEN
S2-1
INT
N3-0
TOR
N0-3
LAZ
N2-1
UDI
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
3/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Atalanta hat in den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Auf ein 3:1 gegen Pafos FC in der Conference League folgten ein 2:3 gegen AC Milan in der Serie A und ein 0:2 gegen Ajax in Europa. Die beiden jüngsten Remis, das 4:4 gegen Frosinone und das 2:2 in Florenz, zeigen eine Mannschaft, die Tore erzielen kann, aber deutliche Defensivprobleme hat: zwölf Tore erzielt und zwölf kassiert in den letzten fünf Spielen.

Parma hat aus den letzten fünf Ligaspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen geholt. Nach einem 2:1 gegen Genoa kassierte der Klub deutliche Niederlagen gegen Inter (0:3), Torino (0:3) und Lazio (1:2), bevor am vergangenen Spieltag das 0:0 gegen Udinese folgte. In fünf Spielen erzielte Parma fünf Tore und kassierte neun.

Direkter Vergleich

Head to Head

Atalanta BergamoUnentschiedenParma Calcio 1913
2
1
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Italien Serie A
Atalanta Bergamo badge
Atalanta Bergamo
ATA
4
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
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END
Italien Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
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Atalanta Bergamo badge
Atalanta Bergamo
ATA
1
END
Italien Serie A
Atalanta Bergamo badge
Atalanta Bergamo
ATA
2
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
3
END
Italien Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
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Atalanta Bergamo
ATA
3
END
Klub Freundschaftsspiele
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
4
Atalanta Bergamo badge
Atalanta Bergamo
ATA
1
END
11Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften war im Januar 2026, als sich Atalanta in der Serie A zu Hause mit 4:0 gegen Parma durchsetzte. In den letzten fünf Pflichtspielen spricht die Bilanz für den Klub aus Bergamo: drei Siege für Atalanta, einer für Parma und ein Unentschieden. Erwähnenswert sind das 2:3 im Mai 2025, als Parma in Bergamo gewann, und das 1:3 im November 2024, als Atalanta auswärts siegte.

Tabelle

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Lazio RomLazio RomLAZ
10910248+1628
S
S
S
S
S
2
Inter MailandInter MailandINT
108112613+1325
N
S
S
S
S
3
AS RomAS RomROM
107302810+1824
S
S
U
S
U
4
ComoComoCOM
10721188+1023
S
S
S
S
U
5
AC MailandAC MailandMIL
106312112+921
S
N
S
S
U
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
S
S
U
S
N
7
Juventus FCJuventus FCJUV
105231210+217
S
N
S
N
U
8
SSC NeapelSSC NeapelNAP
104241712+514
N
S
U
N
S
9
BolognaBolognaBOL
104241413+114
S
S
S
N
S
10
FC TurinFC TurinTOR
104151416-213
N
N
S
S
S
11
CFC GenuaCFC GenuaGEN
104151014-413
S
S
S
N
S
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
N
N
N
N
U
13
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
93241617-111
U
U
N
S
N
14
LecceLecceLEC
103071121-109
N
N
N
S
N
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
N
N
N
U
N
16
MonzaMonzaMON
102171724-77
N
N
N
S
N
17
AC FlorenzAC FlorenzFIO
91261121-105
U
N
N
N
U
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
U
N
N
N
S
19
UdineseUdineseUDI
101271123-125
N
U
N
N
N
20
VenedigVenedigVEN
10109620-143
N
N
N
S
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

In der Serie-A-Tabelle steht Atalanta auf Platz zwölf, Parma auf Platz 18.

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