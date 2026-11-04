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Conference League
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Atalanta gegen Kairat Almaty heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Atalanta Bergamo - Qairat Almaty
Atalanta Bergamo
Qairat Almaty
Conference League

So seht Ihr das Conference-League-Spiel zwischen Atalanta und Kairat Almaty: Anstoßzeit und Neuigkeiten zu den Teams

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Conference League - Spielwoche 3
New Balance Arena

Atalanta gegen Kairat Almaty wird live auf Sky Sport und im Stream auf NOW übertragen. Hier sind die Details, um das Spiel live zu verfolgen.

Atalanta kehrt in die New Balance Arena in Bergamo zurück und trifft dort in der UEFA Conference League auf Kairat Almaty. Maurizio Sarri sucht nach Antworten, nachdem die Mannschaft in der Liga zuletzt alles andere als überzeugend aufgetreten ist.

Atalanta geht mit gedrückter Stimmung in dieses Europapokalspiel: Am letzten Spieltag der Serie A gab es eine deutliche 0:3-Niederlage gegen Parma. Das Ergebnis wiegt schwer und hat die Lage in der Liga weiter erschwert. In der Conference League belegt die Mannschaft aus Bergamo dagegen den 15. Platz in der Gruppe.

Auch Kairat Almaty, die kasachische Mannschaft von Trainer Rafael Urazbakhtin, befindet sich nicht in besonders überzeugender Form. Das Team aus Almaty steht in der Conference-League-Tabelle auf Platz 31 und reist nach wechselhaften Ergebnissen sowohl im Europapokal als auch in der heimischen Liga nach Bergamo.

Für Atalanta ist das eine Gelegenheit, die es nicht ungenutzt lassen darf: Ein Heimsieg könnte dem Umfeld neues Selbstvertrauen geben und die Platzierung im Europapokal verbessern. Sarri muss wieder Stabilität und Konstanz bei den Ergebnissen finden.

Hier gibt es alle Informationen dazu, wo das Spiel live im TV und im Stream zu sehen ist.

Neuigkeiten zu den Teams

Atalanta Bergamo vs Qairat Almaty Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Sarri

Bei Atalanta liegen derzeit keine offiziellen Informationen zu Ausfällen oder zur voraussichtlichen Startelf vor. Weitere Updates folgen kurz vor dem Anpfiff. Auf der Trainerbank sitzt Maurizio Sarri, der bei seinen Entscheidungen den zuletzt dichten Spielplan mit Partien in der Serie A und im Europapokal berücksichtigen muss.

Bei den Gästen wird Kairat Almaty von Rafael Urazbakhtin trainiert. Auch für die kasachische Mannschaft liegen derzeit keine Angaben zur voraussichtlichen Aufstellung, zu Verletzungen oder Sperren vor. Die Informationen werden aktualisiert, sobald sie verfügbar sind.

Aktuelle Form

ATA

ATA - Form

MIL
N3-2
AJX
N2-0
FRC
U4-4
FIO
U2-2
PAR
N0-3
Tor erzielt (kassiert)
8/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
KAL

KAL - Form

RIG
U1-1
IRT
S5-0
PAO
N1-5
AKL
U2-2
ALT
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
10/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Atalantas Bilanz aus den letzten fünf Spielen ist besorgniserregend: kein Sieg, zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt gab es in der Serie A zu Hause eine deutliche 0:3-Niederlage gegen Parma. Zuvor hatte die Mannschaft aus Bergamo 2:2 gegen die Fiorentina und 4:4 gegen Frosinone gespielt. Allein die letztgenannte Partie zeigt die defensiven Probleme des Teams. In den vergangenen fünf Spielen erzielte Atalanta neun Tore und kassierte zwölf Gegentreffer. Die Zahlen machen deutlich, wie anfällig die Mannschaft derzeit ist.

Kairat Almatys Bilanz ist ausgeglichener: ein Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage in den letzten fünf Partien. Zuletzt gab es in der Liga ein 1:1 gegen den FC Altai Oskemen. Die deutlichste Niederlage in diesem Zeitraum war das 1:5 gegen Panathinaikos in der Conference League. Insgesamt erzielte die kasachische Mannschaft in den vergangenen fünf Spielen zehn Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Zu bisherigen Begegnungen zwischen Atalanta und Kairat Almaty liegen keine Daten vor. Weitere Informationen zur Historie der beiden Mannschaften werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
S
S
2
FC LuganoFC LuganoLUG
220084+46
S
S
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
S
S
3
BrannBrannBRA
220062+46
S
S
5
Twente EnschedeTwente EnschedeTWE
220051+46
S
S
6
AS MonacoAS MonacoASM
220051+46
S
S
7
VV St. TruidenVV St. TruidenSTT
220030+36
S
S
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
S
S
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
U
S
10
FC KopenhagenFC KopenhagenFCK
211052+34
U
S
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
S
U
12
MjällbyMjällbyMJA
211031+24
U
S
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
S
N
13
Ajax AmsterdamAjax AmsterdamAJX
210132+13
S
N
15
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
21013303
N
S
16
BragaBragaBRA
210123-13
S
N
17
KAA GentKAA GentGNT
210112-13
N
S
18
SC FreiburgSC FreiburgSCF
210135-23
N
S
19
FC NordsjällandFC NordsjällandFCN
20203302
U
U
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
U
U
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
U
U
22
Roter Stern BelgradRoter Stern BelgradZVE
201145-11
U
N
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
U
N
24
FK JablonecFK JablonecJAB
201123-11
U
N
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
N
U
26
Aarhus GFAarhus GFAGF
201112-11
U
N
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
U
N
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
N
U
28
Saburtalo TiflisSaburtalo TiflisIBE
201113-21
U
N
30
GetafeGetafeGET
201136-31
N
U
31
Qairat AlmatyQairat AlmatyKAL
201126-41
N
U
32
FC ThunFC ThunTHU
200202-20
N
N
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
N
N
34
Kuopion PSKuopion PSKUP
200226-40
N
N
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
N
N
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

In der Conference League belegt Atalanta derzeit Platz 15, während Kairat Almaty in der Gesamttabelle des Wettbewerbs auf Platz 31 steht.

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