Atalanta gegen Inter: Spieldaten

Italien Serie A - Spielwoche 12 22. Nov. 2026 - 14:45 New Balance Arena

Inter zwischen internem Machtkampf und Scudetto-Druck

Atalanta empfängt Inter am Sonntag, 22. November 2026, in der Serie A in der New Balance Arena in Bergamo. Die Mannschaft von Cristian Chivu reist als Tabellenzweiter an, während Atalanta nach einer turbulenten Ergebnisserie nur auf Platz zwölf steht.

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Atalanta geht in schwacher Form in die Partie. Die Mannschaft von Maurizio Sarri hat wettbewerbsübergreifend nur eines ihrer vergangenen fünf Spiele gewonnen. Dazu zählen eine 0:3-Heimniederlage gegen Parma und zwei Unentschieden in Folge gegen Frosinone und Fiorentina. Der Druck auf den Klub aus Bergamo wächst.

Inter hat dagegen weitgehend überzeugt. Chivus Mannschaft gewann vier ihrer vergangenen fünf Spiele, darunter ein deutliches 3:0 gegen Feyenoord in der Champions League und ein 2:0 gegen Como vor der Länderspielpause. Der einzige Rückschlag in dieser Phase war eine 1:3-Derbyniederlage gegen die AC Mailand.

Auch abseits des Platzes wurde Chivu für seine Arbeit in dieser Saison ausgezeichnet. Der Inter-Trainer erhielt die Panchina d'Oro, eine italienische Trainerauszeichnung. In Coverciano setzte er sich mit nur vier Stimmen Vorsprung gegen Cesc Fabregas von Como durch.

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In der Offensive reist Inter allerdings mit Personalsorgen nach Bergamo. Lautaro Martinez, Marcus Thuram und Ange-Yoan Bonny gehen allesamt mit Verletzungen in die Woche. Damit ist fraglich, ob Inters torgefährlichste Angreifer zur Verfügung stehen.

In der Defensive reiste Manuel Akanji wegen muskulärer Beschwerden vorzeitig aus dem Nations-League-Trainingslager der Schweiz ab. Die medizinische Abteilung des Klubs ist jedoch nicht beunruhigt, und der Innenverteidiger dürfte rechtzeitig fit werden.

Personal und Kader

Form

Direkter Vergleich

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