Atalanta Bergamo vs. Manchester United heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellungen

Manchester United ist heute in Italien bei Atalanta Bergamo zu Gast. Hier erfahrt ihr alles zur Übertragung und den Aufstellungen.

Zum 4. Spieltag in Gruppe F der Champions League empfängt Atalanta Bergamo heute Manchester United. Der Anstoß zum Rückspiel zwischen den beiden Mannschaften erfolgt um 21 Uhr.

Das Hinspiel konnte ManUnited durch einen späten Treffer von Cristiano Ronaldo mit 3:2 für sich entscheiden. Beide Mannschaften laufen in der heimischen Liga bislang den eigenen Erwartungen hinterher, denn sie haben schon einigen Rückstand auf die Top-Platzierungen.

Wird Atalanta heute die Revanche gelingen oder siegt die Mannschaft um CR7, Sancho und Pogba heute erneut? Goal liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung live im TV und STREAM.

Atalanta Bergamo vs. Manchester United heute live: Die Daten zur Partie in Gruppe F der Champions League

BEGEGNUNG Atalanta Bergamo vs. Manchester United (LIVE-TICKER) WETTBEWERB Champions League | Gruppe F | 4. Spieltag ORT Bergamo ANSTOSS 21 Uhr

Champions League heute live im TV: Wird Atalanta Bergamo vs. Manchester United heute im Free-TV übertragen?

Leider müssen wir Euch bereits früh im Artikel eine schlechte Nachricht überbringen, denn: Atalanta vs. Man United wird heute nicht im Free-TV übertragen!

Viele wissen es bereits: Seit einigen Jahren wird die Champions League immer seltener im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Früher wurden zumindest einige ausgewählte Partien mit deutscher Beteiligung kostenlos gezeigt. Doch in den letzten Jahren hat sich in der Übertragungslandschaft einiges geändert.

Mit diesem Artikel findet Ihr schnell einen Überblick, wo Ihr das Spiel heute trotzdem live sehen könnt.

Nur ein Sender zeigt Atalanta Bergamo vs. Manchester United heute live: Die Champions League live auf DAZN

Wie bereits im vorherigen Abschnitt angeteasert, gibt es trotzdem eine Möglichkeit, heute live dabei zu sein, wenn United gegen die Mannschaft aus der Lombardei antritt.

Alle Spiele der Champions League, außer das Top-Spiel am Dienstag, seht Ihr seit dieser Saison bei DAZN im LIVE-STREAM. Die Top-Spiele am Dienstag zeigt ein anderer Streaming-Riese: Amazon Prime Video. Sky zeigt in dieser Saison kein Spiel der Champions League live.

Atalanta Bergamo vs. Manchester United live im TV: So seht Ihr die Champions League mit DAZN im linearen Fernsehen

Seit diesem Sommer zeigt DAZN neben dem bekannten LIVE-STREAM auch ausgewählte Inhalte auf den neu geschaffenen linearen Sendern DAZN 1 und DAZN 2.

Atalanta gegen Manchester United gehört zu diesen ausgewählten Inhalten und ist somit heute ab 20.45 Uhr live im Fernsehen auf DAZN 1 zu sehen.

Einen Haken hat das Ganze jedoch bis dato noch: Die beiden Sender können bislang nur via Vodafone und Sky abgerufen werden.

Atalanta Bergamo vs. Manchester United live auf DAZN: Das kostet die Mitgliedschaft

Die Champions League reicht Euch noch nicht? Dann haben wir eine großartige Nachricht für Euch: Auf DAZN seht Ihr außer dem wichtigsten Wettbewerb auf europäischer Vereinsebene außerdem noch Spiele der Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und viele weitere attraktive Sportarten live und exklusiv!

Das alles hat natürlich seinen Preis, ist jedoch günstiger als viele vermuten. Im Folgenden geben wir Euch einen Überblick über die zwei Bezahloptionen auf DAZN.

Jahresmitgliedschaft: 149,99 Euro (einmalig | 12,50 Euro auf den Monat gerechnet)

(einmalig | 12,50 Euro auf den Monat gerechnet) Monatsmitgliedschaft: 14,99 Euro (pro Monat | monatlich kündbar)

Champions League heute live im TV und STREAM: Die Übertragung von Atalanta Bergamo vs. Manchester United auf DAZN im Überblick

Sender: DAZN (LIVE-STREAM) | DAZN 1 (lineares TV)

DAZN (LIVE-STREAM) | DAZN 1 (lineares TV) Vorberichte: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentar: Carsten Fuß

Carsten Fuß Experte: Sebastian Kneißl

Starten Jadon Sancho & CR7 heute gemeinsam? Die Aufstellungen zu Atalanta Bergamo vs. Manchester United

Ihr wollt mehr über die Anfangsformationen beider Mannschaften erfahren? Dann seid Ihr hier genau richtig! Rund eine Stunde vor Anpfiff findet Ihr die Aufstellungen an dieser Stelle.

Atalanta Bergamo vs. Manchester United heute live verfolgen: Der kostenlose LIVE-TICKER zur Champions League

Selbstverständlich lässt Goal Euch nicht im Stich, wenn Ihr das Spiel heute nicht live und in voller Länge auf DAZN verfolgen könnt. Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER zur Begegnung bleibt Ihr trotzdem up-to-date und verpasst keine Schlüsselszene!

Zum LIVE-TICKER

Atalanta Bergamo vs. Manchester United heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der Champions League in der Übersicht