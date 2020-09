Atakan Akkaynak: Einst von Barca und Chelsea gejagt, jetzt bei Türkgücü München

Atakan Akkaynak war neben Kai Havertz das vielversprechendste Bayer-Talent des Jahrgangs 1999. Bei Türkgücü hofft er auf einen verspäteten Durchbruch.

HINTERGRUND

Der neue Chelsea-Star Kai Havertz, Rio-Weltmeister Christoph Kramer oder das heutige Leipzig-Duo Kevin Kampl und Benjamin Henrichs sind nur einige Beispiele von erfolgreichen Profis, die aus der Jugendakademie von stammen.

Als die Werkself im Oktober 2016 eine "langfristige" Verlängerung mit Atakan Akkaynak bekanntgab, schien der nächste Name auf dieser Liste nur eine Frage der Zeit zu sein, schließlich führte der zentrale Mittelfeldspieler – gemeinsam mit Havertz - die Bayer-U17 wenige Monate vorher zur deutschen Meisterschaft und war auch bei der U17-Europameisterschaft Spielführer der DFB-Auswahl.

Akkaynak war in den letzten Jugendjahren so gut, dass sogar die internationalen Spitzenklubs und Chelsea ihn gerne verpflichtet hätten. "Es ist schön, dass mich große Vereine beobachten", sagte er Goal damals angesprochen auf die Gerüchte . "Das ist für mich eine Bestätigung. Ich lasse mich aber nicht verrückt machen und meine Familie und mein Berater halten mich da auf dem Boden der Tatsachen. Ich bin erst 17 Jahre alt und muss noch viel lernen."

Mehr Teams

Atakan Akkaynak verlässt Bayer Leverkusen überraschend in Richtung

Bei den Profis trainierte er in Leverkusen längst – und dennoch sollte er zwei Jahre später mit 19 ohne Profieinsatz den Klub verlassen. Er wechselte überraschend zu Tilburg in die Eredivisie, möglicherweise ging es ihm beim Bundesligisten nicht schnell genug.

Bei Willem II sollte er kurze Zeit später sein Profidebüt feiern, insgesamt achtmal lief er in der ersten niederländischen Liga auf, erzielte dabei ein Tor und legte zwei weitere auf. Doch vor allem in der zweiten Saisonhälfte schmorte er regelmäßig über die volle Spielzeit auf der Bank und ließ sich deshalb im Sommer 2019 zu Caykur Rizespor in die türkische verleihen.

Die vergangene Spielzeit ist schnell erzählt: Akkaynak konnte sich nicht durchsetzen, kam in der Liga nur auf vier Kurzeinsätze und durfte lediglich im Pokal dreimal über die vollen 90 Minuten ran. Rizespor verpflichtete ihn trotzdem fest, doch um seine Entwicklung wieder anzukurbeln, ließ er sich zum ambitionierten deutschen Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München ausleihen.

"Möchte richtig durchstarten": Akkaynak hofft auf verspäteten Durchbruch

"Atakan ist ein Spieler mit einem enormen Potenzial, das wir aus ihm herauskitzeln möchten", freute sich Türkgücüs Kaderplaner Roman Plesche über den Coup. "Wenn uns das gelingt, wird er uns sehr viel Spaß bereiten."

Akkaynak, immer noch erst 21 Jahre alt, will endlich im Profifußball ankommen. "Ich bin extrem motiviert und möchte bei Türkgücü richtig durchstarten. Der Verein hat eine bemerkenswerte Entwicklung hinter sich, die mir imponiert hat. Ich hoffe, dass wir in der dritten Liga eine gute Rolle spielen werden und ich das entgegengebrachte Vertrauen zurückgeben kann."

Dass die Münchner als Aufsteiger eine gute Rolle spielen dürften, zeigten sie bereits am ersten Spieltag, als sie dem amtierenden Meister FC Bayern II ein Remis abknöpften. Akkaynak stand, wohl auch wegen der erst knapp zweiwöchigen Eingewöhnungszeit, noch nicht im Aufgebot. Seine Zeit soll aber noch kommen - sein ehemaliger Mitspieler Havertz macht es ihm seit einiger Zeit auf beeindruckende Art und Weise vor.