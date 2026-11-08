So sehen Sie Aston Villa Women gegen Manchester United Women mit einem VPN

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. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Rufen Sie die Website des Rechteinhabers auf oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

England 1 - Spielwoche 9 8. Nov. 2026 - 07:00 Trevor Brown Memorial Ground

Aston Villa Women empfängt Manchester United Women auf dem Trevor Brown Memorial Ground in Boldmere zu einer Partie der Women's Super League, in der für beide Vereine einiges auf dem Spiel steht.

Das Team von Natalia Arroyo geht in guter Form in die Partie und hat wettbewerbsübergreifend vier der letzten fünf Spiele gewonnen. Das Unentschieden gegen Arsenal im jüngsten WSL-Spiel zeigte, dass Villa mit den Spitzenteams der Liga mithalten kann. Daran will die Mannschaft zu Hause anknüpfen.

Manchester United unter Eva Olid steht vor dieser Partie auf Platz fünf der WSL-Tabelle. Die jüngsten Ergebnisse waren durchwachsen: In der Liga gab es nacheinander Unentschieden gegen Everton und Manchester City. Pokalsiege gegen Burnley und Liverpool zeigen allerdings, dass United bei Bedarf weiterhin Torgefahr entwickeln kann.

Villa belegt derzeit Platz neun der WSL-Tabelle. Drei Punkte hätten für die beiden Teams daher unterschiedliche Auswirkungen: United will die Mannschaften vor sich unter Druck setzen, während Villa ein Ergebnis braucht, um in der Tabelle zu klettern.

Auch die Bilanz der direkten Duelle liefert interessanten Kontext. United hatte in den jüngsten Begegnungen meist die Nase vorn, allerdings gelang Villa in der Saison 2025/26 ein denkwürdiger Sieg im Old Trafford.

Wie Sie diese WSL-Partie live verfolgen können, erfahren Sie im Folgenden.

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