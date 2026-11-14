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Aston Villa Women gegen Birmingham City Women heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Aston Villa Women - Birmingham City Women
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Alle Infos, wie Ihr Aston Villa Women gegen Birmingham City Women heute live in der WSL sehen könnt.

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Spielvorschau

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England 1 - Spielwoche 10
Villa Park

Aston Villa Women empfängt Birmingham City Women im Villa Park zu einer Partie der Women's Super League, bei der für beide Teams sehr Unterschiedliches auf dem Spiel steht.

Brian Soerensens Villa geht nach zuletzt schwierigen Ergebnissen in dieses Spiel. Auf ein vielversprechendes Unentschieden gegen Arsenal folgten zwei Niederlagen in Serie: ein 0:1 gegen Manchester United in der WSL und ein 1:4 gegen Liverpool im Pokal. Damit stehen die Gastgeberinnen auf Platz neun und müssen zu Hause eine Reaktion zeigen.

Birmingham reist als Tabellenletzter an und geht ebenfalls in schlechter Verfassung ins Derby. Amy Merricks Team hat drei der letzten fünf Spiele verloren, darunter ein 1:4 gegen London City Lionesses und eine 1:4-Niederlage gegen Tottenham Hotspur in der WSL.

Die beiden Klubs kennen sich gut. Im Oktober trafen sie im WSL Cup aufeinander und trennten sich 1:1. Trotz des Abstands in der Tabelle könnte diese Vertrautheit für eine umkämpfte Partie sorgen.

Villa könnte mit drei Punkten den Druck verringern und der oberen Tabellenhälfte näherkommen. Für Birmingham wäre ein Ergebnis im Derby genau die Grundlage, die das Team braucht, um im Kampf um den Klassenerhalt Boden gutzumachen.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Aston Villa Women gegen Birmingham City Women live zu sehen.

Team-News und Kader

Aston Villa Women vs Birmingham City Women Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • Brian Sörensen

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