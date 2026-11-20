So sehen Sie Aston Villa gegen Sunderland mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbinden Sie sich mit dem Server . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Anbieter. Rufen Sie die Website des Sportübertragungsanbieters auf, der die Rechte hält, oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 10:00 Villa Park

Aston Villa empfängt Sunderland im Villa Park zu einem Premier-League-Spiel. Die Mannschaft von Unai Emery will dabei eine Serie wechselhafter Ergebnisse im nationalen Wettbewerb beenden.

Villa hat keines seiner vergangenen vier Spiele gewonnen: Zweimal gab es ein Unentschieden, zweimal eine Niederlage. Der jüngste Auftritt endete im Villa Park mit einem torreichen 4:4 gegen Manchester United. Das Ergebnis verdeutlichte sowohl Villas Offensivstärke als auch seine defensiven Schwächen in dieser Saison.

Emerys Kader hat mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen. Amadou Onana, der seinen Vertrag kürzlich trotz einer schweren Knieverletzung verlängert hat, fällt weiterhin aus. Auch Matteo Ruggeri, Aaron Wan-Bissaka, Johan Manzambi und Matty Cash stehen nicht zur Verfügung.

Sunderland reist nach Birmingham, nachdem das Team Chelsea im jüngsten Premier-League-Spiel mit 1:0 besiegt hat. Nach zwei Niederlagen in Folge gab das Ergebnis der Mannschaft von Regis Le Bris dringend benötigten Auftrieb. Sunderland steht auf Tabellenplatz 19 und wird entsprechend entschlossen in diese Partie gehen.

Le Bris muss auf mehrere wichtige Spieler verzichten, darunter Romaine Mundle, Daniel Ballard, Habib Diarra, Granit Xhaka, Juan Riquelme Angulo und Brian Brobbey. Das wird die Tiefe seines verfügbaren Kaders auf die Probe stellen.

Villa steht auf Platz zehn, Sunderland steckt im unteren Tabellenbereich fest. Der Abstand in der Tabelle erzählt jedoch nur einen Teil der Geschichte. Beide Klubs gehen mit Formproblemen in die Partie, deren Ausgang für beide Seiten bedeutsam sein könnte.

Hier erfahren Sie alles, was Sie zur Übertragung von Aston Villa gegen Sunderland wissen müssen.

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