Premier League - Spielwoche 8 24. Okt. 2026 - 07:30 Villa Park

Aston Villa gegen Manchester City wird am 24. Oktober 2026 um 07:30 Uhr EST und 11:30 Uhr GMT angepfiffen.

Citys Start mit 100 Prozent Siegquote beeindruckt, ist aber umstritten

Wolke

Villa hat sich nach durchwachsenem Start stabilisiert

Aston Villa liegt mit acht Punkten und nur zwei Siegen aus den ersten sieben Spielen auf Platz zwölf. Seit der 1:2-Heimniederlage gegen Nottingham Forest am 12. September ist das Team allerdings wettbewerbsübergreifend ungeschlagen. Zuletzt gelangen Villa drei Siege in Folge, darunter ein beeindruckendes 1:0 bei Newcastle im jüngsten Premier-League-Spiel. Die Neuzugänge Johan Manzambi und Torhüter Zion Suzuki stachen dabei heraus.

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Foden beendet Torflaute

Nach 35 Spielen ohne Treffer hat Phil Foden in seinen letzten beiden Einsätzen vier Tore erzielt, darunter ein Dreierpack zuletzt gegen AEK Athen in der Champions League. Manchester City steht wegen Verstößen gegen die Financial-Fair-Play-Regeln der Premier League in der Kritik und sieht sich mit schweren Sanktionen konfrontiert. Auf dem Platz liefert der Klub jedoch ab. Der neue Trainer Enzo Maresca hat seine Amtszeit an der Seitenlinie im Etihad mit sieben Siegen aus sieben Premier-League-Spielen begonnen. Erling Haaland führt die Torschützenliste mit acht Treffern an. Der großgewachsene Norweger bekam bei Citys 5:1 gegen AEK den Abend frei, erzielte aber bei jedem seiner letzten beiden Einsätze für den Klub einen Doppelpack.

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Wichtige Statistiken und Verletzungen

Enzo Maresca ist der erste Trainer, der seine ersten sieben Premier-League-Spiele bei einem Klub gewonnen hat.

Villa-Trainer Emery muss in diesem Spiel auf Amadou Onana, Ian Maatsen und Aaron Wan-Bissaka verzichten.

Citys Flügelspieler Antoine Semenyo fällt wegen eines Knieproblems acht Wochen aus.

Personal und Kader

Unai Emery muss bei Aston Villa mit einer beträchtlichen Zahl an Ausfällen zurechtkommen. Amadou Onana, Ian Maatsen, Matteo Ruggeri, Aaron Wan-Bissaka und Johan Manzambi werden allesamt als verletzt geführt. Nähere Informationen zu ihrer Einsatzfähigkeit werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Auch Manchester City hat in der Offensive mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Der Ausfall von Antoine Semenyo wegen eines Knieproblems für bis zu acht Wochen ist bestätigt, während auch Matheus Nunes nicht zur Verfügung steht. Nach seiner vorzeitigen Auswechslung gegen Ipswich Town gibt zudem Erling Haalands Fitness Anlass zur Sorge. Enzo Maresca hat noch nicht bestätigt, ob der Norweger einsatzbereit sein wird.

Form

Aston Villa hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Die einzigen Punktverluste gab es beim 2:2 zu Hause gegen Brentford in der Premier League. Im jüngsten Spiel gewann Villa mit 1:0 bei Newcastle United. In diesem Zeitraum gelang dem Team zudem ein 6:0 gegen Fenerbahce in der Champions League. In den fünf Partien erzielte Villa zwölf Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Manchester City hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Die einzige Niederlage war ein 2:4 gegen Paris Saint-Germain in der Champions League. Zuletzt siegte City in der Premier League mit 3:2 gegen Ipswich Town. In diesem Zeitraum gelang dem Team zudem ein 3:0 bei Liverpool. In den fünf Spielen erzielte City 18 Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Die beiden Teams trafen zuletzt im Mai 2026 aufeinander. Aston Villa gewann die Premier-League-Partie im Etihad Stadium mit 2:1. Von den letzten fünf direkten Duellen entschied Villa drei für sich, City zwei. Dabei erzielte Villa insgesamt acht Tore, City sieben. Drei der letzten vier Begegnungen wurden mit nur einem Tor Unterschied entschieden.

Tabelle

Manchester City führt vor dieser Partie die Premier-League-Tabelle an, während Aston Villa auf Platz zwölf steht. Der Abstand in der Tabelle verdeutlicht die Ausgangslage: City reist als Spitzenreiter an, Villa will den Heimvorteil nutzen, um den Rückstand auf die Klubs vor sich zu verkürzen.