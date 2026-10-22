Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Premier League
team-logoAston Villa
Villa Park
team-logoManchester City
Ansehen auf WOWAnsehen auf RTL+
Unterstützt von

Aston Villa gegen Manchester City: Alles Wissenswerte zum Premier-League-Spiel

Aston Villa - Manchester City
Aston Villa
Manchester City
Premier League
E. Haaland
P. Foden
U. Emery

Ausführliche Spielvorschau auf Aston Villa gegen Manchester City in der Premier League: Die torfreudige Mannschaft von Enzo Maresca setzt im frühen Samstagsspiel im Villa Park ihre 100-Prozent-Bilanz gegen das Team von Unai Emery aufs Spiel.

crest
Premier League - Spielwoche 8
Villa Park

Aston Villa gegen Manchester City wird am 24. Oktober 2026 um 07:30 Uhr EST und 11:30 Uhr GMT angepfiffen.

Citys Start mit 100 Prozent Siegquote beeindruckt, ist aber umstritten

Wolke

Villa hat sich nach durchwachsenem Start stabilisiert

Aston Villa liegt mit acht Punkten und nur zwei Siegen aus den ersten sieben Spielen auf Platz zwölf. Seit der 1:2-Heimniederlage gegen Nottingham Forest am 12. September ist das Team allerdings wettbewerbsübergreifend ungeschlagen. Zuletzt gelangen Villa drei Siege in Folge, darunter ein beeindruckendes 1:0 bei Newcastle im jüngsten Premier-League-Spiel. Die Neuzugänge Johan Manzambi und Torhüter Zion Suzuki stachen dabei heraus.

Newcastle United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

Foden beendet Torflaute

Nach 35 Spielen ohne Treffer hat Phil Foden in seinen letzten beiden Einsätzen vier Tore erzielt, darunter ein Dreierpack zuletzt gegen AEK Athen in der Champions League. Manchester City steht wegen Verstößen gegen die Financial-Fair-Play-Regeln der Premier League in der Kritik und sieht sich mit schweren Sanktionen konfrontiert. Auf dem Platz liefert der Klub jedoch ab. Der neue Trainer Enzo Maresca hat seine Amtszeit an der Seitenlinie im Etihad mit sieben Siegen aus sieben Premier-League-Spielen begonnen. Erling Haaland führt die Torschützenliste mit acht Treffern an. Der großgewachsene Norweger bekam bei Citys 5:1 gegen AEK den Abend frei, erzielte aber bei jedem seiner letzten beiden Einsätze für den Klub einen Doppelpack.

Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images

Wichtige Statistiken und Verletzungen

  • Enzo Maresca ist der erste Trainer, der seine ersten sieben Premier-League-Spiele bei einem Klub gewonnen hat.
  • Villa-Trainer Emery muss in diesem Spiel auf Amadou Onana, Ian Maatsen und Aaron Wan-Bissaka verzichten.
  • Citys Flügelspieler Antoine Semenyo fällt wegen eines Knieproblems acht Wochen aus.

Personal und Kader

Aston Villa vs Manchester City Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
page.match.formation.title
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
Z. SuzukiZ. SuzukiM. CashM. CashT. MingsT. MingsVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfL. BogardeL. BogardeAlysson EdwardAlysson EdwardR. BarkleyR. BarkleyB. KamaraB. KamaraJ. GomesJ. GomesE. BuendiaE. BuendiaN. JacksonN. JacksonG. DonnarummaG. DonnarummaR. DiasR. DiasA. KhusanovA. KhusanovM. GuehiM. GuehiR. Ait NouriR. Ait NouriA. BouaddiA. BouaddiI. NdiayeI. NdiayeE. AndersonE. AndersonJérémy DokuJérémy DokuP. FodenP. FodenE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
Aston Villa

Startelf

Manchester City

Trainer

  • U. Emery
  • E. Maresca

Unai Emery muss bei Aston Villa mit einer beträchtlichen Zahl an Ausfällen zurechtkommen. Amadou Onana, Ian Maatsen, Matteo Ruggeri, Aaron Wan-Bissaka und Johan Manzambi werden allesamt als verletzt geführt. Nähere Informationen zu ihrer Einsatzfähigkeit werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Auch Manchester City hat in der Offensive mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Der Ausfall von Antoine Semenyo wegen eines Knieproblems für bis zu acht Wochen ist bestätigt, während auch Matheus Nunes nicht zur Verfügung steht. Nach seiner vorzeitigen Auswechslung gegen Ipswich Town gibt zudem Erling Haalands Fitness Anlass zur Sorge. Enzo Maresca hat noch nicht bestätigt, ob der Norweger einsatzbereit sein wird.

Form

AVL

AVL - Form

SEV
S1-3
BRE
U2-2
FB
S6-0
NEW
S0-1
VIK
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
15/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
MCI

MCI - Form

SUN
S5-3
LIV
S0-3
PSG
N2-4
IPS
S3-2
AEK
S5-1
Tor erzielt (kassiert)
18/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Aston Villa hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Die einzigen Punktverluste gab es beim 2:2 zu Hause gegen Brentford in der Premier League. Im jüngsten Spiel gewann Villa mit 1:0 bei Newcastle United. In diesem Zeitraum gelang dem Team zudem ein 6:0 gegen Fenerbahce in der Champions League. In den fünf Partien erzielte Villa zwölf Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Manchester City hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Die einzige Niederlage war ein 2:4 gegen Paris Saint-Germain in der Champions League. Zuletzt siegte City in der Premier League mit 3:2 gegen Ipswich Town. In diesem Zeitraum gelang dem Team zudem ein 3:0 bei Liverpool. In den fünf Spielen erzielte City 18 Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Head to Head

Aston VillaUnentschiedenManchester City
3
0
2
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
END
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
END
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
END
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
END
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
END
7Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Die beiden Teams trafen zuletzt im Mai 2026 aufeinander. Aston Villa gewann die Premier-League-Partie im Etihad Stadium mit 2:1. Von den letzten fünf direkten Duellen entschied Villa drei für sich, City zwei. Dabei erzielte Villa insgesamt acht Tore, City sieben. Drei der letzten vier Begegnungen wurden mit nur einem Tor Unterschied entschieden.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
7601115+618
S
S
N
S
S
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
S
S
S
S
U
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
74121713+413
S
S
N
U
N
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
S
N
S
U
S
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
N
U
S
U
U
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
U
N
U
S
U
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
N
U
S
U
U
9
HullHullHUL
723287+19
N
U
N
U
U
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
N
S
N
S
N
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
N
N
S
N
U
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
S
U
S
N
U
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
U
U
U
N
U
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
N
S
U
N
S
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
S
N
N
U
U
16
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
S
U
N
U
U
17
CoventryCoventryCOV
7205614-86
N
S
S
N
N
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
S
N
U
U
N
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
N
N
N
S
U
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
N
N
N
N
U
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

Manchester City führt vor dieser Partie die Premier-League-Tabelle an, während Aston Villa auf Platz zwölf steht. Der Abstand in der Tabelle verdeutlicht die Ausgangslage: City reist als Spitzenreiter an, Villa will den Heimvorteil nutzen, um den Rückstand auf die Klubs vor sich zu verkürzen.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen