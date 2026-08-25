Aston Villa gegen Arsenal: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 2 31. Aug. 2026 - 15:00 Villa Park

Aston Villa und Arsenal stoßen am 31. August 2026 um 19:00 GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST) an.

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Montagabend-Highlight in Birmingham

Aston Villa beschließt den 2. Spieltag der Premier-League-Saison 2026/27 mit einem Heimspiel gegen Arsenal am Montagabend im Villa Park. Nach sehr unterschiedlichen Ergebnissen am Auftaktwochenende wird Villa auf seine elektrisierende Unterstützung im eigenen Stadion setzen, um wieder in die Spur zu finden und Arsenals Momentum zu bremsen. Für die Gäste ist die Montagsreise in die West Midlands ein wichtiger früher Prüfstein ihrer Titelambitionen, denn sie wollen mit zwei Siegen in Folge in die Saison starten.

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Villa sucht nach Rückschlag zum Auftakt eine Reaktion zu Hause

Die Mannschaft von Unai Emery geht in den Montagabend mit der Entschlossenheit, nach der schwierigen 0:4-Auftaktniederlage auswärts bei Brighton & Hove Albion am 23. August sofort eine Reaktion zu zeigen. Villa kassierte mit einem Eigentor von Victor Lindelöf früh einen Rückschlag, bevor eine Rote Karte für Mittelfeldspieler João Gomes in der 39. Minute das Team auf zehn Mann reduzierte und Brighton davonziehen ließ. Zurück im eigenen Stadion wird Emery den Fokus darauf legen, die defensive Disziplin wiederherzustellen, doch die Mittelfeldstruktur ohne den gesperrten Gomes zu organisieren, wird Villas Kaderbreite gegen Arsenals dynamisches Zentrum auf die Probe stellen.

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Arsenals dominanter Auftaktauftritt gegen Coventry

Arsenal von Mikel Arteta reist voller Selbstvertrauen in den Villa Park, nachdem am 21. August ein souveräner 3:0-Heimsieg gegen Coventry City gelungen war. Kai Havertz brachte sein Team in der 15. Minute in Führung, ehe Bukayo Saka und Kapitän Martin Ødegaard mit ihren Treffern eine überzeugende Mannschaftsleistung abrundeten. Arsenal kontrollierte aus zentralen Räumen das Tempo und bewahrte zugleich defensive Stabilität, weshalb das Team vom Anpfiff an bereit scheint, Villas hoch stehende Struktur zu attackieren.

Die Geschichte spricht für Arsenal

Historisch gesehen hat Arsenal in diesem Duell insgesamt die Nase vorn und gewann das jüngste Ligaduell im Dezember 2025 im Emirates Stadium mit 4:1. Allerdings sind die Partien im Villa Park durchweg temporeiche und physische Duelle, in denen Villas breite Konterangriffe Arsenals Abwehrkette bis ans absolute Limit bringen können. Da taktische Disziplin entscheidend sein dürfte, verspricht das Duell am Montag knappe Unterschiede und intensive Momentumwechsel.

Teamnews & Kader

Unai Emery muss vor dieser Partie auf eine beträchtliche Zahl an Ausfällen verzichten. Brian Madjo, Amadou Onana, Johan Manzambi, Leon Bailey und Tammy Abraham fallen allesamt verletzt aus, während Joao Gomes gesperrt ist. Villas voraussichtliche Aufstellung wird näher am Anpfiff bestätigt, weitere Updates werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

Mikel Arteta muss verletzungsbedingt auf Jurrien Timber, Bruno Guimaraes und William Saliba verzichten, allerdings geht Arsenal ohne Sperren in die Partie. Eine wahrscheinliche Aufstellung wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt, und die Teamnews werden vor dem Anpfiff aktualisiert.

Form

Aston Villa geht ohne Sieg in den vergangenen vier Pflichtspielen in diese Partie und holte insgesamt nur einen Erfolg aus den letzten fünf Spielen. Der einzige Sieg gelang in einem Testspiel der Saisonvorbereitung gegen BG Pathum United, danach folgten Niederlagen gegen Bayern München, Paris Saint-Germain im UEFA Super Cup, Borussia Moenchengladbach und zuletzt das 0:4 gegen Brighton zum Premier-League-Auftakt. Villa erzielte in diesen fünf Spielen vier Tore und kassierte zehn.

Das Formbild bei Arsenal sieht deutlich besser aus. Arsenal hat vier der vergangenen fünf Spiele gewonnen, die einzige Niederlage gab es in einem Testspiel der Saisonvorbereitung gegen Real Betis. Es gab einen 3:2-Sieg in einem Testspiel gegen Borussia Dortmund, ein 1:1 gegen Como, anschließend einen 3:0-Erfolg im Community Shield gegen Manchester City und zum Premier-League-Start einen 3:0-Sieg gegen Coventry City. Arsenal hat in diesen fünf Partien zehn Tore erzielt und vier kassiert.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete am 30. Dezember 2025 im Emirates Stadium mit einem 4:1-Sieg von Arsenal. Davor hatte Aston Villa am 6. Dezember 2025 zu Hause mit 2:1 gegen Arsenal gewonnen. In den vergangenen fünf Premier-League-Duellen hat Arsenal mit drei Siegen gegenüber zwei von Villa die bessere Bilanz, zudem trennten sich beide Teams im Januar 2025 im Emirates mit 2:2. Arsenal erzielte in diesen fünf Spielen zwölf Tore, Villa kam auf sieben.