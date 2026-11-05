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Italien Serie B - Spielwoche 11 6. Nov. 2026 - 14:30 Cino e Lillo Del Duca

Ascoli gegen Palermo wird live auf DAZN und LaB Channel übertragen. Die beiden Plattformen halten die Rechte an der Serie B 2026/27. Nachfolgend die verfügbaren Kanäle, auf denen das Spiel zu sehen ist.

Das Cino e Lillo Del Duca in Ascoli ist Schauplatz eines der bedeutendsten Duelle dieses Spieltags der Serie B. Francesco Tomeis Ascoli empfängt Filippo Inzaghis Palermo. Dabei trifft der Tabellenführer auf eine Mannschaft, die nach Konstanz sucht.

Palermo reist als Tabellenführer nach Ascoli und ist in einer Form, die keine Zweifel aufkommen lässt. Vier Siege in den vergangenen fünf Ligaspielen, bei nur einem 3:3-Unentschieden in Pisa, zeugen von einer Mannschaft, die unter Inzaghi eine klare Identität gefunden hat.

Zu den Spielern, die bei Palermo derzeit im Mittelpunkt stehen, gehört Dominic Vavassori. Der junge Stürmer, Jahrgang 2005, kam im Sommer von Atalanta. Er hat sich einen festen Platz in der Startelf erarbeitet, und seine Leistungen haben auch auf nationaler Ebene Aufmerksamkeit erregt.

Der Tabellendritte Ascoli befindet sich nicht gerade in einer Glanzphase. Ascoli holte in den vergangenen fünf Spielen ein Unentschieden und zwei Siege, doch das 0:0 gegen Arezzo am letzten Spieltag beendete eine positive Serie, zu der auch der klare 6:1-Sieg gegen Catanzaro gehört hatte.

Tomei weiß, dass gegen Tabellenführer Palermo eine andere Leistung nötig sein wird als in den jüngsten Spielen. Für Inzaghi bietet sich dagegen die Gelegenheit zu zeigen, dass die Tabellenführung kein Zufall ist.

Nachfolgend alle Informationen dazu, wie ihr Ascoli gegen Palermo live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Teamnews

Francesco Tomei hat Ascolis offizielle Aufstellung noch nicht bekannt gegeben. Es liegen keine aktuellen Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Weitere Neuigkeiten zum Kader werden kurz vor dem Anpfiff bekannt gegeben.

Auch Filippo Inzaghi hat seine Entscheidungen für dieses Auswärtsspiel noch nicht bekannt gegeben. Bei Palermo gibt es keine offiziellen Mitteilungen über Ausfälle oder vorbelastete Spieler. Die voraussichtliche Aufstellung wird in den Stunden vor der Partie feststehen.

Aktuelle Form

Ascoli kommt in den vergangenen fünf Spielen der Serie B auf zwei Siege und drei Unentschieden, bei keiner Niederlage. Das jüngste Ergebnis ist das 0:0 gegen Arezzo, nachdem Ascoli zuvor mit 2:0 gegen Sampdoria gewonnen und Catanzaro klar mit 6:1 geschlagen hatte. In diesem Zeitraum erzielte Ascoli neun Tore und kassierte zwei Gegentreffer.

Palermo holte seinerseits in den vergangenen fünf Ligaspielen vier Siege und ein Unentschieden. Auf das 3:3 gegen Pisa folgte zuletzt ein 3:1-Sieg gegen LR Vicenza. In diesem Zeitraum erzielte Inzaghis Mannschaft zwölf Tore und kassierte zehn Gegentreffer. Ihr Angriff kommt dabei nie zum Stillstand.

Direkter Vergleich

Das letzte Duell der beiden Mannschaften in der Serie B fand am 5. Mai 2024 statt. Damals spielte Palermo zu Hause 2:2 gegen Ascoli. Von den letzten fünf verfügbaren Begegnungen gewann Palermo drei und Ascoli eine, hinzu kommt ein Unentschieden. Palermo setzte sich auch bei den Auswärtsspielen in Ascoli im September 2023 und im Januar 2023 durch, mit 0:1 beziehungsweise 1:2.

Tabelle

In der Serie B steht Palermo an der Tabellenspitze, während Ascoli Dritter ist. Das Spiel im Del Duca ist damit ein direktes Duell zweier Mannschaften, die den Aufstieg anstreben.