Saudi-Arabien statt Italien: Der Wechsel von Crysencio Summerville von West Ham United zu Al-Hilal steht wohl unmittelbar bevor.

Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der Offensivspieler mittlerweile grünes Licht für den Transfer in die Saudi Pro League gegeben. Vorbehaltlich des Medizinchecks werde Al-Hilal zeitnah Vollzug melden können, heißt es.

Laut Romano soll eine Sockelablöse in Höhe von rund 64,5 Millionen Euro an West Ham gehen. Inklusive Bonuszahlungen könnte der Premier-League-Absteiger demnach für Summerville noch bis zu 76 Millionen Euro kassieren.

Mit starken Leistungen in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison konnte der 24-Jährige West Hams Abstieg zwar nicht mehr verhindern, er empfahl sich aber erfolgreich für einen Platz im WM-Kader der Niederlande. Beim Turnier in Nordamerika konnte Summerville dann mit forschen Auftritten Eigenwerbung betreiben, in vier WM-Einsätzen gelangen ihm zwei Tore und zwei Assists.

AS Rom versuchte bei Crysencio Summerville wohl bis zuletzt alles

Daraufhin brachte sich zunächst allen voran die AS Rom in Stellung, wollte den Oranje-Shootingstar unbedingt in die Serie A holen. Ein Angebot in Höhe von 46 Millionen Euro soll West Ham allerdings abgelehnt und auf mindestens 60 Millionen Euro gepocht haben. So konnte Al-Hilal letztlich doch noch dazwischen grätschen und einigte sich nun offenbar auch mit Summerville selbst. Romano schrieb dahingehend von "verrückten 48 Stunden, in denen die Roma bis zum Schluss alles probiert hat".





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Summerville stammt aus dem Nachwuchs von Feyenoord Rotterdam, wo ihm der Durchbruch nach einer Kabinenschlägerei allerdings verwehrt blieb. Nach Leihen zum FC Dordrecht und zu ADO Den Haag zog es Summerville schon mit 18 nach England, dort musste er sich zunächst über die U23 von Leeds United nach oben arbeiten. 2024 hatte West Ham United dann knapp 30 Millionen Euro für den Dribbler auf den Tisch gelegt, dessen Vertrag in London noch bis 2029 gültig gewesen wäre.