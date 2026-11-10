Möchtest du sicherer auf deinen gewohnten Streamingdienst zugreifen oder ihn von einem anderen Teil der Welt aus nutzen, wo du möglicherweise auf geografische Beschränkungen stößt? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Besorge dir ein zuverlässiges VPN. Wähle einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und lade die App auf dein Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet).

Wähle einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und lade die App auf dein Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Wähle den Serverstandort. Wähle einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbinde dich mit dem Server. Aktiviere das VPN und verbinde dich mit dem ausgewählten Server, um deinen digitalen Standort (deine IP-Adresse) zu ändern.

Aktiviere das VPN und verbinde dich mit dem ausgewählten Server, um deinen digitalen Standort (deine IP-Adresse) zu ändern. Besuche den offiziellen Anbieter. Rufe die Website auf oder öffne die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

Rufe die Website auf oder öffne die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält. Melde dich an und finde den Stream. Erstelle ein Konto oder melde dich beim offiziellen Anbieter an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Women's Champions League - Spielwoche 4 10. Nov. 2026 - 15:00 Stadio Tre Fontane

Das Spiel wird live auf Disney+ übertragen. Der Dienst ist per Abonnement zugänglich, die Partie kann auf allen kompatiblen Geräten im Stream verfolgt werden.

Im Stadio Tre Fontane in Rom trifft Roma in der Women's Champions League auf Servette. Roma will nach einem überzeugenden Saisonstart in der Serie A auch in Europa konstant gute Leistungen zeigen.

Gianpiero Piovani kann auf eine Mannschaft bauen, die auf nationaler Ebene in hervorragender Verfassung ist. Vier Siege in den letzten fünf Spielen in Liga und Pokal belegen die Stärke des Teams, das auch gegen Gegnerinnen auf hohem Niveau überzeugende Leistungen gezeigt hat.

Servette reist unter Cristian Toro Maspero nach einem wechselhaften Verlauf der Europapokalspiele nach Rom. Bei den Schweizerinnen wechselten sich in den vergangenen Wochen starke Auftritte und Aussetzer ab. Welche Version der Mannschaft im Stadio Tre Fontane zu sehen sein wird, ist daher schwer vorherzusagen.

Die bisherigen Duelle sprechen für die Gastgeberinnen. Roma traf bereits in der Qualifikation zur Women's Champions League auf Servette und setzte sich beide Male souverän durch.

Servette steht vor einer schwierigen Aufgabe. Schweizer Mannschaften haben in der Vergangenheit allerdings gezeigt, dass sie auf europäischer Bühne überraschen können. Toro Maspero muss die richtigen Mittel finden, um Roma einzuschränken. Zu Hause lässt die Mannschaft nur selten Räume zu.

Nachfolgend sind die Möglichkeiten aufgeführt, das Spiel live im TV und im Stream zu verfolgen.

Neuigkeiten zu den Teams

Bei Roma hat Gianpiero Piovani keine Ausfälle wegen Verletzungen oder Sperren bekannt gegeben. Die voraussichtliche Startelf steht noch nicht fest und wird in den Stunden vor dem Anpfiff aktualisiert.

Bei Servette hat Cristian Toro Maspero keine offiziellen Angaben zur Kadersituation gemacht. Auch hier werden die neuesten Informationen zum Aufgebot erst kurz vor dem Spiel verfügbar sein.

Aktuelle Form

Roma geht mit einer positiven Bilanz in das Europapokalspiel: vier Siege und eine Niederlage in den letzten fünf Partien in der Serie A und der Women's Champions League. Zuletzt gab es in der Liga einen deutlichen 4:0-Sieg gegen Calcio Como 1907. Zuvor hatte Roma Napoli Femminile mit 2:1 und Juventus mit 5:2 besiegt und dabei große Torgefahr bewiesen. Den einzigen Rückschlag gab es in der Women's Champions League mit einer 0:2-Niederlage gegen Chelsea.

Servette kommt in den letzten fünf Spielen, die allesamt in europäischen Wettbewerben stattfanden, auf zwei Siege und drei Niederlagen. Zuletzt gab es in der Women's Champions League einen 5:1-Sieg gegen Oud-Heverlee Leuven. Die Schweizerinnen kassierten allerdings auch deutliche Niederlagen gegen OL Lyon (0:8) und HB Køge (1:5). Insgesamt erzielten sie elf Tore und kassierten siebzehn Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Das letzte Duell zwischen Roma und Servette fand am 26. September 2024 statt. Damals setzte sich Roma in der Qualifikation zur Women's Champions League auswärts bei den Schweizerinnen mit 7:2 durch. Wenige Tage zuvor, am 18. September, hatte Roma bereits das Hinspiel zu Hause mit 3:1 gewonnen. In den beiden bisherigen Begegnungen gewann Roma beide Male, erzielte zehn Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Tabelle

In der Tabelle der Women's Champions League liegt Roma derzeit auf Platz 17, Servette steht auf Platz 13.