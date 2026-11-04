Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Conference League
team-logoAS Monaco
Stade Louis II, Monaco
team-logoFC Nordsjälland
Unterstützt von

AS Monaco vs. FC Nordsjälland heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

AS Monaco - FC Nordsjälland
AS Monaco
FC Nordsjälland
Conference League

In der Conference League spielt AS Monaco gegen FC Nordsjälland. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

Möchten Sie mit höherer Sicherheit auf Ihren gewohnten Streaming-Dienst zugreifen, oder aus einem anderen Teil der Welt, in dem Sie möglicherweise auf Geo-Blockaden stoßen? Hier ist ein Virtual Private Network (VPN) äußerst praktisch.

NordVPN logo

NordVPN

Von überall aus sicher zuschauen

ab 3,49 €/Mo.
Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
10 Geräte gleichzeitig abgesichert
10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
Dedizierte IP-Adresse
Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.
  • Holen Sie sich ein zuverlässiges VPN. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter.
  • Wählen Sie den Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.
ÖsterreichSky Austria
SchweizBlue Sport
  • Verbinden Sie sich mit dem Server. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.
  • Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.
  • Melden Sie sich an & finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto oder loggen Sie sich bei Ihrem offiziellen Sender ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

AS Monaco vs. FC Nordsjälland: Anstoßzeit

crest
Conference League - Spielwoche 3
Stade Louis II, Monaco

Das Spiel zwischen AS Monaco und FC Nordsjälland beginnt am 05.11.2026, 21:00.

AS Monaco vs. FC Nordsjälland heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Themen der Woche: Was war bei AS Monaco und FC Nordsjälland los?

Monaco kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: zwei Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Zuletzt setzte es eine 3:1-Niederlage gegen Paris FC in der Ligue 1. Positiv hervorzuheben ist der klare 3:0-Erfolg gegen SC Freiburg in der Conference League sowie der Auswärtssieg bei CSKA Sofia mit 2:1. Insgesamt erzielte Monaco in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte fünf.

Nordsjælland weist aus den letzten fünf Partien einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage auf. Die jüngste Begegnung endete mit einem 2:3 gegen FC Midtjylland in der Superliga. In der Conference League spielte man zuletzt 2:2 gegen CSKA Sofia. Über fünf Spiele hinweg erzielte Nordsjælland neun Tore und kassierte zehn.

ASM

ASM - Form

CSS
S1-2
LOR
N1-0
SCF
S3-0
LIL
U1-1
PAR
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
FCN

FCN - Form

LYN
U3-3
CSS
U2-2
SIF
U1-1
EFB
S0-1
MID
N2-3
Tor erzielt (kassiert)
9/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

AS Monaco vs. FC Nordsjälland: Aufstellungen

AS Monaco vs FC Nordsjälland Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
AS Monaco crest
AS Monaco
ASM
Aufstellung
FC Nordsjälland crest
FC Nordsjälland
FCN
3-4-3
L. HradeckyL. HradeckyJ. TezeJ. TezeC. MawissaC. MawissaVandersonVandersonE. DierE. DierD. ZakariaD. ZakariaA. GolovinA. GolovinM. DetourbetM. DetourbetT. MinaminoT. MinaminoL. CamaraL. CamaraP. BrunnerP. BrunnerA. HansenA. HansenP. AnkersenP. AnkersenN. MarkmannN. MarkmannS. AcquahS. AcquahNicklas RöjkjärNicklas RöjkjärRunar Robinsönn NorheimRunar Robinsönn NorheimJuho LähteenmäkiJuho LähteenmäkiM. BrinkM. BrinkI. AdelI. AdelV. BerthelsenV. BerthelsenA. LindA. Lind
FC Nordsjälland crest
FC Nordsjälland
FCN
4-2-3-1
AS Monaco

Startelf

FC Nordsjälland

Trainer

  • Luis
  • Jens Fönsskov Olsen

AS Monaco vs. FC Nordsjälland: Form

ASM

ASM - Form

CSS
S1-2
LOR
N1-0
SCF
S3-0
LIL
U1-1
PAR
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
FCN

FCN - Form

LYN
U3-3
CSS
U2-2
SIF
U1-1
EFB
S0-1
MID
N2-3
Tor erzielt (kassiert)
9/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

AS Monaco vs. FC Nordsjälland: Bilanz direkte Duelle

AS Monaco vs. FC Nordsjälland: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
S
S
2
FC LuganoFC LuganoLUG
220084+46
S
S
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
S
S
3
BrannBrannBRA
220062+46
S
S
5
Twente EnschedeTwente EnschedeTWE
220051+46
S
S
6
AS MonacoAS MonacoASM
220051+46
S
S
7
VV St. TruidenVV St. TruidenSTT
220030+36
S
S
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
S
S
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
U
S
10
FC KopenhagenFC KopenhagenFCK
211052+34
U
S
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
S
U
12
MjällbyMjällbyMJA
211031+24
U
S
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
S
N
13
Ajax AmsterdamAjax AmsterdamAJX
210132+13
S
N
15
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
21013303
N
S
16
BragaBragaBRA
210123-13
S
N
17
KAA GentKAA GentGNT
210112-13
N
S
18
SC FreiburgSC FreiburgSCF
210135-23
N
S
19
FC NordsjällandFC NordsjällandFCN
20203302
U
U
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
U
U
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
U
U
22
Roter Stern BelgradRoter Stern BelgradZVE
201145-11
U
N
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
U
N
24
FK JablonecFK JablonecJAB
201123-11
U
N
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
N
U
26
Aarhus GFAarhus GFAGF
201112-11
U
N
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
U
N
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
N
U
28
Saburtalo TiflisSaburtalo TiflisIBE
201113-21
U
N
30
GetafeGetafeGET
201136-31
N
U
31
Qairat AlmatyQairat AlmatyKAL
201126-41
N
U
32
FC ThunFC ThunTHU
200202-20
N
N
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
N
N
34
Kuopion PSKuopion PSKUP
200226-40
N
N
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
N
N
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen