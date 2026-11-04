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AS Monaco vs. FC Nordsjälland: Anstoßzeit

Conference League - Spielwoche 3 5. Nov. 2026 - 15:00 Stade Louis II, Monaco

Das Spiel zwischen AS Monaco und FC Nordsjälland beginnt am 05.11.2026, 21:00.

AS Monaco vs. FC Nordsjälland heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Themen der Woche: Was war bei AS Monaco und FC Nordsjälland los?

Monaco kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: zwei Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Zuletzt setzte es eine 3:1-Niederlage gegen Paris FC in der Ligue 1. Positiv hervorzuheben ist der klare 3:0-Erfolg gegen SC Freiburg in der Conference League sowie der Auswärtssieg bei CSKA Sofia mit 2:1. Insgesamt erzielte Monaco in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte fünf.

Nordsjælland weist aus den letzten fünf Partien einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage auf. Die jüngste Begegnung endete mit einem 2:3 gegen FC Midtjylland in der Superliga. In der Conference League spielte man zuletzt 2:2 gegen CSKA Sofia. Über fünf Spiele hinweg erzielte Nordsjælland neun Tore und kassierte zehn.

AS Monaco vs. FC Nordsjälland: Aufstellungen

AS Monaco vs. FC Nordsjälland: Form

AS Monaco vs. FC Nordsjälland: Bilanz direkte Duelle

AS Monaco vs. FC Nordsjälland: Die Tabellen