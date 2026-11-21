So seht Ihr Arsenal Women gegen West Ham United Women mit einem VPN

Ihr möchtet Euren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder aus einer anderen Region der Welt darauf zugreifen, in der Geoblocking gelten könnte? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Einen zuverlässigen VPN-Dienst wählen . Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

England 1 - Spielwoche 11 22. Nov. 2026 - 09:30 Emirates Stadium

Arsenal Women empfängt West Ham United Women im Emirates Stadium zu einer WSL-Partie. Beide Teams stehen an sehr unterschiedlichen Punkten ihrer Saison.

Das Arsenal-Team von Renee Slegers geht ohne einen einzigen Heimsieg in dieser Saison in die Partie. Alle fünf WSL-Spiele im Emirates endeten unentschieden, zuletzt das 1:1 gegen die London City Lionesses, bei dem Mary Earps mit acht Paraden einen Arsenal-Sieg verhinderte. Durch dieses Ergebnis steht Arsenal auf Tabellenplatz sechs. Auch die 0:2-Niederlage gegen Lyon in der Women's Champions League unter der Woche hat den Druck auf Slegers kaum gemindert, endlich eine Erfolgsformel für die Heimspiele zu finden.

Frida Maanum war in den vergangenen Wochen Arsenals auffälligste Spielerin und traf in jedem der letzten drei Spiele. Die norwegische Mittelfeldspielerin braucht Unterstützung von ihren Mitspielerinnen, wenn Arsenal seine Serie von Heimremis endlich beenden will.

West Ham reist in verbesserter Form an. Das Team von Rita Guarino verlor Anfang des Monats mit 0:5 gegen Manchester City, reagierte seither aber mit einem 2:0-Sieg gegen Charlton Athletic in der WSL und einem 3:0-Erfolg gegen Wolverhampton WFC im WSL Cup. West Ham steht auf Platz neun der WSL und will gegen ein Team, das in dieser Saison zu Hause noch nicht gewonnen hat, ein Ergebnis holen.

Arsenals Bilanz im direkten Vergleich mit West Ham ist beeindruckend. Die jüngsten Ergebnisse von Guarinos Team deuten allerdings darauf hin, dass es keine einfache Aufgabe wird. Im Folgenden erfahrt Ihr alles Wissenswerte dazu, wie Ihr diese WSL-Partie sehen könnt.

Teamnews und Kader