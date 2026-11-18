So seht Ihr Arsenal Women gegen OL Lyonnes mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber besuchen. Ruft die Website des Sportanbieters auf, der die Übertragungsrechte besitzt, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Women's Champions League - Spielwoche 5 19. Nov. 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Arsenal Women empfängt OL Lyon im Emirates Stadium in der UEFA Champions League der Frauen. Der Tabellenführer ist bei einem Team zu Gast, das den Rückstand auf die Tabellenspitze unbedingt verkürzen will.

Das Team von Renee Slegers spielte in seinen letzten beiden Partien jeweils unentschieden. Auf ein 1:1 bei Barcelona in der Champions League folgte ein weiteres 1:1 zu Hause gegen London City Lionesses in der WSL. Damit liegt Arsenal in der heimischen Liga auf Platz sechs, sechs Punkte hinter Rang drei.

Frida Maanum ist in guter Form und traf in beiden Partien. Ihr Tor im Estadi Johan Cruyff brachte Arsenal überraschend in Führung, ehe Barcelona ausglich. Auch gegen London City erzielte sie den Führungstreffer, doch Mary Earps verhinderte mit acht Paraden einen Sieg von Arsenal.

Lyon reist als das formstärkste Team des Wettbewerbs an. Die Mannschaft von Jonatan Giraldez hat ihre letzten fünf Spiele allesamt gewonnen, dabei 22 Tore erzielt und nur eines kassiert. Das 6:0 gegen Juventus in der Champions League und der 7:1-Ligasieg gegen Lens verdeutlichen, wie groß die Herausforderung für Arsenal ist.

In der Tabelle der Champions League der Frauen steht Lyon auf Platz eins, Arsenal ist Vierter. Ein Heimsieg würde den Rückstand verkürzen, ein Sieg Lyons dessen Vorsprung an der Spitze ausbauen.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um dieses Spiel der Champions League der Frauen live zu sehen.

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