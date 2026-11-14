So seht Ihr Arsenal Women gegen London City Lionesses mit einem VPN

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. Entscheidet Euch für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und stellt eine Verbindung zum ausgewählten Server her, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Rechteinhaber auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Spielvorschau

England 1 - Spielwoche 10 15. Nov. 2026 - 11:30 Emirates Stadium

Arsenal Women kehrt am Sonntag im Emirates Stadium in den WSL-Spielbetrieb zurück und empfängt London City Lionesses zu einer Partie, die an beiden Enden der Tabelle von Bedeutung ist.

Die Mannschaft von Renee Slegers geht nach einem respektablen 1:1 gegen Barcelona in der Women's Champions League in dieses Spiel. Das Ergebnis brachte Arsenal in der Ligaphase zurück unter die besten Vier. Arsenal hat wettbewerbsübergreifend drei der letzten fünf Spiele gewonnen, doch die Lage in der heimischen Liga bleibt besorgniserregend: Das Team steht in der WSL auf Platz sechs, zwölf Punkte hinter Tabellenführer Manchester City.

Frida Maanum war unter der Woche die Heldin, als sie einen Abpraller wuchtig verwandelte und Arsenal im Estadi Johan Cruyff überraschend in Führung brachte. Die Gäste retteten einen Punkt, obwohl Barcelona vor der Pause 18 Torschüsse abgab. Diese Defensivleistung dürfte Slegers vor der Partie am Sonntag Zuversicht geben.

London City Lionesses reist in guter Form an. Die Mannschaft von Eder Maestre steht in der WSL auf Platz drei und hat wettbewerbsübergreifend vier der letzten fünf Spiele gewonnen, darunter ein 4:1 gegen Birmingham City Women am vergangenen Wochenende. In den jüngsten Partien spielte sie gegen Liverpool unentschieden und besiegte Crystal Palace sowie West Ham. Damit zeigte sie, dass sie auf diesem Niveau beständig mithalten kann.

Die Bilanz der direkten Duelle spricht für Arsenal, doch London City Lionesses hat gezeigt, dass die Mannschaft nicht mehr unterschätzt werden darf. Ihre einzige Niederlage in den letzten fünf Begegnungen gab es im September 2025 im Emirates Stadium, als Arsenal mit 4:1 gewann.

Für beide Klubs steht in dieser Partie einiges auf dem Spiel. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um das Spiel zu sehen.

Personal und Kader