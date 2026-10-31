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So seht ihr Arsenal Women gegen Aston Villa Women mit einem VPN

Ihr möchtet euren gewohnten Streamingdienst mit mehr Sicherheit nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Dann kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

Ein zuverlässiges VPN besorgen . Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter (z. B. ExpressVPN ) und ladet die Anwendung auf euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter (z. B. ) und ladet die Anwendung auf euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen . Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird. Einen Überblick bietet unsere Tabelle zur internationalen Übertragung oben.

. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird. Einen Überblick bietet unsere Tabelle zur internationalen Übertragung oben. Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (eure IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (eure IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Anbieter oder meldet euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

England 1 - Spielwoche 8 1. Nov. 2026 - 07:00 Emirates Stadium

Arsenal Women empfängt Aston Villa Women im Emirates Stadium zu einem WSL-Spiel, das für beide Teams von großer Bedeutung ist, während die Saison allmählich Konturen annimmt.

Das Team von Renee Slegers geht mit einem souveränen 3:0-Sieg in der Champions League gegen SL Benfica in die Partie. Das Ergebnis unterstrich Arsenals Stärke zu Hause und stärkte das Selbstvertrauen vor dieser Aufgabe in der Liga. In der WSL waren die Leistungen wechselhafter: Siege gegen Tottenham und eine Niederlage gegen Manchester City zeigen, dass Arsenal seinen besten Rhythmus in der Liga noch sucht.

Aston Villa geht in guter Form in dieses Spiel. Das Team von Natalia Arroyo hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, darunter zwei WSL-Siege in Folge gegen Liverpool und Everton. Entsprechend reist Villa mit Rückenwind ins Emirates Stadium.

Auch der direkte Vergleich der beiden Teams ist interessant. Arsenal hatte meist die Oberhand, doch Villas 5:2-Sieg im Villa Park im April 2025 zeigte, dass das Team Arsenal an einem guten Tag durchaus wehtun kann.

Arsenal steht auf Platz sechs der WSL-Tabelle, Villa auf Platz acht. Beide Klubs brauchen Punkte, um in der Tabelle zu klettern. Dieses Spiel könnte richtungsweisend für ihre jeweilige Saison sein.

Hier erfahrt ihr alles, was ihr zur Übertragung des Spiels wissen müsst.

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