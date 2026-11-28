So seht ihr Arsenal gegen Manchester City mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstleister und ladet die Anwendung auf euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 12 29. Nov. 2026 - 11:30 Emirates Stadium

Arsenal empfängt Manchester City am Sonntag im Emirates Stadium zum Premier-League-Duell zwischen dem Erst- und dem Drittplatzierten.

Das Team von Mikel Arteta geht mit sechs Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze in die Partie. Seine Chancenverwertung steht allerdings in der Kritik: Mit nur 17 Ligatoren hat Arsenal unter den Top sechs die wenigsten Treffer erzielt.

Auf eine Siegesserie folgten ein 2:2 gegen Newcastle und ein 1:1 in der Champions League bei Borussia Dortmund. Arsenal ist seit fünf Spielen ungeschlagen.

City reist nach Nordlondon und wartet seit vier Ligaspielen auf einen Sieg. Die Mannschaft von Enzo Maresca führte die Tabelle bis Anfang November an, liegt inzwischen aber sechs Punkte zurück.

Maresca hat um Geduld gebeten und auf den Umbruch im Kader mit acht oder neun neuen Spielern und einem neuen Trainer verwiesen. Die Reise ins Emirates Stadium bezeichnete er als guten Test für den Charakter seiner Mannschaft.

Die Teams trafen im vergangenen Jahr viermal aufeinander. Das jüngste Duell, der Community Shield im August, gewann Arsenal. So könnt ihr das Spiel verfolgen.

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