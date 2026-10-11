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Arsenal gegen Lille in der Champions League: Alles Wissenswerte vor dem Spiel

FC Arsenal - Lille
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Ausführliche Vorschau auf das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Arsenal und LOSC Lille. Wir beleuchten die jüngsten Ergebnisse in den nationalen Ligen, die Form beider Teams und die wichtigsten Themen vor dem Duell am zweiten Spieltag, das am Dienstagabend im Emirates Stadium in London stattfindet.

Arsenal gegen Lille: Spieldetails

crest
Champions League - Spielwoche 2
Emirates Stadium

Arsenal F.C. und LOSC Lille spielen am 13. Oktober 2026 um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST).

Arsenal empfängt Lille zum Europapokal-Duell

Arsenal kehrt ins Emirates Stadium zurück und empfängt den französischen Klub LOSC Lille am 2. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League 2026/27. Die Mannschaft von Mikel Arteta will den Schwung aus den nationalen Wettbewerben nutzen und auf europäischer Bühne ein deutliches erstes Ausrufezeichen setzen. Für das Team von Davide Ancelotti ist die Reise nach Nordlondon nach einem siegreichen Auftritt am Wochenende ein spannender Test in Sachen Organisation und Tempo gegen einen der Topklubs der Premier League.

Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images

Calafiori und Guimarães sichern Arsenal den Sieg gegen Leeds

Arsenal geht nach einem 2:1-Heimsieg gegen Leeds United in der Premier League am 10. Oktober voller Selbstvertrauen in den Dienstagabend. Nach einem Rückstand zu Beginn der zweiten Halbzeit glich Verteidiger Riccardo Calafiori in der 61. Minute aus, ehe Mittelfeldspieler Bruno Guimarães in der 69. Minute den entscheidenden Siegtreffer erzielte. Mit der Unterstützung von Spielmacher Martin Ødegaard und Bukayo Saka will Arsenal zu Hause früh die Kontrolle übernehmen.

FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-LE HAVREGetty Images

Bakwas frühes Tor beschert Lille den Sieg gegen Le Havre

Lille reist mit einem Erfolgserlebnis nach London: Am 10. Oktober gelang dem Team in der Ligue 1 ein hart erkämpfter 1:0-Heimsieg gegen Le Havre AC. Flügelspieler Dilane Bakwa erzielte in der vierten Minute das einzige Tor und sicherte Lille damit alle drei Punkte in der Decathlon Arena. Mit dem erfahrenen Stürmer Olivier Giroud im Angriff sowie Dilane Bakwa und Maurits Kjærgaard verfügt Lille über reichlich offensive Qualität, um europäische Abwehrreihen mit Kontern in Bedrängnis zu bringen.

Duell im Emirates Stadium

Taktisch verspricht die Begegnung am Dienstag ein interessantes Duell zwischen Arsenals ballbesitzorientiertem Pressing und Lilles schnellen Umschaltaktionen unter Ancelotti. Arsenal will mit Declan Rice und Kai Havertz die zentralen Räume kontrollieren und seine Flügelspieler Bukayo Saka und Noni Madueke in direkte Duelle mit Lilles Außenverteidigern bringen. Lille setzt derweil auf die Disziplin von Nabil Bentaleb und Tanguy Nianzou im Zentrum, um dem Druck standzuhalten und Olivier Giroud als Anspielstation im Angriff einzusetzen. Da wichtige Punkte in der Ligaphase auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Dienstag europäischen Spitzenfußball.

Personal und Kader

FC Arsenal vs Lille Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
Aufstellung
Lille crest
Lille
LIL
4-2-3-1
D. RayaD. RayaPiero HincapiéPiero HincapiéE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielB. WhiteB. WhiteE. EzeE. EzeMartin ÖdegaardMartin ÖdegaardB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceM. MerinoM. MerinoViktor GyökeresViktor GyökeresBerke ÖzerBerke ÖzerN. NgoyN. NgoyTiago SantosTiago SantosA. RibeiroA. RibeiroR. PerraudR. PerraudBenjamin AndréBenjamin AndréD. BakwaD. BakwaN. BentalebN. BentalebGaëtan PerrinGaëtan PerrinHákon Arnar HaraldssonHákon Arnar HaraldssonA. UedaA. Ueda
Lille crest
Lille
LIL
4-2-3-1
FC Arsenal

Startelf

Lille

Trainer

  • M. Arteta
  • D. Ancelotti

Mikel Arteta muss sich vor dieser Partie um die Fitness von Ezri Konsa sorgen. Der Spieler wurde während der Länderspielpause wegen zweier unterschiedlicher körperlicher Probleme aus dem Kader Englands genommen. Arsenals Innenverteidiger kehrte zur Behandlung nach London zurück. Ob er für dieses Spiel zur Verfügung steht, ist noch ungewiss. Weitere Informationen zu Verletzungen oder Sperren bei Arsenal wurden vor dem Anpfiff nicht bestätigt. Aktualisierungen werden kurz vor dem Spiel erwartet.

Bei Lille hat Davide Ancelotti bislang keine nennenswerten Ausfälle bestätigt. Weitere Informationen zum Personal der Gäste werden vor dem Spiel ergänzt, sobald sie vorliegen.

Form

ARS

ARS - Form

NAP
S0-1
SUN
S0-2
IPS
S2-4
BHA
N3-0
LEE
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
LIL

LIL - Form

BET
N2-3
TRO
S2-0
NCE
N2-1
ZUL
S2-1
LEH
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Arsenal geht mit drei Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie, auch wenn die Form Anlass zur Sorge gibt. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:3-Niederlage gegen Brighton in der Premier League. Das Ergebnis machte die defensive Anfälligkeit deutlich, die Arsenal in dieser Saison auswärts Probleme bereitet hat. Zuvor hatte das Team in der Champions League einen hart erkämpften 1:0-Auswärtssieg bei Napoli gefeiert und Chelsea in der Premier League mit 2:1 geschlagen. Damit zeigte Arsenal, dass es in Bestform auf höchstem Niveau bestehen kann.

Lilles letzte fünf Spiele zeigen eine wechselhafte Form. Zuletzt gewann das Team ein Freundschaftsspiel gegen Zulte Waregem mit 2:1, doch in den Pflichtspielen fielen die Ergebnisse unterschiedlich aus: Auf zwei Ligue-1-Siege in Folge gegen Troyes und Toulouse kamen eine Niederlage gegen Nice und ein 2:3 gegen Real Betis in der Champions League. Vor allem nach dieser Europapokal-Niederlage dürfte Ancelotti vor der Reise nach London einiges aufarbeiten müssen.

Direkter Vergleich

Für Arsenal und Lille liegen keine Daten zu jüngeren direkten Duellen vor. Historische Vergleiche bieten für diese Begegnung daher nur wenig Anhaltspunkte. Für beide Teams werden vor allem die aktuelle Form und ihre Platzierung im Wettbewerb maßgeblich sein.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
5
ComoComoCOM
110041+33
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
LensLensRCL
110032+13
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
15
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
16
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
22
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
22
Sl. PragSl. PragSLP
100123-10
N
22
LilleLilleLIL
100123-10
N
25
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
27
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
29
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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