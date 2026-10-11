Arsenal gegen Lille: Spieldetails

Champions League - Spielwoche 2 13. Okt. 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Arsenal F.C. und LOSC Lille spielen am 13. Oktober 2026 um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST).

Arsenal empfängt Lille zum Europapokal-Duell

Arsenal kehrt ins Emirates Stadium zurück und empfängt den französischen Klub LOSC Lille am 2. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League 2026/27. Die Mannschaft von Mikel Arteta will den Schwung aus den nationalen Wettbewerben nutzen und auf europäischer Bühne ein deutliches erstes Ausrufezeichen setzen. Für das Team von Davide Ancelotti ist die Reise nach Nordlondon nach einem siegreichen Auftritt am Wochenende ein spannender Test in Sachen Organisation und Tempo gegen einen der Topklubs der Premier League.

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Calafiori und Guimarães sichern Arsenal den Sieg gegen Leeds

Arsenal geht nach einem 2:1-Heimsieg gegen Leeds United in der Premier League am 10. Oktober voller Selbstvertrauen in den Dienstagabend. Nach einem Rückstand zu Beginn der zweiten Halbzeit glich Verteidiger Riccardo Calafiori in der 61. Minute aus, ehe Mittelfeldspieler Bruno Guimarães in der 69. Minute den entscheidenden Siegtreffer erzielte. Mit der Unterstützung von Spielmacher Martin Ødegaard und Bukayo Saka will Arsenal zu Hause früh die Kontrolle übernehmen.

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Bakwas frühes Tor beschert Lille den Sieg gegen Le Havre

Lille reist mit einem Erfolgserlebnis nach London: Am 10. Oktober gelang dem Team in der Ligue 1 ein hart erkämpfter 1:0-Heimsieg gegen Le Havre AC. Flügelspieler Dilane Bakwa erzielte in der vierten Minute das einzige Tor und sicherte Lille damit alle drei Punkte in der Decathlon Arena. Mit dem erfahrenen Stürmer Olivier Giroud im Angriff sowie Dilane Bakwa und Maurits Kjærgaard verfügt Lille über reichlich offensive Qualität, um europäische Abwehrreihen mit Kontern in Bedrängnis zu bringen.

Duell im Emirates Stadium

Taktisch verspricht die Begegnung am Dienstag ein interessantes Duell zwischen Arsenals ballbesitzorientiertem Pressing und Lilles schnellen Umschaltaktionen unter Ancelotti. Arsenal will mit Declan Rice und Kai Havertz die zentralen Räume kontrollieren und seine Flügelspieler Bukayo Saka und Noni Madueke in direkte Duelle mit Lilles Außenverteidigern bringen. Lille setzt derweil auf die Disziplin von Nabil Bentaleb und Tanguy Nianzou im Zentrum, um dem Druck standzuhalten und Olivier Giroud als Anspielstation im Angriff einzusetzen. Da wichtige Punkte in der Ligaphase auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Dienstag europäischen Spitzenfußball.

Personal und Kader

Mikel Arteta muss sich vor dieser Partie um die Fitness von Ezri Konsa sorgen. Der Spieler wurde während der Länderspielpause wegen zweier unterschiedlicher körperlicher Probleme aus dem Kader Englands genommen. Arsenals Innenverteidiger kehrte zur Behandlung nach London zurück. Ob er für dieses Spiel zur Verfügung steht, ist noch ungewiss. Weitere Informationen zu Verletzungen oder Sperren bei Arsenal wurden vor dem Anpfiff nicht bestätigt. Aktualisierungen werden kurz vor dem Spiel erwartet.

Bei Lille hat Davide Ancelotti bislang keine nennenswerten Ausfälle bestätigt. Weitere Informationen zum Personal der Gäste werden vor dem Spiel ergänzt, sobald sie vorliegen.

Form

Arsenal geht mit drei Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie, auch wenn die Form Anlass zur Sorge gibt. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:3-Niederlage gegen Brighton in der Premier League. Das Ergebnis machte die defensive Anfälligkeit deutlich, die Arsenal in dieser Saison auswärts Probleme bereitet hat. Zuvor hatte das Team in der Champions League einen hart erkämpften 1:0-Auswärtssieg bei Napoli gefeiert und Chelsea in der Premier League mit 2:1 geschlagen. Damit zeigte Arsenal, dass es in Bestform auf höchstem Niveau bestehen kann.

Lilles letzte fünf Spiele zeigen eine wechselhafte Form. Zuletzt gewann das Team ein Freundschaftsspiel gegen Zulte Waregem mit 2:1, doch in den Pflichtspielen fielen die Ergebnisse unterschiedlich aus: Auf zwei Ligue-1-Siege in Folge gegen Troyes und Toulouse kamen eine Niederlage gegen Nice und ein 2:3 gegen Real Betis in der Champions League. Vor allem nach dieser Europapokal-Niederlage dürfte Ancelotti vor der Reise nach London einiges aufarbeiten müssen.

Direkter Vergleich

Für Arsenal und Lille liegen keine Daten zu jüngeren direkten Duellen vor. Historische Vergleiche bieten für diese Begegnung daher nur wenig Anhaltspunkte. Für beide Teams werden vor allem die aktuelle Form und ihre Platzierung im Wettbewerb maßgeblich sein.