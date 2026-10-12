Arsenal gegen Lille: Spieldetails

Champions League - Spielwoche 2 13. Okt. 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Arsenal F.C. und LOSC Lille treffen am 13. Oktober 2026 um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST) aufeinander.

Arsenal empfängt Lille zum Duell auf europäischer Bühne

Arsenal kehrt ins heimische Emirates Stadium zurück und empfängt am 2. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League 2026/27 den französischen Klub LOSC Lille. Die Mannschaft von Mikel Arteta will ihren Schwung aus der heimischen Liga mitnehmen und zum Auftakt auf europäischer Bühne ein deutliches Zeichen setzen. Für Lille unter Davide Ancelotti ist die Reise nach Nordlondon nach einem erfolgreichen Auftritt am Wochenende ein spannender Test: Gegen einen der Spitzenklubs der Premier League sind Organisation und Tempo gefragt.

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Calafiori und Guimarães sichern Arsenal den Sieg gegen Leeds

Arsenal geht nach einem 2:1-Heimsieg gegen Leeds United in der Premier League am 10. Oktober mit großem Selbstvertrauen in den Dienstagabend. Nachdem die Mannschaft zu Beginn der zweiten Halbzeit in Rückstand geraten war, glich Verteidiger Riccardo Calafiori in der 61. Minute aus. Mittelfeldspieler Bruno Guimarães erzielte in der 69. Minute den entscheidenden Siegtreffer. Mit Unterstützung von Spielgestalter Martin Ødegaard und Bukayo Saka will Arsenal die Partie vor heimischem Publikum früh kontrollieren.

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Bakwas frühes Tor beschert Lille den Sieg gegen Le Havre

Lille reist nach einem hart erkämpften 1:0-Heimsieg gegen Le Havre AC in der Ligue 1 am 10. Oktober mit Rückenwind nach London. Flügelspieler Dilane Bakwa erzielte in der vierten Minute das einzige Tor und sicherte seinem Team damit in der Decathlon Arena alle drei Punkte. Mit dem erfahrenen Stürmer Olivier Giroud als zentralem Anspielpunkt sowie Dilane Bakwa und Maurits Kjærgaard verfügt Lille über reichlich Offensivqualität, um Europas Abwehrreihen mit Kontern vor Probleme zu stellen.

Duell im Emirates Stadium

Taktisch verspricht die Begegnung am Dienstag ein interessantes Duell zwischen Arsenals ballbesitzorientiertem Pressing und Lilles schnellen Umschaltaktionen unter Ancelotti. Arsenal wird versuchen, mit Declan Rice und Kai Havertz die Räume im Zentrum zu kontrollieren und Bukayo Saka sowie Noni Madueke auf den Flügeln in direkte Duelle mit Lilles Außenverteidigern zu bringen. Lille setzt dagegen auf die defensive Disziplin von Nabil Bentaleb und Tanguy Nianzou im Zentrum, um dem Druck standzuhalten und Olivier Giroud als Anspielstation im Angriff einzusetzen. Da wichtige Punkte in der Ligaphase auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Dienstag europäischen Fußball auf höchstem Niveau.

Mögliche Startaufstellungen

Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Zubimendi; Saka, Odegaard, Eze; Gyokeres

Lille: Ozer; Ngoy, Nianzou, Alexsandro, Verdonk; Andre, Bentaleb; Bakwa, Haraldsson, Perrin; Ueda

Personal und Kader

Mikel Arteta muss vor der Partie um die Einsatzfähigkeit von Ezri Konsa bangen. Der Innenverteidiger von Arsenal wurde während der Länderspielpause wegen zweier unterschiedlicher körperlicher Probleme aus dem Kader Englands zurückgezogen und kehrte zur Behandlung nach London zurück. Ob er in dieser Partie spielen kann, ist noch unklar. Weitere Informationen zu Verletzungen oder Sperren bei Arsenal wurden vor dem Anpfiff nicht bestätigt. Neuigkeiten werden kurz vor dem Spiel erwartet.

Bei Lille hat Davide Ancelotti bislang keine nennenswerten Ausfälle bestätigt. Weitere Informationen zum Kader der Gäste werden vor dem Spiel ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

Form

Arsenal hat drei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, doch die Formkurve gibt auch Anlass zur Sorge. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:3-Niederlage bei Brighton in der Premier League. Das Ergebnis machte die defensiven Schwächen deutlich, die Arsenal in dieser Saison auswärts zu schaffen machen. Vor diesem Rückschlag hatte die Mannschaft in der Champions League einen hart erkämpften 1:0-Auswärtssieg bei Napoli gefeiert und Chelsea in der Premier League mit 2:1 geschlagen. Damit zeigte sie, dass sie in Bestform auf höchstem Niveau bestehen kann.

Lilles letzte fünf Spiele zeigen ein wechselhaftes Bild. Zuletzt gewann die Mannschaft ein Freundschaftsspiel gegen Zulte Waregem mit 2:1, doch in den Pflichtspielen fielen die Ergebnisse unterschiedlich aus. Auf zwei Ligue-1-Siege in Folge gegen Troyes und Toulouse kamen eine Niederlage gegen Nice und ein 2:3 gegen Real Betis in der Champions League. Gerade nach dieser Niederlage auf europäischer Bühne dürfte Ancelotti vor der Reise nach London einiges aufzuarbeiten gehabt haben.

Direkter Vergleich

Zu den jüngsten direkten Duellen zwischen Arsenal und Lille liegen keine Daten vor. Frühere Begegnungen bieten für diese Partie daher kaum Anhaltspunkte. Für beide Mannschaften werden vor allem die aktuelle Form und ihre Platzierung im Wettbewerb maßgeblich sein.