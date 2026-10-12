Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Champions League
team-logoFC Arsenal
Emirates Stadium
team-logoLille
Ansehen auf DAZN
Unterstützt von

Arsenal gegen Lille: Alles Wissenswerte zum Champions-League-Spiel

FC Arsenal - Lille
Champions League
FC Arsenal
Lille

Ausführliche Vorschau auf das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Arsenal und LOSC Lille. Wir beleuchten die jüngsten Ergebnisse in den nationalen Wettbewerben, die Form beider Mannschaften und die wichtigsten Themen vor dem Duell am zweiten Spieltag am Dienstagabend im Emirates Stadium in London.

Arsenal gegen Lille: Spieldetails

crest
Champions League - Spielwoche 2
Emirates Stadium

Arsenal F.C. und LOSC Lille treffen am 13. Oktober 2026 um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST) aufeinander.

Arsenal empfängt Lille zum Duell auf europäischer Bühne

Arsenal kehrt ins heimische Emirates Stadium zurück und empfängt am 2. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League 2026/27 den französischen Klub LOSC Lille. Die Mannschaft von Mikel Arteta will ihren Schwung aus der heimischen Liga mitnehmen und zum Auftakt auf europäischer Bühne ein deutliches Zeichen setzen. Für Lille unter Davide Ancelotti ist die Reise nach Nordlondon nach einem erfolgreichen Auftritt am Wochenende ein spannender Test: Gegen einen der Spitzenklubs der Premier League sind Organisation und Tempo gefragt.

Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images

Calafiori und Guimarães sichern Arsenal den Sieg gegen Leeds

Arsenal geht nach einem 2:1-Heimsieg gegen Leeds United in der Premier League am 10. Oktober mit großem Selbstvertrauen in den Dienstagabend. Nachdem die Mannschaft zu Beginn der zweiten Halbzeit in Rückstand geraten war, glich Verteidiger Riccardo Calafiori in der 61. Minute aus. Mittelfeldspieler Bruno Guimarães erzielte in der 69. Minute den entscheidenden Siegtreffer. Mit Unterstützung von Spielgestalter Martin Ødegaard und Bukayo Saka will Arsenal die Partie vor heimischem Publikum früh kontrollieren.

FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-LE HAVREGetty Images

Bakwas frühes Tor beschert Lille den Sieg gegen Le Havre

Lille reist nach einem hart erkämpften 1:0-Heimsieg gegen Le Havre AC in der Ligue 1 am 10. Oktober mit Rückenwind nach London. Flügelspieler Dilane Bakwa erzielte in der vierten Minute das einzige Tor und sicherte seinem Team damit in der Decathlon Arena alle drei Punkte. Mit dem erfahrenen Stürmer Olivier Giroud als zentralem Anspielpunkt sowie Dilane Bakwa und Maurits Kjærgaard verfügt Lille über reichlich Offensivqualität, um Europas Abwehrreihen mit Kontern vor Probleme zu stellen.

Duell im Emirates Stadium

Taktisch verspricht die Begegnung am Dienstag ein interessantes Duell zwischen Arsenals ballbesitzorientiertem Pressing und Lilles schnellen Umschaltaktionen unter Ancelotti. Arsenal wird versuchen, mit Declan Rice und Kai Havertz die Räume im Zentrum zu kontrollieren und Bukayo Saka sowie Noni Madueke auf den Flügeln in direkte Duelle mit Lilles Außenverteidigern zu bringen. Lille setzt dagegen auf die defensive Disziplin von Nabil Bentaleb und Tanguy Nianzou im Zentrum, um dem Druck standzuhalten und Olivier Giroud als Anspielstation im Angriff einzusetzen. Da wichtige Punkte in der Ligaphase auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Dienstag europäischen Fußball auf höchstem Niveau.

Mögliche Startaufstellungen

Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Zubimendi; Saka, Odegaard, Eze; Gyokeres

Lille: Ozer; Ngoy, Nianzou, Alexsandro, Verdonk; Andre, Bentaleb; Bakwa, Haraldsson, Perrin; Ueda

Personal und Kader

FC Arsenal vs Lille Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
Aufstellung
Lille crest
Lille
LIL
4-2-3-1
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielB. WhiteB. WhiteE. EzeE. EzeMartin ÖdegaardMartin ÖdegaardB. SakaB. SakaM. MerinoM. MerinoB. GuimaraesB. GuimaraesViktor GyökeresViktor GyökeresBerke ÖzerBerke ÖzerT. NianzouT. NianzouN. NgoyN. NgoyA. RibeiroA. RibeiroC. VerdonkC. VerdonkBenjamin AndréBenjamin AndréD. BakwaD. BakwaN. BentalebN. BentalebGaëtan PerrinGaëtan PerrinHákon Arnar HaraldssonHákon Arnar HaraldssonA. UedaA. Ueda
Lille crest
Lille
LIL
4-2-3-1
FC Arsenal

Startelf

Lille

Trainer

  • M. Arteta
  • D. Ancelotti

Mikel Arteta muss vor der Partie um die Einsatzfähigkeit von Ezri Konsa bangen. Der Innenverteidiger von Arsenal wurde während der Länderspielpause wegen zweier unterschiedlicher körperlicher Probleme aus dem Kader Englands zurückgezogen und kehrte zur Behandlung nach London zurück. Ob er in dieser Partie spielen kann, ist noch unklar. Weitere Informationen zu Verletzungen oder Sperren bei Arsenal wurden vor dem Anpfiff nicht bestätigt. Neuigkeiten werden kurz vor dem Spiel erwartet.

Bei Lille hat Davide Ancelotti bislang keine nennenswerten Ausfälle bestätigt. Weitere Informationen zum Kader der Gäste werden vor dem Spiel ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

Form

ARS

ARS - Form

NAP
S0-1
SUN
S0-2
IPS
S2-4
BHA
N3-0
LEE
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
LIL

LIL - Form

BET
N2-3
TRO
S2-0
NCE
N2-1
ZUL
S2-1
LEH
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Arsenal hat drei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, doch die Formkurve gibt auch Anlass zur Sorge. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:3-Niederlage bei Brighton in der Premier League. Das Ergebnis machte die defensiven Schwächen deutlich, die Arsenal in dieser Saison auswärts zu schaffen machen. Vor diesem Rückschlag hatte die Mannschaft in der Champions League einen hart erkämpften 1:0-Auswärtssieg bei Napoli gefeiert und Chelsea in der Premier League mit 2:1 geschlagen. Damit zeigte sie, dass sie in Bestform auf höchstem Niveau bestehen kann.

Lilles letzte fünf Spiele zeigen ein wechselhaftes Bild. Zuletzt gewann die Mannschaft ein Freundschaftsspiel gegen Zulte Waregem mit 2:1, doch in den Pflichtspielen fielen die Ergebnisse unterschiedlich aus. Auf zwei Ligue-1-Siege in Folge gegen Troyes und Toulouse kamen eine Niederlage gegen Nice und ein 2:3 gegen Real Betis in der Champions League. Gerade nach dieser Niederlage auf europäischer Bühne dürfte Ancelotti vor der Reise nach London einiges aufzuarbeiten gehabt haben.

Direkter Vergleich

Zu den jüngsten direkten Duellen zwischen Arsenal und Lille liegen keine Daten vor. Frühere Begegnungen bieten für diese Partie daher kaum Anhaltspunkte. Für beide Mannschaften werden vor allem die aktuelle Form und ihre Platzierung im Wettbewerb maßgeblich sein.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
5
ComoComoCOM
110041+33
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
LensLensRCL
110032+13
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
15
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
16
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
22
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
22
Sl. PragSl. PragSLP
100123-10
N
22
LilleLilleLIL
100123-10
N
25
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
27
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
29
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen