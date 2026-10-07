Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Premier League
team-logoFC Arsenal
Emirates Stadium
team-logoLeeds
Ansehen auf Sky WOWAnsehen auf RTL+
Unterstützt von

Arsenal gegen Leeds United: Alles, was ihr zur Premier-League-Vorschau wissen müsst

Premier League
FC Arsenal
Leeds
B. Saka

Umfassende Vorschau auf das Spiel Arsenal gegen Leeds, wenn die Premier League nach einer langen Länderspielpause zurückkehrt. Wir sprechen über Taktik, Team-News, Form und mehr.

crest
Premier League - Spielwoche 6
Emirates Stadium

Arsenal gegen Leeds United beginnt am 10. Okt. 2026 um 07:30 EST und 11:30 GMT.

Meister Arsenal will sich nach der Enttäuschung gegen Brighton zurückmelden

Der amtierende Meister Arsenal verabschiedete sich mit einer bitteren 0:3-Niederlage gegen Brighton in die lange Länderspielpause. Mikel Arteta hatte fast drei Wochen Zeit, über diese Niederlage nachzudenken, bei der er zugab, dass seine Mannschaft in allen Bereichen unterlegen war. Trotzdem steht Arsenal noch immer recht gut da, mit vier Siegen aus fünf Spielen und nur drei Punkten Rückstand auf den umstrittenen Spitzenreiter Man City. Trainer Arteta muss Christos Tzolis und Kai Havertz beurteilen, die sich beide bei Einsätzen in der UEFA Nations League Blessuren zugezogen haben.

FBL-ENG-PR-BRIGHTON-ARSENALGetty Images

Leeds kann selbstbewusst auftreten

Leeds ist neben Manchester City, Brentford, Liverpool und Everton eines von fünf Teams, die in der Liga noch ungeschlagen sind. Das torlose Unentschieden gegen Crystal Palace zuletzt war bereits das dritte Remis der Saison. Allerdings ist die jüngste Bilanz gegen Arsenal schwach.

Leeds United v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images

Wichtige Statistiken & Verletzungsnews

  • Arsenal hat die vergangenen sechs Premier-League-Duelle mit einem Gesamttorverhältnis von 20:3 gewonnen.
  • Viktor Gyokeres hat in sechs Länderspielen in Folge für Schweden getroffen und könnte hier für Arsenal in der Startelf stehen.
  • Leeds-Torhüter James Trafford kommt nach seinem millionenschweren Wechsel von Man City in dieser Saison bislang auf durchschnittlich vier Paraden pro Spiel.

Voraussichtliche Aufstellungen

Arsenal (4231): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimaraes; Saka, Odegaard, Eze; Gyokeres.

Leeds (352): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Stach, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor.

Teamnews & Kader

FC Arsenal vs Leeds Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Arteta

Arsenal geht mit einer erheblichen Zahl an Ausfällen in diese Partie. William Saliba, Ben White, Cristhian Mosquera, Declan Rice, Kai Havertz und Christos Tzolis werden allesamt als verletzt geführt, was Arteta vor allem in der Defensive und im Mittelfeld vor spürbare Ausfälle stellt. Näher am Anpfiff werden Updates zum Kader erwartet.

Leeds muss verletzungsbedingt auf Mateo Joseph, Joe Rodon und Harry Wilson verzichten. Farke wird diese Ausfälle auffangen müssen, zudem sind beim Auswärtsteam derzeit keine Sperren aufgeführt.

Form

ARS

ARS - Form

CHE
S2-1
NAP
S0-1
SUN
S0-2
IPS
S2-4
BHA
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
LEE

LEE - Form

BRE
U1-1
BHA
U1-1
CHE
N6-3
NEW
S4-1
CRY
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
9/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Arsenal hat drei der vergangenen fünf Pflichtspiele gewonnen, eines verloren und eines im Carabao Cup gewonnen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:3-Heimniederlage gegen Brighton in der Premier League, ein Ergebnis, das Arteta Sorgen bereiten wird. Davor gewann Arsenal auswärts mit 2:0 gegen Sunderland und holte in der Champions League einen 1:0-Sieg beim SSC Napoli, was darauf hindeutet, dass die Auswärtsbilanz in Europa in den vergangenen Wochen stärker war als die Heimbilanz in der Liga.

Leeds ist in den vergangenen beiden Premier-League-Spielen ungeschlagen geblieben und spielte zuletzt 0:0 bei Crystal Palace. Das beste Ergebnis in dieser Phase war ein 4:1-Sieg gegen Newcastle United, insgesamt spielte das Team dreimal unentschieden in fünf Partien. Die Mannschaft von Farke hat in diesen fünf Spielen acht Gegentore kassiert, aber gezeigt, dass sie bei entsprechender Gelegenheit viele Tore erzielen kann.

Direkter Vergleich

Head to Head

FC ArsenalUnentschiedenLeeds
5
0
0
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
4
END
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
5
Leeds badge
Leeds
LEE
0
END
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
4
Leeds badge
Leeds
LEE
1
END
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
END
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
2
Leeds badge
Leeds
LEE
1
END
16Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Januar 2026 statt, als Arsenal Leeds United in der Premier League an der Elland Road mit 4:0 besiegte. Davor gewann Arsenal im August 2025 im Emirates mit 5:0. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Arsenal viermal gewonnen und Leeds einmal, wobei Arsenal in diesen Begegnungen 16 Tore erzielte und nur zwei kassierte.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

Arsenal steht in der Premier-League-Tabelle auf Platz zwei, Leeds ist Fünfter. Der Abstand zwischen den beiden Teams ist gering genug, dass beide diese Partie als Spiel mit echten Auswirkungen auf ihre Platzierung in der oberen Tabellenhälfte betrachten werden.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen