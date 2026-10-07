Premier League - Spielwoche 6 10. Okt. 2026 - 07:30 Emirates Stadium

Arsenal gegen Leeds United beginnt am 10. Okt. 2026 um 07:30 EST und 11:30 GMT.

Meister Arsenal will sich nach der Enttäuschung gegen Brighton zurückmelden

Der amtierende Meister Arsenal verabschiedete sich mit einer bitteren 0:3-Niederlage gegen Brighton in die lange Länderspielpause. Mikel Arteta hatte fast drei Wochen Zeit, über diese Niederlage nachzudenken, bei der er zugab, dass seine Mannschaft in allen Bereichen unterlegen war. Trotzdem steht Arsenal noch immer recht gut da, mit vier Siegen aus fünf Spielen und nur drei Punkten Rückstand auf den umstrittenen Spitzenreiter Man City. Trainer Arteta muss Christos Tzolis und Kai Havertz beurteilen, die sich beide bei Einsätzen in der UEFA Nations League Blessuren zugezogen haben.

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Leeds kann selbstbewusst auftreten

Leeds ist neben Manchester City, Brentford, Liverpool und Everton eines von fünf Teams, die in der Liga noch ungeschlagen sind. Das torlose Unentschieden gegen Crystal Palace zuletzt war bereits das dritte Remis der Saison. Allerdings ist die jüngste Bilanz gegen Arsenal schwach.

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Wichtige Statistiken & Verletzungsnews

Arsenal hat die vergangenen sechs Premier-League-Duelle mit einem Gesamttorverhältnis von 20:3 gewonnen.

Viktor Gyokeres hat in sechs Länderspielen in Folge für Schweden getroffen und könnte hier für Arsenal in der Startelf stehen.

Leeds-Torhüter James Trafford kommt nach seinem millionenschweren Wechsel von Man City in dieser Saison bislang auf durchschnittlich vier Paraden pro Spiel.

Voraussichtliche Aufstellungen

Arsenal (4231): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimaraes; Saka, Odegaard, Eze; Gyokeres.

Leeds (352): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Stach, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor.

Teamnews & Kader

Arsenal geht mit einer erheblichen Zahl an Ausfällen in diese Partie. William Saliba, Ben White, Cristhian Mosquera, Declan Rice, Kai Havertz und Christos Tzolis werden allesamt als verletzt geführt, was Arteta vor allem in der Defensive und im Mittelfeld vor spürbare Ausfälle stellt. Näher am Anpfiff werden Updates zum Kader erwartet.

Leeds muss verletzungsbedingt auf Mateo Joseph, Joe Rodon und Harry Wilson verzichten. Farke wird diese Ausfälle auffangen müssen, zudem sind beim Auswärtsteam derzeit keine Sperren aufgeführt.

Form

Arsenal hat drei der vergangenen fünf Pflichtspiele gewonnen, eines verloren und eines im Carabao Cup gewonnen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:3-Heimniederlage gegen Brighton in der Premier League, ein Ergebnis, das Arteta Sorgen bereiten wird. Davor gewann Arsenal auswärts mit 2:0 gegen Sunderland und holte in der Champions League einen 1:0-Sieg beim SSC Napoli, was darauf hindeutet, dass die Auswärtsbilanz in Europa in den vergangenen Wochen stärker war als die Heimbilanz in der Liga.

Leeds ist in den vergangenen beiden Premier-League-Spielen ungeschlagen geblieben und spielte zuletzt 0:0 bei Crystal Palace. Das beste Ergebnis in dieser Phase war ein 4:1-Sieg gegen Newcastle United, insgesamt spielte das Team dreimal unentschieden in fünf Partien. Die Mannschaft von Farke hat in diesen fünf Spielen acht Gegentore kassiert, aber gezeigt, dass sie bei entsprechender Gelegenheit viele Tore erzielen kann.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Januar 2026 statt, als Arsenal Leeds United in der Premier League an der Elland Road mit 4:0 besiegte. Davor gewann Arsenal im August 2025 im Emirates mit 5:0. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Arsenal viermal gewonnen und Leeds einmal, wobei Arsenal in diesen Begegnungen 16 Tore erzielte und nur zwei kassierte.

Tabelle

Arsenal steht in der Premier-League-Tabelle auf Platz zwei, Leeds ist Fünfter. Der Abstand zwischen den beiden Teams ist gering genug, dass beide diese Partie als Spiel mit echten Auswirkungen auf ihre Platzierung in der oberen Tabellenhälfte betrachten werden.