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Premier League
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Arsenal gegen Hull City: Premier-League-Vorschau auf Arsenals Vorstoß an die Tabellenspitze im Emirates Stadium

FC Arsenal - Hull
Premier League
FC Arsenal
Hull

Nach einem Triumph in Anfield und einem hart erkämpften, mitreißenden 2:1-Auswärtssieg in der Champions League gegen Slavia Prag kehrt Mikel Artetas formstarkes Arsenal ins Emirates Stadium zurück. Dort will die Mannschaft gegen das kampfstarke Hull City ihre Vormachtstellung im eigenen Land unter Beweis stellen. Hull City ist nach einer beherzten Aufholjagd zum 2:2 gegen Ipswich Town beflügelt.

Arsenal gegen Hull City: Spieldetails

crest
Premier League - Spielwoche 10
Emirates Stadium

Artetas ungeschlagene Erfolgsmannschaft trifft auf Yorkshires Kampfgeist

SK Slavia Praha v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Mikel Artetas Arsenal geht in Topform ins Wochenende und meistert einen anspruchsvollen Spielplan mit der Souveränität eines Titelanwärters. Nach dem 1:0 ohne Gegentor gegen Liverpool an der Anfield Road am Sonntag reiste Arsenal am Mittwoch nach Tschechien. Dort zeigte das Team in der ersten Halbzeit eine äußerst effiziente Leistung und besiegte Slavia Prag dank Toren von Noni Madueke und Viktor Gyökeres mit 2:1. Damit baute Arsenal seine vereinsinterne Rekordserie ungeschlagener europäischer Auswärtsspiele auf zehn Partien aus. 

Hull City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images

Zurück im Norden Londons will sich Arsenal gegen das von Sergej Jakirović trainierte Hull City keinen Ausrutscher erlauben. Hull geht zwar als klarer Außenseiter in die Partie, bewies aber am vergangenen Samstag seine Widerstandskraft: Nach einem Rückstand gegen Ipswich Town ging die Mannschaft durch Treffer von Tim Iroegbunam und Oli McBurnie zwischenzeitlich in Führung, musste sich am Ende jedoch mit einem hart erkämpften 2:2 begnügen.

Teamnews und Kader

FC Arsenal vs Hull Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
Aufstellung
Hull crest
Hull
HUL
5-4-1
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriJ. TimberJ. TimberGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaB. GuimaraesB. GuimaraesD. RiceD. RiceN. MaduekeN. MaduekeMartin ÖdegaardMartin ÖdegaardC. TzolisC. TzolisK. HavertzK. HavertzK. TzolakisK. TzolakisJ. EganJ. EganS. AjayiS. AjayiR. GilesR. GilesL. CoyleL. CoyleN. MendyN. MendyM. BelloumiM. BelloumiR. SlaterR. Slaterteam-logoE. StroudT. IroegbunamT. IroegbunamO. McBurnieO. McBurnie
Hull crest
Hull
HUL
4-2-3-1
FC Arsenal

Startelf

Hull

Trainer

  • M. Arteta
  • S. Jakirovic

Form

ARS

ARS - Form

FCB
U2-2
EVE
S2-0
FLE
N1-1
LIV
S0-1
SLP
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
8/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
HUL

HUL - Form

NEW
N2-1
EVE
U2-2
FUL
N1-0
BRE
U1-1
IPS
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Direkter Vergleich

Head to Head

FC ArsenalUnentschiedenHull
4
1
0
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
2
Hull badge
Hull
HUL
0
END
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
1
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
4
END
England FA Cup
Hull badge
Hull
HUL
0
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
4
END
England FA Cup
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
0
Hull badge
Hull
HUL
0
END
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
1
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
3
END
13Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC ArsenalFC ArsenalARS
9801145+924
S
S
S
S
N
2
Manchester CityManchester CityMCI
97022010+1021
N
N
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
9612247+1719
S
N
S
S
S
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
95131915+416
S
N
S
S
N
5
LiverpoolLiverpoolLIV
9432119+215
N
S
S
N
S
6
BrentfordBrentfordBRE
9351169+714
S
U
N
U
S
7
EvertonEvertonEVE
934299013
S
N
N
U
S
8
BournemouthBournemouthBOU
93331413+112
S
S
S
N
N
9
TottenhamTottenhamTOT
93331010012
S
S
S
U
N
10
Aston VillaAston VillaAVL
93331013-312
U
S
S
U
S
11
HullHullHUL
92521110+111
U
U
N
U
N
12
LeedsLeedsLEE
925298+111
N
U
U
N
U
13
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
93241215-311
N
S
N
N
S
14
IpswichIpswichIPS
93241418-411
U
U
N
S
N
15
FulhamFulhamFUL
9234911-29
U
S
S
N
U
16
CoventryCoventryCOV
9306916-79
S
N
N
S
S
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
91441015-57
N
N
U
U
U
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
9216921-127
N
N
N
S
U
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
9135612-66
N
U
N
N
N
20
SunderlandSunderlandSUN
9126717-105
N
U
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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