Arsenal gegen Hull City: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 10 7. Nov. 2026 - 10:00 Emirates Stadium

Artetas ungeschlagene Erfolgsmannschaft trifft auf Yorkshires Kampfgeist

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Mikel Artetas Arsenal geht in Topform ins Wochenende und meistert einen anspruchsvollen Spielplan mit der Souveränität eines Titelanwärters. Nach dem 1:0 ohne Gegentor gegen Liverpool an der Anfield Road am Sonntag reiste Arsenal am Mittwoch nach Tschechien. Dort zeigte das Team in der ersten Halbzeit eine äußerst effiziente Leistung und besiegte Slavia Prag dank Toren von Noni Madueke und Viktor Gyökeres mit 2:1. Damit baute Arsenal seine vereinsinterne Rekordserie ungeschlagener europäischer Auswärtsspiele auf zehn Partien aus.

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Zurück im Norden Londons will sich Arsenal gegen das von Sergej Jakirović trainierte Hull City keinen Ausrutscher erlauben. Hull geht zwar als klarer Außenseiter in die Partie, bewies aber am vergangenen Samstag seine Widerstandskraft: Nach einem Rückstand gegen Ipswich Town ging die Mannschaft durch Treffer von Tim Iroegbunam und Oli McBurnie zwischenzeitlich in Führung, musste sich am Ende jedoch mit einem hart erkämpften 2:2 begnügen.

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