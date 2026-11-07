So seht Ihr Arsenal gegen Hull City mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Anbieter auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportübertragungsanbieters, der die Rechte hält.

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Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 10 7. Nov. 2026 - 10:00 Emirates Stadium

Arsenal empfängt Hull City am Samstag, dem 7. November, im Emirates Stadium. In dieser Premier-League-Partie trifft der Tabellenführer auf einen Aufsteiger, der sich in der höchsten Spielklasse noch zurechtfinden muss.

Die Mannschaft von Mikel Arteta ist nach zwei Siegen in Folge gegen Liverpool und Slavia Prag in guter Form. Arsenal ist in der Champions League weiterhin ungeschlagen und kämpft zugleich um die Spitzenposition in der Liga. Mit dem fünften Ligasieg der Saison würde der Klub seinen Vorsprung an der Tabellenspitze ausbauen.

Allerdings gibt es bei Arsenal auch Probleme. Bukayo Saka fällt bestätigtermaßen für längere Zeit aus. Damit müssen die Spieler um ihn herum die entstandene Lücke im Kreativspiel schließen. Fünf Arsenal-Spieler wurden in Englands jüngsten Kader berufen, und Arteta muss angesichts des dicht gedrängten Spielplans sorgfältig mit seinen Kräften haushalten.

William Saliba, der die Reise unter der Woche nach Prag vorsichtshalber nicht mitgemacht hatte, könnte in die Startelf zurückkehren, nachdem Ezri Konsa gegen die tschechische Mannschaft verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Ob der französische Innenverteidiger fit ist, wird bis zum Anpfiff genau beobachtet.

Hull City reist nach nur einem Sieg aus den letzten fünf Premier-League-Spielen ins Emirates Stadium. Die Mannschaft von Sergej Jakirovic hat allerdings gezeigt, dass sie Gegnern Probleme bereiten kann. Ein 2:0-Heimsieg gegen Manchester United zu Beginn dieser Saison zeigte, dass Hull in seiner ersten Erstligasaison seit einem Jahrzehnt nicht zu unterschätzen ist.

Für die Gäste ist die Aufgabe klar: Druck standhalten, kompakt stehen und versuchen, Arsenal mit Kontern zu erwischen. Ob ihnen gegen den Tabellenführer dafür die nötigen Spieler zur Verfügung stehen, ist jedoch eine ganz andere Frage.

Hier erfahrt Ihr alles Wichtige zur Übertragung von Arsenal gegen Hull City, darunter die Anstoßzeit, Neuigkeiten zu den Mannschaften und ihre jüngste Form.

Neuigkeiten zu den Mannschaften und Kader