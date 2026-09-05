Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Premier League
team-logoFC Arsenal
Emirates Stadium
team-logoFC Chelsea
Ansehen auf Sky WOW

Unterstützt von

Arsenal gegen Chelsea, Premier-League-Vorschau: Alles, was ihr wissen müsst

FC Arsenal - FC Chelsea
Premier League
FC Arsenal
FC Chelsea

Umfassende Spielvorschau auf Arsenal gegen Chelsea in der Premier League. Wir analysieren die Ergebnisse des 2. Spieltags, die jüngste Form und die wichtigsten Geschichten vor diesem London-Derby am Sonntagnachmittag im Emirates Stadium.

Arsenal vs. Chelsea: Spieldetails

crest
Premier League - Spielwoche 3
Emirates Stadium

Arsenal und Chelsea treten am 6. September 2026 um 15:30 Uhr GMT an (11:30 Uhr EST / 16:30 Uhr BST / 17:30 Uhr SAST).

FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-ARSENALGetty Images

London-Derby am Sonntagnachmittag im Norden der Stadt

Arsenal kehrt ins eigene Stadion zurück und empfängt den Rivalen Chelsea im Emirates Stadium zum 3. Spieltag der Premier-League-Saison 2026/27. Nach zwei Siegen in Folge und zwei Partien ohne Gegentor zum Auftakt will die Mannschaft von Mikel Arteta den nächsten Heimsieg einfahren und ihre makellose Bilanz wahren. Für Chelsea bietet die kurze Reise quer durch London unter dem neuen Trainer Xabi Alonso die ideale Gelegenheit, auf den eigenen perfekten Saisonstart aufzubauen und früh in der Spielzeit ein deutliches Ausrufezeichen zu setzen.

Aston Villa FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

Sakas Treffer bringt Villa Park zum Schweigen

Arsenal geht mit viel Selbstvertrauen in den Sonntag, nachdem am 2. Spieltag (31. August) ein disziplinierter 1:0-Auswärtssieg gegen Aston Villa gelungen war. Nach einer engen ersten Halbzeit erzielte Star-Flügelspieler Bukayo Saka in der 59. Minute das entscheidende Tor. Zusammen mit dem 3:0-Heimsieg am ersten Spieltag gegen Coventry City steht Arsenal bei der Maximalausbeute von sechs Punkten, vier erzielten Treffern und keinem Gegentor und zeigt dabei eine bemerkenswerte defensive Stabilität unter der Führung von David Raya und Gabriel Magalhães.

Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

Chelsea glänzt in einem Sieben-Tore-Spektakel

Chelsea geht mit bester Stimmung ins Derby, nachdem am 2. Spieltag (30. August) an der Stamford Bridge ein furioser 4:3-Sieg gegen Brighton & Hove Albion gelungen war. Die Mannschaft von Xabi Alonso legte mit frühen Toren von Roméo Lavia, Pedro Neto und João Pedro los, ehe Cole Palmer in der 74. Minute mit dem wichtigen vierten Treffer den Sieg sicherte. Zusammen mit dem 3:2-Auswärtssieg am ersten Spieltag gegen Fulham steht Chelsea bei sechs Punkten und sieben erzielten Toren, wird gegen Arsenals brandgefährlichen Angriff aber deutlich mehr defensive Struktur brauchen.

Ausgeglichenes Duell zweier Londoner Schwergewichte

Historisch gesehen liefern die Spiele zwischen diesen beiden Londoner Giganten körperbetonte und temporeiche Duelle ohne Fehlertoleranz. Arsenals gut organisiertes Pressing und die Kontrolle im Zentrum durch Declan Rice und Martin Ødegaard werden Chelseas dynamische Offensivreihe unter Alonso auf die Probe stellen. Da beide Klubs im frühen Titelrennen die maximale Punktzahl haben, verspricht das Derby am Sonntag taktische Intensität auf höchstem Niveau ab dem Anpfiff.

Mögliche Startaufstellungen

Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz

Chelsea: Martinez; Lacroix, Colwill, Fofana; James, Gusto, Lavia, Hato; Rogers, Palmer; Pedro

Teamnews & Kader

FC Arsenal vs FC Chelsea Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
Aufstellung
FC Chelsea crest
FC Chelsea
CHE
3-4-2-1
1D. Raya6Gabriel33R. Calafiori4B. White15E. Konsa7B. Saka17C. Tzolis49M. Lewis-Skelly41D. Rice8Martin Ödegaard29K. Havertz1E. Martinez3W. Fofana6L. Colwill5M. Lacroix45R. Lavia7P. Neto21J. Hato17M. Rogers10C. Palmer24R. James9J. Pedro
FC Chelsea crest
FC Chelsea
CHE
4-2-3-1
FC Arsenal

Startelf

FC Chelsea

Trainer

  • M. Arteta
  • X. Alonso

Mikel Arteta muss in dieser Partie auf zwei Defensiv-Stammkräfte verzichten. Jurrien Timber und William Saliba fallen beide verletzungsbedingt aus, was Umstellungen in der Abwehr erforderlich macht. Bei Arsenal sind keine Sperren verzeichnet, weitere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Xabi Alonso hat bei Chelsea mit einer längeren Verletztenliste zu tun. Jordan Henderson, Marco Palestra und Moises Caicedo sind allesamt verletzungsbedingt nicht verfügbar, Sperren sind aktuell keine vermerkt. Die Ausfälle im zentralen Mittelfeld fallen besonders ins Gewicht, da weiterhin Unsicherheit über die Zukunft von Enzo Fernandez im Klub besteht.

Form

ARS

ARS - Form

BVB
S2-3
COM
S1-1
MCI
S3-0
COV
S3-0
AVL
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
10/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
CHE

CHE - Form

JDT
U3-3
RSO
S3-1
FUL
S2-3
LUT
S2-0
BHA
S4-3
Tor erzielt (kassiert)
15/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Arsenal hat vier der vergangenen fünf Pflichtspiele und Freundschaftsspiele gewonnen. Der jüngste Auftritt endete mit einem 3:0-Sieg in der Premier League gegen Coventry City, zudem gewann die Mannschaft den Community Shield mit einem 3:0 gegen Manchester City. Ein 3:2-Auswärtssieg bei Borussia Dortmund in der Vorbereitung verlängerte diese Serie zusätzlich. Die einzige Niederlage in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum gab es in einem Freundschaftsspiel gegen Real Betis. Arsenal erzielte in diesen fünf Partien zehn Tore und kassierte vier.

Chelsea hat vier der vergangenen fünf Spiele gewonnen und in der neuen Saison noch nicht verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 4:3-Sieg in der Premier League gegen Brighton, außerdem gewann die Mannschaft auswärts mit 3:2 gegen Fulham. Dazu kommt ein 2:0-Sieg im Carabao Cup gegen Luton Town. Die einzigen Punktverluste in dieser Serie gab es bei einem 3:3 in der Vorbereitung gegen Johor Darul Ta'zim. Chelsea erzielte in den fünf Spielen 14 Tore und kassierte sieben.

Direkter Vergleich

Head to Head

FC ArsenalUnentschiedenFC Chelsea
4
1
0
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
2
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
END
England EFL Cup
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
0
END
England EFL Cup
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
2
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
3
END
Premier League
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
END
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
0
END
8Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs endete am 1. März 2026 in der Premier League mit einem 2:1-Sieg von Arsenal im Emirates Stadium. Davor besiegte Arsenal Chelsea am 3. Februar 2026 im Carabao Cup ebenfalls im Emirates mit 1:0. In den letzten fünf erfassten Duellen gewann Arsenal dreimal, Chelsea kein einziges Mal, dazu kommt ein Unentschieden, ein 1:1 in der Premier League an der Stamford Bridge im November 2025.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
S
S
S
2
HullHullHUL
321030+37
U
S
S
3
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
220075+26
S
S
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
S
U
U
7
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
312064+25
U
S
U
8
LeedsLeedsLEE
312032+15
U
U
S
9
BrightonBrightonBHA
311185+34
U
N
S
10
EvertonEvertonEVE
211031+24
U
S
11
SunderlandSunderlandSUN
31113304
U
S
N
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
S
N
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
S
N
N
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
N
N
S
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
U
U
N
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
U
U
N
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
U
N
N
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
U
N
N
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
N
N
N
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen