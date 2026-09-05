Arsenal gegen Chelsea, Premier-League-Vorschau: Alles, was ihr wissen müsst

Arsenal vs. Chelsea: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 3 6. Sept. 2026 - 11:30 Emirates Stadium

Arsenal und Chelsea treten am 6. September 2026 um 15:30 Uhr GMT an (11:30 Uhr EST / 16:30 Uhr BST / 17:30 Uhr SAST).

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London-Derby am Sonntagnachmittag im Norden der Stadt

Arsenal kehrt ins eigene Stadion zurück und empfängt den Rivalen Chelsea im Emirates Stadium zum 3. Spieltag der Premier-League-Saison 2026/27. Nach zwei Siegen in Folge und zwei Partien ohne Gegentor zum Auftakt will die Mannschaft von Mikel Arteta den nächsten Heimsieg einfahren und ihre makellose Bilanz wahren. Für Chelsea bietet die kurze Reise quer durch London unter dem neuen Trainer Xabi Alonso die ideale Gelegenheit, auf den eigenen perfekten Saisonstart aufzubauen und früh in der Spielzeit ein deutliches Ausrufezeichen zu setzen.

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Sakas Treffer bringt Villa Park zum Schweigen

Arsenal geht mit viel Selbstvertrauen in den Sonntag, nachdem am 2. Spieltag (31. August) ein disziplinierter 1:0-Auswärtssieg gegen Aston Villa gelungen war. Nach einer engen ersten Halbzeit erzielte Star-Flügelspieler Bukayo Saka in der 59. Minute das entscheidende Tor. Zusammen mit dem 3:0-Heimsieg am ersten Spieltag gegen Coventry City steht Arsenal bei der Maximalausbeute von sechs Punkten, vier erzielten Treffern und keinem Gegentor und zeigt dabei eine bemerkenswerte defensive Stabilität unter der Führung von David Raya und Gabriel Magalhães.

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Chelsea glänzt in einem Sieben-Tore-Spektakel

Chelsea geht mit bester Stimmung ins Derby, nachdem am 2. Spieltag (30. August) an der Stamford Bridge ein furioser 4:3-Sieg gegen Brighton & Hove Albion gelungen war. Die Mannschaft von Xabi Alonso legte mit frühen Toren von Roméo Lavia, Pedro Neto und João Pedro los, ehe Cole Palmer in der 74. Minute mit dem wichtigen vierten Treffer den Sieg sicherte. Zusammen mit dem 3:2-Auswärtssieg am ersten Spieltag gegen Fulham steht Chelsea bei sechs Punkten und sieben erzielten Toren, wird gegen Arsenals brandgefährlichen Angriff aber deutlich mehr defensive Struktur brauchen.

Ausgeglichenes Duell zweier Londoner Schwergewichte

Historisch gesehen liefern die Spiele zwischen diesen beiden Londoner Giganten körperbetonte und temporeiche Duelle ohne Fehlertoleranz. Arsenals gut organisiertes Pressing und die Kontrolle im Zentrum durch Declan Rice und Martin Ødegaard werden Chelseas dynamische Offensivreihe unter Alonso auf die Probe stellen. Da beide Klubs im frühen Titelrennen die maximale Punktzahl haben, verspricht das Derby am Sonntag taktische Intensität auf höchstem Niveau ab dem Anpfiff.

Mögliche Startaufstellungen

Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz

Chelsea: Martinez; Lacroix, Colwill, Fofana; James, Gusto, Lavia, Hato; Rogers, Palmer; Pedro

Teamnews & Kader

Mikel Arteta muss in dieser Partie auf zwei Defensiv-Stammkräfte verzichten. Jurrien Timber und William Saliba fallen beide verletzungsbedingt aus, was Umstellungen in der Abwehr erforderlich macht. Bei Arsenal sind keine Sperren verzeichnet, weitere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Xabi Alonso hat bei Chelsea mit einer längeren Verletztenliste zu tun. Jordan Henderson, Marco Palestra und Moises Caicedo sind allesamt verletzungsbedingt nicht verfügbar, Sperren sind aktuell keine vermerkt. Die Ausfälle im zentralen Mittelfeld fallen besonders ins Gewicht, da weiterhin Unsicherheit über die Zukunft von Enzo Fernandez im Klub besteht.

Form

Arsenal hat vier der vergangenen fünf Pflichtspiele und Freundschaftsspiele gewonnen. Der jüngste Auftritt endete mit einem 3:0-Sieg in der Premier League gegen Coventry City, zudem gewann die Mannschaft den Community Shield mit einem 3:0 gegen Manchester City. Ein 3:2-Auswärtssieg bei Borussia Dortmund in der Vorbereitung verlängerte diese Serie zusätzlich. Die einzige Niederlage in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum gab es in einem Freundschaftsspiel gegen Real Betis. Arsenal erzielte in diesen fünf Partien zehn Tore und kassierte vier.

Chelsea hat vier der vergangenen fünf Spiele gewonnen und in der neuen Saison noch nicht verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 4:3-Sieg in der Premier League gegen Brighton, außerdem gewann die Mannschaft auswärts mit 3:2 gegen Fulham. Dazu kommt ein 2:0-Sieg im Carabao Cup gegen Luton Town. Die einzigen Punktverluste in dieser Serie gab es bei einem 3:3 in der Vorbereitung gegen Johor Darul Ta'zim. Chelsea erzielte in den fünf Spielen 14 Tore und kassierte sieben.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs endete am 1. März 2026 in der Premier League mit einem 2:1-Sieg von Arsenal im Emirates Stadium. Davor besiegte Arsenal Chelsea am 3. Februar 2026 im Carabao Cup ebenfalls im Emirates mit 1:0. In den letzten fünf erfassten Duellen gewann Arsenal dreimal, Chelsea kein einziges Mal, dazu kommt ein Unentschieden, ein 1:1 in der Premier League an der Stamford Bridge im November 2025.